Un resumen de la actividad diplomática entre Japón y Rusia desde que emitieron la Declaración Conjunta de 1956.

El primer ministro de Japón, Abe Shinzō, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunieron en Singapur el 14 de noviembre de 2018 y acordaron acelerar las negociaciones para la firma de un tratado de paz entre los dos países, que se basaría en la Declaración Conjunta Nipo-Soviética de 1956.

Ambos mandatarios esperan celebrar una nueva cumbre bilateral durante la reunión del G20 que tendrá lugar en Argentina a partir de finales de noviembre, tras la cual debatirán a fondo todas las cuestiones relacionadas, durante la visita que hará Abe a Rusia a principios de 2019.

La Declaración Conjunta Nipo-Soviética, que apelaba a poner formalmente fin a la guerra desencadenada entre ambos países a raíz de la Segunda Guerra Mundial y a restablecer las relaciones diplomáticas, fue ratificada por los dos legislativos. En aquel momento no se llegó a un acuerdo sobre la pertenencia de las islas incluidas en los Territorios del Norte, pero se explicitaba que una vez firmado el tratado de paz, las islas Habomai y la isla de Shikotan serían entregadas a Japón.

Oct. 1956 Declaración Conjunta Nipo-Soviética (firman, por Japón, el primer ministro Hatoyama Ichirō; por la Unión Soviética, su homólogo Nicolái Bulganin).

Fin formal de la guerra y restablecimiento de las relaciones diplomáticas. No se alcanza un acuerdo sobre la pertenencia a uno u otro país de las islas en disputa. Se explicita que tras la firma del tratado de paz se devolverán a Japón las islas Habomai y la isla de Shikotan. 1992 Comienzo de las visitas sin visado, que siguen realizándose varias veces cada verano. Oct. 1993 Declaración de Tokio (firman, por Japón, el primer ministro Hosokawa Morihiro; por Rusia, el presidente Boris Yeltsin). Se citan explícitamente los nombres de las cuatro islas y se dice que, una vez resuelto el problema sobre su pertenencia, se retomarán las negociaciones para la pronta firma de un tratado de paz. Nov. 1997 Acuerdo de Krasnoyarsk (por Japón, el primer ministro Hashimoto Ryūtarō; por Rusia, el presidente Yeltsin).

Sobre la base de la Declaración de Tokio, se aspira a firmar un tratado de paz para el 2000. Abr. 1998 Propuesta de Kawana (por Japón, el primer ministro Hashimoto; por Rusia, el presidente Yeltsin).

Si bien la parte japonesa sitúa la línea de demarcación al norte de las cuatro islas en disputa, propone una aceptación temporal de las políticas aplicadas por Rusia. Sep. 2000 Visita del presidente ruso Vladímir Putin a Japón.

Putin manifiesta que la Declaración Conjunta de 1956 sigue vigente, pero que la Propuesta de Kawana no refleja con exactitud la postura rusa. Mar. 2001 Comunicado (Declaración) de Irkutsk (por Japón, el primer ministro Mori Yoshirō; por Rusia, el presidente Putin).

Se corrobora que la Declaración Conjunta de 1956 servirá como punto de partida en las negociaciones. Ene. 2003 Plan de Acción Japón-Rusia (por Japón, el primer ministro Koizumi Jun'ichirō; por Rusia, el presidente Putin).

Se corrobora la cooperación económica entre ambos países. Nov. 2010 Primera visita oficial a Kunashiri del primer ministro ruso Dmitri Medvédev. Jul. 2012 Nueva visita del primer ministro Medvédev a Kunashiri. “Es territorio ruso y no cederemos ni un ápice de él”. Dic. 2016 Visita a Japón del presidente Putin.

Acuerdo para iniciar las discusiones sobre las actividades económicas conjuntas en las cuatro islas. Sep. 2018 Propuesta del presidente Putin para firmar un acuerdo de paz sin condiciones previas este mismo año. Nov. 2018 Cumbre bilateral Japón-Rusia (por Japón, el primer ministro Abe Shinzō; por Rusia, el presidente Putin).

Acuerdo para impulsar las negociaciones para la firma de un tratado de paz sobre la base de la Declaración Conjunta de 1956.

El problema de los Territorios del Norte es el principal escollo en las relaciones niporrusas. La declaración de 1956 viene siendo citada como un “punto de partida” en las negociaciones territoriales que se han mantenido hasta el momento. Putin reconoce la validez de la declaración en sí misma, pero entiende que tanto el método de devolución a Japón como el asunto de si la soberanía sobre las islas corresponde a un país o al otro son cuestiones que deben seguir siendo estudiadas. Por otra parte, Rusia está muy sensibilizada sobre la posibilidad de que, después de devolver las islas a Japón, puedan instalarse en ellas bases militares norteamericanas o de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Esta circunstancia hace prever una negociación muy dura en torno a problemas como el de la soberanía o el de la defensa nacional. En el cuadro adjunto se resumen los principales movimientos ocurridos a partir de la declaración de 1956.

Cuadro elaborado tomando como referencia los sitios web de la Oficina del Gabinete y del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como otras informaciones.

Nombre Extensión （km2） Características Islas Habomai 95 Pequeño archipiélago formado por varias islas. Shikotan 249 Isla de suaves colinas recubiertas de vegetación (población: 3.000 habitantes). Kunashiri 1.489 La costa pacífica es relativamente llana con buenos puertos naturales (población: 8.000 habitantes). Etorofu 3.167 Rica en recursos marinos, se realizan en sus aguas capturas de unas 20.000 toneladas anuales de salmón y trucha (población: 6.000 habitantes). Total 5.003 Extensión similar a la de la prefectura de Fukuoka.

Tabla elaborada tomando como referencia el sitio web de la Asociación para El Problema de los Territorios del Norte y otras informaciones. Las cifras de población corresponden a los actuales residentes rusos.

Fotografía del encabezado: Jiji Press / Ceremonia de Firma de la Declaración Conjunta Nipo-Soviética. Sentado, a la izquierda, el primer ministro japonés Hatoyama Ichirō; a la derecha, el primer ministro soviético Nikolái Bulganin (1956, en Moscú, Unión Soviética).