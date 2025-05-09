شهد شهر أبريل/نيسان 2025 في اليابان سلسلة من الأحداث البارزة التي لفتت الأنظار داخليًا ودوليًا، كان من أبرزها رد فعل الحكومة اليابانية على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب، والتي أثارت جدلاً واسعًا بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين. وعلى الصعيد الثقافي والاقتصادي، كان افتتاح معرض أوساكا 2025 حدثًا محوريًا يعكس طموحات اليابان في تجديد صورتها العالمية وتعزيز الابتكار من خلال هذه التظاهرة الدولية. في هذا التقرير، نستعرض أبعاد هذين الحدثين وتأثيرهما على مستقبل البلاد.

1

بنك اليابان ينشر تقرير تانكان لشهر مارس/آذار، وهو مسح اقتصادي قصير الأجل للشركات، يظهر تراجعًا في ثقة الأعمال لأول مرة منذ أربعة فصول، متأثرًا بمخاوف من الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

2

شركة نينتندو تعلن عن إطلاق جهاز الألعاب ”سويتش 2“ في 5 يونيو/حزيران يحدد سعرًا موصى به داخل اليابان بـ49,980 ين للنموذج الياباني أحادي اللغة، و69,980 ين للنموذج العالمي متعدد اللغات. عرض جهاز ”نينتندو سويتش 2“ لوسائل الإعلام يتم في طوكيو يوم 3 أبريل/ نيسان.

تم الكشف عن جهاز الألعاب ”نينتندو سويتش 2“ لوسائل الإعلام في طوكيو في 3 أبريل 2025. (© جيجي برس)

الرئيس ترامب يكشف عن تفاصيل الرسوم الجمركية المخطط لها، حيث ستكون النسبة الأساسية 10% لجميع البلدان والمناطق، مع فرض رسوم إضافية على الدول التي لديها عجز تجاري مع الولايات المتحدة. تواجه اليابان إجمالي رسوم جمركية بنسبة 24%، لكن تم تعليق الرسوم الإضافية فورًا تقريبًا بعد دخولها حيز التنفيذ في 9 أبريل/نيسان، مما أدى إلى خفض الرسوم إلى النسبة الأساسية البالغة 10%.

3

نهاية فترة الإيقاف عن العمل لمدة عام من الحزب أو المناصب الحزبية بالنسبة لهاجيودا كويتشي وعشرة نواب آخرين من الحزب الديمقراطي الليبرالي الذين تورطوا في فضيحة رشاوى.

6

تسبب عطل كبير في النظام في إغلاق 106 محطات دفع الرسوم الإلكترونية على الطرق السريعة اليابانية لمدة 38 ساعة.

7

زيارة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو لجزيرة إيوتو (إيو جيما)، موقع معركة كبرى في الحرب العالمية الثانية، تشهد تقديمهما الزهور والصلوات تكريمًا للقتلى من الجانبين الياباني والأمريكي.

الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يضعان باقة من الزهور على جزيرة إيوتو (إيو جيما). (© رويترز)

8

شركة كويريبس تتقدم بطلب إلى وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يهدف إلى الحصول على موافقة لتصنيع وبيع شرائح خلايا عضلة القلب المشتقة من الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (iPS)، في خطوة هي الأولى عالميًا. فريق البحث بقيادة البروفيسور ساوا يوشيكي من جامعة أوساكا يدير المشروع.

9

وزير الزراعة والغابات والمصايد إيتو تاكو يعلن أن الحكومة ستواصل طرح مخزونات الأرز كل شهر حتى الصيف لمواجهة ارتفاع الأسعار للغذاء الأساسي.

13

إكسبو 2025 أوساكا كانساي يبدأ بمشاركة 158 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى 7 منظمات دولية. هناك إجمالي 84 جناحًا. في اليوم الأول، بلغ عدد الزوار 119,000 شخص.

