Qu’est-ce que les Japonais préfèrent manger en hiver ?

Japan Data

À la saison froide, le pot-au-feu japonais oden réchauffe jusqu’au cœur des habitants de l’Archipel. C’est un plat longuement mijoté pour que les ingrédients soient bien imprégnés du goût. D’après une enquête, les familles japonaises en consomment 3,02 fois par mois pendant la saison automne-hiver.

Les nabemono (ou tout simplement nabe qui signifie marmite en japonais), plats en marmite ou fondues, sont des mets d’hiver par excellence. Selon l’enquête sur les nabe consommées dans les familles en 2022, conduite par le siège social de Kibun Foods à Tokyo, le pot-au-feu oden se plaçait largement en tête pour la saison précédente avec 66,3 %, suivi par le sukiyaki, 51,2 % et la fondue coréenne au kimchi avec 45,1 %. L’oden reste à la première place pour la 24e année consécutive depuis l’enquête de 1999.

Le radis blanc daikon et les œufs durs sont les ingrédients du oden les plus appréciés, regroupant plus de 50 % des suffrages. Les trois ingrédients préférés selon les générations sont le daikon, le kinchaku (poches en tofu frit remplies de mochi) et hanpen (mousse de poisson pour les interrogés de la vingtaine), daikon, œufs durs et kinchaku, pour ceux de la trentaine et de la quarantaine et daikon, kinchaku et konnyaku (ou konjac) pour ceux de la cinquantaine.

À part les ingrédients largement consommés dans tout le pays, il existe des variétés ayant une forte couleur locale selon les régions, comme le chikuwa au tofu pour la préfecture de Tottori, les germes de soja (moyashi) de plus de 15 cm de long (appelés oyashi) de Miyazaki, le hanpen noir de Shizuoka et les pieds de porc à Okinawa, entre autres.

Pour les 48 variétés d’ingrédients de l’oden, le pourcentage de consommation par préfecture montre une différence bien marquée entre l’est et l’ouest du Japon. Si le pourcentage de consommation des produits de pâté de poisson comme chikuwa et satsuma-age est élevé dans tout le pays, le pâté de sardine tsumire est essentiellement populaire dans la région du Kantô et au sud du Tôhoku, alors que le kamaboko, demi-cylindre de pâté de poisson blanc, est très souvent utilisé dans le Kyûshû et la région de la mer intérieure de Seto.

Parmi ce qu’on appelle « les ingrédients blancs », shiromono, le radis blanc daikon et les œufs durs sont unanimement les préférés dans l’ensemble du Japon. Parmi les autres shiromono, le chikuwabu, pâte à base de farine de blé, a une popularité écrasante dans le Kantô, alors que le tofu et le tofu frit (yakidofu) sont très souvent consommés dans le Japon de l’Ouest, notamment dans les régions du Hokuriku, Chûgoku et Shikoku.

(Photo de titre : Pixta)