La milenaria ciudad de Kioto se engalanó una primavera más con los agradables colores de los cerezos en flor. El tono rosa pálido de las flores resalta la belleza de sus antiguos templos y santuarios. Les mostramos algunos de los rincones más populares de Kioto en primavera, desde el Santuario Heian y el templo Kōdai-ji, hasta Gion Shirakawa y Arashiyama.

Gion Shirakawa

Los cerezos florecen a lo largo de un pequeño arroyo conectado con el río Shirakawa.

Jardín Nacional de Kioto Gyoen

Los cerezos shidarezakura situados cerca de la antigua residencia Konoetei.

Tetsugaku no michi: el paseo del filósofo

Los cerezos a lo largo del famoso camino que lleva del Santuario de Kumano Nyakuōji al Ginkakuji crean un túnel de sakura de un kilómetro y medio.

Santuario Heian

Los árboles benishidare rodean a la casa de invitados Shōbikan situada en el lado este del terreno del santuario. Los cerezos en flor se reflejan en el agua, regalándonos un hermoso paisaje.

Daigo-ji

El templo Daigo-ji, un lugar registrado como Patrimonio de la Humanidad, es el rincón más popular en la ciudad para envolverse en la belleza de los cerezos en flor.

Arashiyama

Arashiyama es uno de los “100 mejores lugares para contemplar los cerezos” en Japón. Aquí pueden ver los sakura situados en el puente Togetsukyō.

Vídeo: Fujii Kazuyuki（96BOX）

Fotografías: Kuroiwa Masakazu （96BOX）

(Fotografía del encabezado: árboles benishidare delante del pabellón Taiheikaku en el Santuario Heian.)