Les riziculteurs plantent de plus en plus de variétés résistantes aux canicules

Japan Data

Au Japon, en réaction à la hausse des températures estivales, les riziculteurs privilégient les variétés résistantes aux fortes chaleurs.

Selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, 46 variétés de riz résistantes aux fortes chaleurs et donc moins sensibles aux canicules, ont été repiquées en 2023 dans 39 préfectures. Les données parlent de 182 869 hectares de rizières concernées par ces riz résistants, c’est 2,8 fois plus qu’en 2013. De plus, 14,7 % de ce riz est désormais destiné à la consommation humaine. Deux records ont été battus.

Le riz est une culture indigène des régions subtropicales. Or, le Japon est un pays de zone tempéré aux hivers froids, il a donc fallu adapter la riziculture et, de longue date, développer des variétés de riz résistantes au froid. En 1993, les récoltes ont gravement souffert de températures estivales anormalement basses, notamment dans les régions du Tôhoku (nord-est) et du Kantô (Tokyo et les environs) qui ont dû importer d’urgence du riz de Thaïlande ou des États-Unis.

Principales variétés de riz résistantes à la chaleur et leurs zones de culture en 2023

Variété Superficie (ha) Préfectures concernées Kinu-musume 22 549 Tottori, Shimane, Okayama Koshi-ibuki 18 300 Niigata Tsuya-hime 17 823 Miyagi, Yamagata, Shimane Fusa-kogane 11 612 Chiba Tochigi-no-hoshi 8 500 Tochigi Aki-sakari 8 361 Fukui, Hiroshima, Tokushima Nikomaru 7 913 Shizuoka, Okayama, Nagasaki Sai-no-kizuna 6 900 Saitama Genki-tsukushi 6 310 Fukuoka Saga-biyori 6 220 Saga

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche.

En revanche, les récentes pénuries de riz sont dues aux canicules de l’été 2023 qui ont fait baisser la qualité ainsi que le volume des récoltes. Un porte-parole du ministère nous explique que « puisque la hausse tendancielle des températures devrait se poursuivre en raison du réchauffement climatique, il faut continuer de travailler à développer des variétés résistantes aux fortes chaleurs ».



Le Centre de recherche agricole Kyûshû Okinawa à Chikugo poursuit ses travaux de recherche sur la variété Nikomaru (les plants de riz résistants sont visibles à droite sur la photo prise dans la préfecture de Fukuoka, en août 2010. (Jiji)

Récemment, chaque région rizicole lance ses propres variétés et s’efforce de créer ses propres labels. Mais le développement de nouvelles variétés prenant du temps, le porte-parole du ministère estime que dans un premier temps le Japon pourrait « importer de plants de riz provenant d’autres régions afin de pallier aux situations de canicule ».

(Photo de titre : Pixta)