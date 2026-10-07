La reactivación de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa por parte de TEPCO en 2026 elevó a 15 el número total de reactores que se han vuelto a poner en marcha en Japón desde el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011.

Hamaoka retira la solicitud de reactivación

Dado que se prevé un aumento en la demanda de electricidad impulsado por la construcción de centros de datos para la inteligencia artificial generativa, el plan básico de energía del Gobierno japonés de febrero de 2025 señalaba que haría un uso máximo de las centrales nucleares existentes en el país. En julio de 2026, anunció una política para sustituir entre dos y cinco reactores nucleares para la década de 2040.

En enero de 2026, la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) reactivó el reactor número 6 de su central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, en la prefectura de Niigata, por primera vez en casi 14 años, mientras que se espera que la Compañía Eléctrica de Hokkaidō vuelva a poner en funcionamiento su central nuclear de Tomari en 2027.

En medio de estos acontecimientos, en enero de 2026 salió a la luz que la Compañía Eléctrica de Chūbu había falsificado datos relativos a la resistencia a los terremotos en su central nuclear de Hamaoka, en la prefectura de Shizuoka. El 14 de septiembre, la empresa anunció la dimisión del presidente Hayashi Kingo y del presidente del consejo Katsuno Satoru, así como la retirada de su solicitud de revisión de seguridad para reactivar los reactores número 3 y 4 de la central. Además de dejar en la incertidumbre las perspectivas de reactivación, el escándalo ha reavivado la inquietud y la desconfianza de la opinión pública hacia la energía nuclear, lo que supone un revés para la política energética del Gobierno.

Centrales nucleares: principales acontecimientos desde el Gran Terremoto del Este de Japón

Septiembre de 2026: la Compañía Eléctrica de Chūbu retira su solicitud para reactivar los reactores de su central nuclear de Hamaoka, en la prefectura de Shizuoka.

Julio de 2026: la Autoridad de Regulación Nuclear anuncia que la Compañía Eléctrica de Chūbu intentó ocultar datos tras el inicio de una investigación sobre las pruebas de resistencia sísmica en su central nuclear de Hamaoka.

Enero de 2026: TEPCO reactiva el reactor número 6 de su central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, en la prefectura de Niigata, por primera vez en 13 años y 10 meses. Se trata de la primera reactivación de un reactor operado por TEPCO desde el Gran Terremoto del Este de Japón de marzo de 2011.

Enero de 2026: la Compañía Eléctrica de Chūbu anuncia que podría haber subestimado los movimientos sísmicos previstos durante las revisiones de seguridad requeridas para la reactivación de su central nuclear de Hamaoka.

Diciembre de 2025: el gobernador de Hokkaidō, Suzuki Naomichi, aprueba la reactivación de la central nuclear de Tomari, de la Compañía Eléctrica de Hokkaidō, cuya reanudación de operaciones se prevé para principios de 2027.

Noviembre de 2025: el gobernador de Niigata, Hanazumi Hideyo, aprueba la reactivación de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, de TEPCO, cuya reanudación de operaciones se prevé, como muy pronto, dentro del año fiscal. Se convertirá en la primera central nuclear activa de TEPCO desde el accidente nuclear de Fukushima Dai-ichi en 2011.

Febrero de 2025: el Gobierno aprueba un nuevo plan básico de energía. Este elimina una mención sobre la minimización de la dependencia de la energía nuclear, presente en el documento desde 2014, y señala en su lugar la intención de hacer el máximo uso de las centrales existentes.

Diciembre de 2024: se reanuda el funcionamiento del reactor número 2 de la central nuclear de Shimane (Compañía Eléctrica de Chūgoku).

Octubre de 2024: se reanuda el funcionamiento del reactor número 2 de la central nuclear de Onagawa (Compañía Eléctrica de Tōhoku). Es la primera central del este de Japón que se reactiva tras la catástrofe de marzo de 2011.

Octubre de 2024: la Autoridad de Regulación Nuclear aprueba los planes de la Compañía Eléctrica de Kansai para continuar operando la central nuclear de Takahama, en la prefectura de Fukui, la más antigua de Japón, que cumplirá 50 años de servicio en noviembre de 2024. Es la primera vez que una central con más de 50 años recibe la aprobación para operar bajo el sistema actual.