زوار يتجمعون لالتقاط الصور مع تميمة إكسبو الرسمية ميَاكُو-ميَاكُو في 13 أبريل/ نيسان 2025. (© جيجي برس)

14

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن إجمالي سكان اليابان بلغ 123,802,000 نسمة في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد انخفاض قدره 550,000 نسمة مقارنة بالعام السابق. وهذه هي السنة الرابعة عشرة على التوالي التي يشهد فيها عدد السكان انخفاضًا. كما زاد عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر بمقدار 700,000 ليصل إلى 20,777,000 نسمة.

15

لجنة التجارة العادلة اليابانية تصدر أمرًا لشركة غوغل بوقف ومراجعة ممارساتها التعاقدية مع مصنعي الهواتف الذكية، بعد أن خلصت إلى أن الشركة انتهكت قانون مكافحة الاحتكار عبر فرض شروط تحدّ من المنافسة في سوق خدمات البحث.

ويُعد هذا القرار علامة فارقة في تاريخ تنظيم المنافسة في اليابان، إذ أنه أول أمر رسمي من نوعه تصدره الهيئة ضد شركة أمريكية كبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات، في ظل تزايد التدقيق العالمي على ممارسات شركات التكنولوجيا العملاقة.

16

وزير الاقتصاد أكازاوا ريوسي يجتمع مع الرئيس ترامب لمدة حوالي 50 دقيقة خلال زيارته للولايات المتحدة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية. وفي مؤتمر صحفي، صرح أن الجانبين يهدفان إلى التوصل إلى اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن.

17

إعلان فريق باحثين من جامعة كيوتو بقيادة البروفيسور تاكاشي جون يؤكد أن تجربة سريرية لعلاج مرض باركنسون على سبعة مرضى، باستخدام خلايا مشتقة من الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (iPS) المزروعة في أدمغتهم، تثبت أمان العلاج وفعاليته.

اليونسكو تقرر إضافة ثلاث نسخ من الكتابات المقدسة البوذية المخزنة في معبد زو جوجي في طوكيو إلى سجل ذاكرة العالم.

18

لجنة من المتخصصين في وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية توافق على تصنيع وبيع دواء العلاج الجيني لضمور العضلات دوشين، وفقًا لظروف معينة ولفترة محدودة.

21

محكمة طوكيو الجزئية تأمر حكومة العاصمة بالتحقيق في هوية الوالدين البيولوجيين لرجل تم تبديله كطفل في مستشفى بطوكيو قبل 67 عامًا. في 25 أبريل/ نيسان، أخبرت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو وسائل الإعلام أن التحقيق قد بدأ.

23

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تقوم بإزالة 0.2 غرام من الحطام النووي من المفاعل 2 في محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية في التجربة الثانية. وهذا يعادل حوالي ثلث وزن الحطام الذي تم إزالته في التجربة الأولى.

24

منتزه المغامرات ”أدفنتشر وورلد“ تعلن في شيراهاما، واكاياما، أن جميع حيوانات الباندا العملاقة الأربعة ستعود إلى الصين في حوالي نهاية يونيو.

وزير المالية كاتو كاتسونوبو يقول إن الجانبين أكدا مجددًا أن أسعار الصرف ستُحدد في السوق خلال محادثاته مع نظيره وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في واشنطن. لم تكن هناك مطالب من الجانب الأمريكي لتحديد أهداف لأسعار الصرف أو إقامة إطار لإدارة هذه الأسعار.

27

رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو يغادرإلى فيتنام والفلبين في أول رحلة خارجية له منذ إعلان الرئيس ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، بهدف تعزيز العلاقات مع دول آسيان. في 28 أبريل/نيسان، ويلتقي مع رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه؛ وفي 29 أبريل/نيسان، يلتقي مع رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن.

رئيس الوزراء إيشيبا (يسار) يصافح الرئيس ماركوس في مانيلا. (© رويترز)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: وزير الاقتصاد أكازاوا ريوسي يرتدي قبعة ”اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى“ خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. © مولي رايلي/البيت الأبيض/زوما بريس واير، عبر رويترز كونيكت.)