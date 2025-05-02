La respuesta de Japón a los aranceles del presidente de EE. UU., Donald Trump, y la inauguración de la Expo de Osaka-Kansai fueron dos de las noticias más destacadas en Japón en abril de 2025.

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El Banco de Japón publica su Tankan de marzo, la encuesta económica sobre empresas a corto plazo, donde se revela una caída de las condiciones comerciales por primera vez en los últimos cuatro trimestres debido a que la confianza de las empresas se ve afectada por la preocupación en torno a la política arancelaria del presidente de EE. UU., Donald Trump.

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Nintendo anuncia que lanzrá al mercado su nueva videoconsola Switch 2 el 5 de junio, con un precio en el mercado nacional de 49.980 yenes para la versión solo en japonés y de 69.980 yenes para el modelo global multilingüe.

La Nintendo Switch 2 fue presentada ante los medios de comunicación en Tokio el 3 de abril de 2025. (© Jiji)

El presidente Trump revela los detalles de su política arancelaria, con una base del 10 % para todos los países y regiones y aranceles adicionales para aquellos con los que Estados Unidos tenga un déficit comercial. Japón se verá afectado por unos aranceles del 24 %, aunque esta medida será suspendida de forma casi inmediata después de entrar en vigor el 9 de abril, reduciendo el gravamen al 10 % base.

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Expira el año de suspensión del partido o de puestos dentro de la formación política para Hagiuda Kōichi y otros 10 diputados del Partido Liberal Democrático implicados en el escándalo de comisiones clandestinas.

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Un fallo general del sistema deja fuera de servicio 106 peajes electrónicos en las autopistas japonesas durante 38 horas.

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El emperador Naruhito y la emperatriz Masako visitan Iōtō (Iwojima), escenario de una cruenta batalla durante la Segunda Guerra Mundial, donde presentan una ofrenda floral y rezan por los fallecidos en la guerra tanto de Japón como de los Estados Unidos.

El emperador Naruhito y la emperatriz Masako presentan una ofrenda floral en Iōtō (Iwojima). (© Reuters)

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La empresa de riesgo Cuoriops anuncia que ha solicitado al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar una autorización para fabricar y vender láminas de cardiomiocitos (células musculares del corazón) derivadas de células madre pluripotentes inducidas (iPS, por sus siglas en inglés). Sería la primera vez que se hace algo parecido. El profesor Sawa Yoshiki, de la Universidad de Osaka, lidera el equipo de investigación encargado del proyecto.

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El ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Etō Taku, anuncia que el Gobierno continuará liberando reservas de arroz cada mes hasta el verano para hacer frente a los altos precios de este alimento básico.

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La Expo Osaka-Kansai 2025 comienza con la participación de 158 países y regiones, además de 7 organizaciones internacionales. Hay un total de 84 pabellones. En el primer día la expo recibe 119.000 visitantes.

Los visitantes se toman fotografías con la mascota oficial de la Expo, Myaku-Myaku, el 13 de abril de 2025. (© Jiji)

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población total de Japón estaba compuesta por 123.802.000 personas a 1 de octubre de 2024, lo que supone un descenso de 550.000 habitantes respecto al año anterior. Es el decimocuarto año consecutivo que la población se reduce. El número de personas de 75 años o más aumenta en 700.000, hasta los 20.777.000.

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La Comisión de Comercio Justo de Japón emite una orden de cese y desistimiento contra Google por violar la Ley antimonopolio con actividades como ordenar a los fabricantes de teléfonos inteligentes que preinstalen su aplicación.

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El ministro para la Revitalización Económica, Akazawa Ryōsei, se reúne con el presidente Trump durante unos 50 minutos en su visita a los Estados Unidos para negociar los aranceles. En una rueda de prensa, afirma que ambas partes aspiran a alcanzar un acuerdo global lo antes posible.

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Un equipo de investigadores de la Universidad de Kioto liderado por el profesor Takashi Jun anuncia que se ha demostrado la seguridad y efectividad de un tratamiento para la enfermedad de Parkinson en un ensayo clínico con siete pacientes a los que se les trasplantó en el cerebro células derivadas de células madre pluripotentes inducidas (iPS).

La Unesco decide añadir tres ediciones de los cánones sagrados budistas conservados en el templo Zōjōji de Tokio a su registro de la Memoria del Mundo.

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Un panel de especialistas del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar autoriza la fabricación y venta de un fármaco de terapia genética para la distrofia muscular de Duchenne, ajustándose a ciertas condiciones y durante un periodo de tiempo limitado.

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El Tribunal de Distrito de Tokio ordena al gobierno metropolitano a investigar quiénes son los padres biológicos de un hombre que fue cambiado poco después de nacer en un hospital de Tokio hace 67 años. El 25 de abril, la gobernadora Koike Yuriko anuncia ante los medios el inicio de la investigación.

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La Compañía Eléctrica de Tokio retira 0,2 gramos de combustible nuclear fundido del reactor número 2 de la central de Fukushima Dai-ichi en una segunda prueba. Esta muestra es de alrededor de un tercio del peso de la retirada en la primera prueba.

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El parque Adventure World de Shirahama, en la prefectura de Wakayama, anuncia que sus cuatro pandas gigantes regresarán a China a finales de junio.

El ministro de Finanzas, Katō Katsunobu, afirma que ambas partes han confirmado que los tipos de cambio se decidirán en el mercado en una conversación con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en Washington. No ha habido exigencias por parte del Gobierno estadounidense sobre la fijación de objetivos de tipos ni el establecimiento de un marco de gestión.

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Con el fin de fortalecer los lazos con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el primer ministro Ishiba Shigeru parte hacia Vietnam y Filipinas en su primer viaje al extranjero desde que el presidente Trump anunciara nuevos aranceles. El 28 de abril se reúne con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y el 29 con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

El primer ministro Ishiba (a la izquierda) estrecha la mano con el presidente Marcos en Manila. (© Reuters)

(Fotografía del encabezado: el ministro para la Revitalización Económica, Akazawa Ryōsei, se pone una gorra con el lema “Make America Great Again” durante una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington. © Molly Riley/White House/Zuma Press Wire, via Reuters Connect.)