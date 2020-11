L’essentiel du mois d’octobre 2020

Jeudi 1er

Le président du Parti communiste japonais Shii Kazuo a déclaré aux journalistes que le Premier ministre Suga Yoshihide a rejeté 6 des 105 candidats du Conseil scientifique du Japon. C’est la première fois que des candidats de cette organisation sont refusés depuis la mise en place de ce système en 2004.

La Banque du Japon a publié son Tankan (enquête économique à court terme des entreprises) de septembre. L’indice du sentiment économique pour les grandes entreprises a augmenté de 7 points depuis juin jusqu’à -27, sa première hausse depuis décembre 2017.

La Bourse de Tokyo a suspendu ses opérations pour toutes les actions cotées en raison d’un problème technique du système. C’est le premier jour d’arrêt complet depuis que les opérations en bourse ont été entièrement informatisées en mai 1999. Les opérations ont repris le 2 octobre.





Les voyages vers et à partir de Tokyo ont été ajoutés à la campagne de promotion « Go To Travel » du gouvernement.





Vendredi 2

Le ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé des plans en vue de fournir des vaccinations gratuites contre le Covid-19 à tous les citoyens.

Dimanche 4

Le créateur japonais Takada Kenzô, fondateur de la marque Kenzo, est décédé dans la banlieue de Paris à l’âge de 81 ans, après avoir été contaminé par le Covid-19.

Lundi 5

Les coupons promotionnels de la campagne « Go To Eat » du gouvernement japonais, destinés à aider les restaurants touchés économiquement par la pandémie, ont été mis en vente initialement dans la préfecture de Niigata.

Mardi 6

Le Premier ministre Suga s’est entretenu à Tokyo avec le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo. C’est la première rencontre de Suga avec une haute personnalité officielle étrangère.

Mercredi 7

Tsutsumi Kyôhei, qui avait composé des chansons à succès comme « Momen no hankachifu » (mouchoir en coton), est décédé à l’âge de 80 ans.

Jeudi 8

Le maire de la ville de Suttsu à Hokkaidô a annoncé son intention de faire la demande en vue d’une enquête qui sélectionnera un site pour la mise au rebut définitive des déchets nucléaires à haute activité. Le 9 octobre, le maire de Kamoenai, également situé à Hokkaidô, a déclaré que son village va de même postuler.

Jeudi 15

La Cour suprême a jugé que les différences de conditions entre les employés réguliers et les « non réguliers » ne sont pas raisonnables lors de trois procès intentés par des employés de Japan Post.

Lundi 19

Le Premier ministre Suga a effectué son premier voyage à l’étranger en tant que dirigeant du Japon et a rencontré le premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc à Hanoi. Le 20 octobre, il s’est rendu à Bogor, en Indonésie, pour y rencontrer le président Joko Widodo.

Tôhô et les autres distributeurs du film Demon Slayer Le train de l’infini ont annoncé que 3,4 millions de spectateurs avaient vu l’anime depuis sa sortie le 16 octobre, rapportant 4,6 milliards de yens de recettes au box office.