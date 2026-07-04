Moldes para ‘onigiri’ y esterillas de bambú para sushi: la comida rápida japonesa, al alcance de todos

Utensilios de cocina japoneses que comprar en Kappabashi

La demanda de moldes para onigiri y esterillas de bambú ha aumentado debido a la gran popularidad de las bolas de arroz y los rollitos de sushi.

Hacer onigiri sin apretar el arroz

Los onigiri, cada vez más conocidos fuera de Japón, se están ganando adeptos a un ritmo vertiginoso. Aunque es costumbre hacerlos con las manos, tal y como indica su nombre —nigiri viene del verbo nigiru, que significa “apretar”—, no son pocas las personas que prefieren usar un molde para prepararlos, en aras de la practicidad o por motivos higiénicos. Según nos cuentan en Iidaya, entre su clientela extranjera hay quienes los compran a granel, ya que van a abrir un establecimiento especializado en bolas de arroz en su país.

Gracias a estos moldes, cualquier persona puede hacer fácilmente un onigiri triangular perfecto: basta con poner el arroz caliente en el molde, hacer un hueco para meter el relleno y cubrirlo con otra capa de arroz. Tras sacarlo del molde, se le echa sal, se envuelve en alga nori y ¡listo!



Un empleado de Iidaya nos muestra la sección de moldes para onigiri y esterillas de bambú para sushi.

Al parecer, son muchos los clientes procedentes de otros países interesados en la cultura de los kyaraben; esto es, los típicos bentō —comida para llevar— decorados con muñequitos, personajes de dibujos animados… Así pues, también son populares los moldes para onirigi con forma de animales que incluyen cortadores de alga nori.



Es posible hacer onigiri con forma de lindos animalitos.

Un artículo imprescindible para hacer rollitos de sushi auténticos

Los rollitos de sushi (norimaki) ya son conocidos en todo el mundo, de ahí que haya muchas personas procedentes del extranjero que quieran comprar una esterilla de bambú para sushi, con la que se pueden preparar rollitos de distintos grosores. Su nombre en japonés, makisu, se divide en dos partes: maki, que deriva del verbo maku —enrollar—, y su, que viene de sudare, nombre con el que se denomina a las persianas de bambú. Esto se debe a que tanto las persianas como las esterillas de bambú se fabrican entretejiendo una serie de tablas o varillas. Por otra parte, las esterillas de bambú también resultan útiles para darle forma al dashi —una especie de tortilla francesa— recién hecho o para escurrir el agua del rábano daikon rallado (daikon oroshi) y de las cocidas.



Varillas de bambú entretejidas a la perfección.



Se pone el alga nori, se echan encima el arroz y el relleno y se enrolla la esterilla de atrás hacia delante. (Pixta)

Los diez utensilios de cocina japoneses que más se venden entre los turistas extranjeros

Ralladores oroshigane Morteros estriados y manos de mortero Moldes para onigiri y esterillas de bambú para sushi Utensilios de corte pequeños (peladores, mandolinas…) Teteras de hierro y coladores de té Ollas de barro y cazos de aluminio con mango de madera (yukihiranabe) Sartenes Sartenes para hacer tamagoyaki y palillos para cocinar Tablas de cocina Dispensadores de salsa de soja y batidores de miso

Imágenes: Nomura Kazuyuki (excepto las imágenes que tienen los créditos especificados)

Imagen del encabezado: Un molde para onigiri y una esterilla de bambú para sushi.

(Traducción al español del original en japonés.)