Septiembre de 2023: se reactiva el reactor número 2 de la central nuclear de Takahama (Compañía Eléctrica de Kansai).

Agosto de 2023: inicio del vertido de agua tratada que contiene tritio radiactivo acumulada en el reactor número 1 de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.

Julio de 2023: el reactor número 1 de la central nuclear de Takahama reanuda su funcionamiento tras un paréntesis de 12 años.

Mayo de 2023: se promulga el proyecto de ley sobre suministro eléctrico para la descarbonización GX (Transformación Verde). Con el fin de garantizar un suministro eléctrico estable y lograr la descarbonización, se introducen cambios significativos en las normas de seguridad que estipulaban que el periodo de funcionamiento de los reactores era de “40 años en principio y un máximo de 60 años”, lo que permite que operen por periodos superiores a los 60 años.

Junio de 2021: la central nuclear de Mihama (Compañía Eléctrica de Kansai) reanuda su funcionamiento por primera vez desde que fue paralizada para una inspección periódica una década atrás. A los 44 años del inicio de sus operaciones, es la primera central nuclear que se reactiva a pesar de tener más de 40 años.

Julio de 2018: el Gabinete aprueba el quinto plan básico de energía, con la intención de que la energía nuclear represente entre el 20 % y el 22 % de la generación eléctrica en 2030.

Marzo/junio de 2018: se reanuda el funcionamiento de los reactores número 3 y número 4 de la central nuclear de Genkai (Compañía eléctrica de Kyūshū).

Marzo/mayo de 2018: se reanuda el funcionamiento de los reactores número 3 y número 4 de la central nuclear de Ōi.

Agosto de 2016: se reanuda el funcionamiento del reactor número 3 de la central nuclear de Ikata (Compañía Eléctrica de Shikoku).

Enero/febrero de 2016: se reanuda el funcionamiento de los reactores número 3 y número 4 de la central nuclear de Takahama (Compañía Eléctrica de Kansai).

Agosto/octubre de 2015: se reanuda el funcionamiento de los reactores número 1 y número 2 de la central nuclear de Sendai (Compañía Eléctrica de Kyūshū). Se trata de las primeras reactivaciones desde la introducción de las nuevas normas y se producen tras casi dos años sin energía nuclear en Japón.

Abril de 2014: el Consejo de Ministros aprueba el IV Plan Estratégico de Energía: si bien la energía nuclear se sitúa como “una importante fuente de energía de carga base”, el plan afirma que “el grado de dependencia de la energía nuclear se reducirá en la medida de lo posible mediante la introducción de energías renovables y otras medidas”.

Julio de 2013: entran en vigor nuevas normas de regulación para que las centrales nucleares se preparen para las catástrofes naturales y los atentados terroristas.

Septiembre de 2012: creación de la Autoridad de Regulación Nuclear.

Julio de 2012: se reanuda el funcionamiento de los reactores número 3 y número 4 de la central nuclear de Ōi (Compañía Eléctrica de Kansai), lo que pone fin a un periodo de dos meses sin generación de energía nuclear en Japón.

Junio de 2012: el periodo de funcionamiento de las centrales nucleares se limita a 40 años en principio.

Mayo de 2012: la central nuclear de Tomari (Compañía Eléctrica de Hokkaidō) suspende el funcionamiento de su reactor número 3. Por primera vez en 42 años, no hay centrales nucleares en funcionamiento en Japón.

Marzo de 2011: se producen el Gran Terremoto del Este de Japón y el accidente en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi de TEPCO.

Material de referencia (en japonés)

Datos sobre las centrales nucleares de Japón, de la Federación de Compañías Eléctricas de Japón.

Datos sobre las centrales nucleares de Japón, de la Federación de Compañías Eléctricas de Japón. Datos sobre la política nuclear de Japón, de la Agencia de Recursos Naturales y Energía.

(Imagen del encabezado: la central nuclear de Hamaoka, de la Compañía Eléctrica de Chūbu. © Jiji.)