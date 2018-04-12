千年の都・京都を、今年の春も桜の花が色を添えた。しっとりとした趣のある寺社や町並みに、鮮やかな薄紅色の花びらがよく似合う。平安神宮や高台寺、祇園白川、醍醐寺、嵐山など、京の桜名所を動画で巡る。

 

祇園白川

白川の澄んだせせらぎ沿いに咲く桜並木が美しい

京都御苑

「糸桜」として知られる近衞邸跡のシダレザクラ
「糸桜」として知られる近衞邸跡のシダレザクラ

哲学の道

熊野若王子（にゃくおうじ）神社から銀閣寺参道までの約1.5キロメートルの散策道が桜のトンネルとなる

平安神宮

東神苑にある尚美館とベニシダレ。水面に映る桜も美しい

醍醐寺

世界遺産に登録される醍醐寺は、「花の醍醐」とも呼ばれる桜の名所

嵐山

さくら名所100選にも選ばれる嵐山。渡月橋付近の桜並木

動画：藤井 和幸（96BOX）
写真：黒岩 正和（96BOX）

（バナー写真＝ベニシダレ越しに見える平安神宮の泰平閣）