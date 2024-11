Où habitent les PDG japonais ? La dernière enquête

Japan Data

Le centre-ville de Tokyo attire ces PDG qui veulent résider près de leur lieu de travail. Dans l’arrondissement de Minato, près d’un habitant sur six est un dirigeant d’entreprise, cela signifie-t-il que le commun des mortels s’y déplaît ?

Pour déterminer quel est le lieu de résidence préféré des dirigeants d’entreprise, la Tokyo Shôkô Research a interrogé les salariés des 4,29 millions d’entreprises japonaises. Comme en 2023, le quartier d’Akasaka (situé dans l’arrondissement de Minato à Tokyo) se place en tête du classement. Près de 4 400 dirigeants y ont élu domicile (700 PDG de plus qu’à Nishi-Shinjuku, qui arrive en deuxième position). De plus, neuf autres quartiers de Minato se classent en haut du tableau, dans les 20 premières places on trouve donc aussi les noms de Roppongi, Minami-Aoyama et Shiba-ura, autant d’adresses qui confirment leurs lettres de noblesse.

Les arrondissements plébiscités sont donc Minato et Shinjuku (dont les quartiers de Nishi-Shinjuku et Shinjuku sont dans le haut du tableau). Signalons par ailleurs, que quatre quartiers de l’arrondissement de Shibuya figurent dans le top 20, il s’agit de Yoyogi, Hiroo, Ebisu et Jingû-mae.

Avec sa forêt de tours abritant des appartements de grand luxe, la baie de Tokyo continue de tenir le haut du pavé, Shiba-ura (dans l’arrondissement de Minato) prend notamment la sixième place et Toyosu (dans l’arrondissement de Kôtô) s’empare de la septième. On relève que le quartier de Kachidoki situé dans l’arrondissement de Chûô se hisse au 12e rang. En ravissant la 20e place, Minami-Senju, situé dans l’arrondissement d’Arakawa, est le seul quartier éloigné du cœur de la mégalopole à se faire une place dans le classement.

Classement par quartiers des lieux de résidence plébiscités par les dirigeants d’entreprise

Quartier (arrondissement) Nombre de PDG 1 (1) Akasaka (Minato) 4 400 2 (2) Nishi-Shinjuku (Shinjuku) 3 706 3 (3) Roppongi (Minato) 3 436 4 (4) Minami-Aoyama (Minato) 3 277 5 (5) Yoyogi (Shibuya) 3 220 6 (6) Shiba-ura (Minato) 2 871 7 (9) Toyosu (Kôtô) 2 782 8 (7) Takanawa (Minato) 2 743 9 (8) Shinjuku (Shinjuku) 2 734 10 (10) Minami-Azabu (Minato) 2 654

Source : tableau établi par Nippon.com sur la base des données de Tokyo Shôkô Research. Les nombres entre parenthèses indiquent la place au classement 2020 (année du dernier recensement).

Par ailleurs, en regardant par arrondissement de la capitale, Setagaya est celui comptant le plus de dirigeants (57 734). Cette tranquille zone résidentielle est connue pour ses quartiers de Seijô, Okusawa et Fukasawa.

Avec 42 384 dirigeants recensés, Minato qui « déborde littéralement de PDG » prend la deuxième position du classement par arrondissement. Il faut savoir que dans cet arrondissement, pas moins d’un résident sur 6,2 (15,91 %) dirige une entreprise ! L’offre importante en condominiums de luxe, qui a été rendue possible dans une politique volontariste, ne pouvait que renforcer la force d’attraction de ce territoire.

Avec 39 929 PDG recensés, Shibuya se place en troisième position. Cette zone résidentielle a du cachet. Calme, elle est pourtant à un jet de pierre de gares et de leurs artères commerçantes. Au total, 13,4 % des habitants sont des dirigeants d’entreprise. En proportion Shibuya se place au 2e rang juste derrière Minato.

Classement par arrondissement des lieux de résidence plébiscités par les dirigeants d’entreprise

Arrondissement Nombre de PDG 1 Setagaya 57 334 2 Minato 42 384 3 Shibuya 30 929 4 Shinjuku 30 760 5 Ôta 29 275 6 Nerima 27 902 7 Suginami 26 443 8 Meguro 24 495 9 Edogawa 24 406 10 Kôtô 24 111

Source : tableau établi par Nippon.com sur la base des données de Tokyo Shôkô Research.

Avec 21 485 dirigeants, la municipalité de Kawaguchi (dans la préfecture de Saitama) arrive en tête du classement des préfectures limitrophes de la métropole de Tokyo, suivie de Funabashi et d’Ichikawa (toutes deux situées dans la préfecture de Chiba). En haut du classement pour la région du Kansai, on trouve Higashi-Osaka (sur Osaka) et Nishinomiya (située dans la préfecture de Hyôgo).

Villes (hors Tokyo) comptant le plus de dirigeants d’entreprises

Ville (préfecture) Nombre de PDG 13 Kawaguchi (Saitama) 21 485 20 Funabashi (Chiba) 15 080 21 Ichikawa (Chiba) 14 758 22 Higashi-Osaka (Osaka) 14 738 23 Nishinomiya (Hyôgo) 14 675 25 Kagoshima (Kagoshima) 14 272 26 Arrondissement de Chûô, ville de Hamamatsu (Shizuoka) 14 231 29 Matsudo (Chiba) 13 056 30 Toyonaka (Osaka) 12 894 32 Matsuyama (Ehime) 11 895

Source : tableau établi par Nippon.com sur la base des données de Tokyo Shôkô Research.

(Photo de titre : Pixta)