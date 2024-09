Les enfants étrangers ont besoin de soutien en japonais : les données du ministère de l’Éducation

Japan Data

Avec la hausse du nombre de travailleurs étrangers au Japon, de plus en plus d’enfants ont besoin de soutien scolaire en japonais. Voyons les derniers données du ministère de l’Éducation.

En 2023, 69 123 jeunes scolarisés au Japon en primaire, au collège et au lycée ont eu besoin de soutien en japonais, soit parce qu’ils étaient nés à l’étranger, soit que leurs parents n’étaient pas de langue maternelle japonaise. Ces chiffres sont tirés de l’enquête menée tous les deux ans par le ministère de l’Éducation, de la Culture, du Sport, des Sciences et des Technologies (MEXT). Ces jeunes sont de plus en plus nombreux, 18,6 % de plus qu’en 2021 (58 307 jeunes) et plus du double qu’en 2008 (33 470 jeunes).

Les enfants et adolescents ayant besoin de soutien en japonais sont majoritairement sinophones (13 754 personnes), lusophones (12 579) ou parlant tagalog (11 121). La préfecture d’Aichi compte le plus grand nombre de jeunes en difficulté (13 984 personnes), suivie de Kanagawa (8 589) et Tokyo (6 312).

Or, 8,5 % des élèves du secondaire ayant besoin d’aide en japonais se retrouvent en situation d’abandon scolaire, un taux nettement plus élevé que l’ensemble des élèves du secondaire (1,1 %). Moins de la moitié (46,6 %) de ces lycéens poursuivent des études supérieures et les 38,6 % qui entrent directement sur le marché du travail se retrouvent massivement en intérim. Des chiffres qui montrent bien combien la barrière linguistique est un facteur impactant les parcours de vie des jeunes.

Fin octobre 2023, le Japon a compté pour la première fois plus de deux millions de travailleurs étrangers sur son territoire. Pour pallier le problème grandissant de la pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement japonais se montre de plus en plus proactif, il accepte non seulement les travailleurs étrangers mais envisage d’assouplir les règles du rassemblement familial. Mais si le Japon veut attirer la main-d’œuvre étrangère dans un contexte international concurrentiel, l’Archipel doit également améliorer les conditions d’accueil et d’accompagnement des enfants afin qu’ils puissent étudier et faire carrière.

(Photo de titre : Pixta)