Classement mondial 2024 sur l’égalité des sexes : le Japon 118ème, la France 22ème

Dans son classement international 2024 sur l’égalité des sexes, le Forum économique mondial a montré que le Japon figurait au 118e rang sur 146 pays et régions du monde, gagnant sept places depuis l’année dernière. Il reste encore malgré tout bon dernier parmi les membres du G7.

Le rapport du Forum économique mondial (FEM) publié le 12 juin 2024 analyse l’égalité homme-femme dans quatre domaines d’activité : la politique, l’économie, l’éducation et la santé. L’indice évolue de 0 à 1 en fonction du degré d’écart entre les deux sexes, 1 représentant une parité entièrement respectée.

Au niveau global, le Japon se place au 118e rang sur les 146 pays étudiés. Il gagne ainsi 7 places par rapport à l’année dernière.

Parmi les pays du G7, le Japon est arrivé comme d’habitude bon dernier. L’Allemagne est première (7e), suivie du Royaume-Uni (14e), de la France (22e, qui remonte de 18 places par rapport à 2023), du Canada (30e), des États-Unis (43e) et de l’Italie (87e).

Au niveau politique, le Premier ministre Kishida Fumio a grandement réduit le déséquilibre homme-femme avec sa nouvelle administration, où parmi les 19 ministres nommés, 5 sont des femmes (il n’y en avait que 2 en août 2022).

Ceci a permis au Japon de gagner 25 places, passant de la 138e à la 113e.

Davantage de progrès peut néanmoins être fourni. En effet, sur les 47 préfectures du pays, seules 2 sont gouvernées par des femmes. Il s’agit de Koike Yuriko, à Tokyo (qui vient d’ailleurs de se faire réélire pour un troisième mandat), et de Yoshimura Mieko, à Yamagata. De plus, moins de 5 % des maires du Japon sont des femmes. Enfin, concernant les 23 arrondissements de Tokyo, 7 sont dirigés par des femmes.

Et que dire de la représentation féminine au Parlement ? Le Japon est à 11 % au sein de la Chambre des représentants (Chambre basse) et à 27 % dans la Chambre des conseillers Chaùbre haute), et en septembre 2023, Kishida Fumio n’a pas désigné une seule femme dans les 26 vice-ministres et les 28 secrétaires parlementaires. Par ailleurs, le fait qu’aucune femme n’a tenu un poste de Premier ministre dans les cinquante dernières années affecte le classement du Japon de manière importante.

Dans le domaine de l’économie, le Japon stagne à un faible niveau (120e). Il se positionne bien en dessous de la moyenne mondiale concernant les écarts de salaires ou encore le taux de femmes cadres (même si la courbe tend vers l’équilibre).

En éducation, l’Archipel chute du 47e rang au 72e, traduisant le manque de parité dans ce secteur.

Classement 2024 des pays dans l’égalité des sexes

Rang 2024 (en 2023) Pays Indice 1 (1) Islande 0,935 2 (3) Finlande 0,875 3 (2) Norvège 0,875 4 (4) Nouvelle-Zélande 0,835 5 (5) Suède 0,816 6 (7) Nicaragua 0,811 7 (6) Allemagne 0,810 8 (8) Namibie 0,805 9 (11) Irlande 0,802 10 (18) Espagne 0,797 14 (15) Royaume-Uni 0,792 22 (40) France 0,781 36 (30) Canada 0,761 43 (43) États-Unis 0,747 74 (71) Émirats arabes unis 0,713 87 (79) Italie 0,703 94 (105) Corée du Sud 0,696 106 (107) Chine 0,705 118 (125) Japon 0,663 129 (127) Inde 0,641 135 (134) Égypte 0,629 146 (―) Soudan 0,568

Source : graphique élaboré par Nippon.com sur la base des données du Forum économique mondial du 12 juin 2024.

(Photo de titre : Pixta)