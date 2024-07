Koike Yuriko est réélue pour un troisième mandat à la tête de Tokyo

Actualités



Koike Yuriko le 7 juillet

La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a été réélue dimanche pour un troisième mandat à la tête de la capitale.

La politicienne de 71 ans a obtenu 2,92 millions des suffrages devant Ishimaru Shinji, ancien maire de la ville d’Akitakata dans la préfecture de Hiroshima (1,66 million de votes), et la députée de l’opposition Renho (1,28 million).

Soutenue par le parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate, elle avait malgré tout choisi de présenter sa candidature en tant qu’indépendante, pour ne pas associer son image à celle du PLD qui est actuellement entachée par un grande scandale de dissimulation d’argent.

Koike Yuriko a affirmé entre autres son intention de poursuivre ses stratégies de lutte contre la dénatalité, en offrant par exemple la gratuité de la crèche à tous les enfants de parents résidents dans sa préfecture. Elle a également promis de renforcer les mesures de prévention des catastrophes et de trouver des solutions afin de réduire les conséquences de l’inflation.

Koike Yuriko est élue gouverneure de la capitale le 31 juillet 2016, ce qui est une première pour une femme. Ancienne présentatrice de télévision, elle rentre en politique en 1992 en intégrant la Chambre haute du Parlement, et s’affilie au PLD entre 2002 et 2016, où elle exerce entre autres les fonctions de ministre de l’Environnement et de ministre de la Défense.

