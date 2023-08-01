La publicación de un informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica sobre la seguridad del vertido de las aguas tratadas de Fukushima Dai-ichi en el océano y el estreno del nuevo filme de Miyazaki Hayao fueron algunas de las noticias más destacadas del mes de julio.

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El Banco de Japón publica su informe Tankan de junio (encuesta económica sobre empresas a corto plazo). El índice de confianza de las empresas entre las grandes corporaciones manufactureras aumenta +5 puntos, lo que indica una brecha entre aquellas que tienen una perspectiva favorable y aquellas que tienen una desfavorable. Esta es la primera vez que se registra una mejora desde septiembre de 2021.

La Agencia Nacional de Impuestos anuncia que el precio de los solares situados junto a una vía, usado para calcular los impuestos sobre las herencias y los donativos, aumentó un 1,5 % en 2023. Es el segundo año que se registra un incremento en este precio.

Ohtani Shōhei es nombrado Jugador del Mes de las Grandes Ligas estadounidenses en junio y se convierte así en el primer jugador de béisbol de origen japonés que gana este premio tres veces. En junio, Ohtani logró batear 15 cuadrangulares.

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El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) publica un informe sobre el plan para el vertido de aguas tratadas en el océano desde la central nuclear de Fukushima Dai-ichi de TEPCO. En el informe, entregado al primer ministro Kishida Fumio, el OIEA afirma que el dicho plan es “consistente con los estándares de seguridad internacionales”.

El Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología afirma que es apropiado comenzar a usar de forma limitada las herramientas de IA generativa en las escuelas.

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Se cumple un año del asesinato del ex primer ministro Abe Shinzō en Nara. El templo Zōjōji de Tokio acoge una ceremonia conmemorativa.

Varias personas presentan sus respectos al ex primer ministro Abe Shinzō en el templo Zōjōji de Tokio el 8 de julio de 2023. (© Reuters)

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La fiscalía de Shizuoka anuncia que tratará de probar la culpabilidad de Hakamada Iwao en una repetición del jucio que llega después de su excarcelación en 2014 tras pasar décadas en el corredor de la muerte.

Zonas de precipitación lineal dejan lluvias históricas en el norte de Kyūshū que provocan deslizamientos de tierra e inundaciones en las prefecturas de Fukuoka, Ōita y Saga. Hay nueve fallecidos a causa de este desastre.

Miembros de las Fuerzas de Autodefensa realizan tareas de búsqueda entre los restos de unas casas destruidas por los escombros arrastrados por las lluvias torrenciales. Fotografía tomada en Karatsu, en la prefectura de Saga, el 11 de julio de 2023. (© Jiji)

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El Tribunal Supremo dictamina que las acciones del Gobierno para poner límites al uso de los aseos de mujeres para una trabajadora transgénero del Ministerio de Economía, Comercio e Industria son ilegales. Es la primera sentencia de un tribunal en Japón sobre los derechos LGBT en un centro de trabajo.

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Corea del Norte Lanza un misil balístico intercontinental que cae en el mar del Japón, fuera de la zona económica exclusiva del país. Los medios de Corea del Norte aseguran que se trata de una prueba con un misil Hwansong-18.

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La Unión Europea pone fin a los controles a la importación de algunos productos japoneses, impuestos después del accidente de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi en 2011.

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El Tribunal del Distrito de Tokio condena a 19 años de prisión a una persona que atacó con un cuchillo de forma indiscriminada a varios pasajeros de un tren de la línea Odakyū en 2021 e hirió a tres personas.

¿Cómo vives?, la primera película del director Studio Ghibli Miyazaki Hayao en la última década, se estrena en todo Japón.

Un cartel de la película ¿Cómo vives? en Tokio. (© Jiji)

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Oda Tokito gana el torneo individual masculino de tenis en silla de ruedas en Wimbledon por primera vez. Es su segundo Grand Slam desde su victoria en el Abierto de Francia (Roland Garros).

Oda Tokito celebra su victoria el 16 de julio de 2023. (© Jiji)

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Se celebra una ceremonia conmemorativa cuando se cumplen cuatro años del ataque incendiario contra el estudio de Kyoto Animation en el que fallecieron 36 personas.

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Conceden el Premio Akutagawa a Ichikawa Saō por Hanchibakku (El jorobado), y el Premio Naoki a Nagai Sayako por Kobikichō no adauchi (Venganza en Kobikichō) y a Kakine Ryōsuke por Gokuraku seii taishōgun (Paraiso Shōgun). Ichikawa, que tiene miopatía congénita, usa una silla de ruedas y un respirador, y el personaje principal de su novela también sufre una seria discapacidad.

La Comisión gubernamental para la Protección de la Información personal lleva a cabo una inspección in situ de la Agencia Digital después de detectar varias filtraciones relacionadas con el sistema de la tarjeta My Number.

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El índice de precios al consumidor de junio aumenta un 3,3 % respecto al año anterior y 0,1 puntos porcentuales respecto al mes de mayo.

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El Gobierno añade 23 artículos de equipamiento de semiconductores a su lista de control de las exportaciones. Esta es en realidad una sanción dirigida a China y está en consonancia con una medida similar tomada por los Estados Unidos.

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Kaneshige Hiroyuki, presidente de la comercializadora de autos usados Bigmotor, anuncia su dimisión en una rueda de prensa después de que un informe de una empresa externa revelara casos generalizados de reparaciones innecesarias y reclamaciones fraudulentas a las empresas de seguros.

El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que Japón contaba con 122,4 millones de habitantes a 1 de enero de 2023, unas 800.000 personas menos que el año anterior. La población decrece en todas las prefecturas por primera vez.

El boxeador Inoue Naoya derrota al estadounidense Stephen Fulton con un nocaut técnico en el octavo asalto en un combate por los títulos de peso gallo (bantamweight) del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) y de la Organización Mundial de Boxeo (WBO, ídem). Esto significa que Inoue ha ganado títulos en cuatro pesos distintos.

Inoue Naoya (a la derecha) después de ganar los títulos de peso gallo en Tokio el 25 de julio de 2023. (© Jiji)

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Nissan y Renault firman un acuerdo sobre una revisión de su alianza de capitales por la que la empresa francesa reducirá su participación en la empresa japonesa al 15 % durante el presente ejercicio fiscal para igualar la participación de Nissan en Renault. La japonesa también invertirá 600 millones de euros (93.000 millones de yenes) en la nueva empresa de vehículos eléctricos de Renault, Ampere.

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El Banco de Japón anuncia que tendrá una actitud más flexible a la hora de ajustar las tasas de interés y levantará su límite sobre los tipos a largo plazo del 0,5 % al 1,0 %. Con esto esperan reducir los efectos secundarios de haber mantenido las tasas de interés de manera artificial.

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En la Copa Mundial Femenina de Fútbol de la FIFA, que se celebra en Australia y Nueva Zelanda, Japón completa su andadura en la fase de grupos con una victoria por 4 a 0 ante España. Anteriormente venció a Zambia por 5 a 0 el 22 de julio y a Costa Rica por 2 a 0 el 26 de julio.

(Fotografía del encabezado: el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica Rafael Grossi, a la izquierda, se reúne con el primer ministro Kishida Fumio, segundo por la izquierda, en el Kantei de Tokio el 4 de julio de 2023. © Jiji.)