TRAVEL ニッポンの桜 【動画】京都の桜2018 VIDEO 観光スポット 公開日: 2018. 04. 12 千年の都・京都を、今年の春も桜の花が色を添えた。しっとりとした趣のある寺社や町並みに、鮮やかな薄紅色の花びらがよく似合う。平安神宮や高台寺、祇園白川、醍醐寺、嵐山など、京の桜名所を動画で巡る。 祇園白川 白川の澄んだせせらぎ沿いに咲く桜並木が美しい 京都御苑 「糸桜」として知られる近衞邸跡のシダレザクラ 哲学の道 熊野若王子（にゃくおうじ）神社から銀閣寺参道までの約1.5キロメートルの散策道が桜のトンネルとなる 平安神宮 東神苑にある尚美館とベニシダレ。水面に映る桜も美しい 醍醐寺 世界遺産に登録される醍醐寺は、「花の醍醐」とも呼ばれる桜の名所 嵐山 さくら名所100選にも選ばれる嵐山。渡月橋付近の桜並木 動画：藤井 和幸（96BOX）写真：黒岩 正和（96BOX） （バナー写真＝ベニシダレ越しに見える平安神宮の泰平閣） 観光 世界遺産 ニッポンの桜 京都 桜 さくら名所100選 関西 京都市 特集・シリーズ ニッポンの桜 記事一覧へ さくら名所100選一覧TRAVEL | 2020. 03. 11 【さくら名所100選】北海道・二十間道路桜並木TRAVEL | 2020. 03. 11 【さくら名所100選】北海道・松前公園TRAVEL | 2020. 03. 11 【さくら名所100選】青森・弘前公園TRAVEL | 2020. 03. 11 関連記事 世界初！オープンバスで回転ずし―「SUSHI BUS」 で東京観光TRAVEL | 2026. 10. 17 福島・会津の郷土玩具「赤べこ」がSNS世代にブーム!? 「飾る縁起物」から「持ち歩くマスコット」へTRAVEL | 2026. 08. 29 Kawaii文化の新しいかたち「うんこミュージアム」：世代や国境を超えて誰もがハマる体験型スポットTRAVEL | 2026. 08. 16 世界遺産「飛鳥・藤原の宮都」：奈良盆地の田園風景に残る「日本」誕生の地【動画】TRAVEL | 2026. 07. 27 一期一会のデジタルアートに出会う「チームラボボーダレス」：“光の彫刻”が新作を引っ提げて再開TRAVEL | 2026. 07. 11 武家の古都・鎌倉は仏像の宝庫：写実的で力強いスタイルを堪能TRAVEL | 2026. 06. 21 熊野参詣路の奇景「鬼ヶ城」：大坂寛「神のあるところへ」 石の章（19）TRAVEL | 2026. 06. 13 江戸東京博物館4年ぶり再開、リニューアル特別展「大江戸礼賛」：写楽・北斎・歌麿ほか名品ずらりTRAVEL | 2026. 04. 25