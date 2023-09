L’essentiel du mois d’août 2023

Un Brésilien accusé du meurtre de son épouse et de sa fille japonaises à Osaka en août de l’année dernière aurait commis son acte par peur du divorce, ont dit les procureurs brésiliens en charge de l’affaire.

Le trafic des trains à grande vitesse Shinkansen a été suspendu entre Nagoya et Okayama à l’approche du typhon Lan. Le 16 août, de fortes pluies dans la préfecture de Shizuoka ont entraîné de nouvelles perturbations du service jusqu’au lendemain, affectant les voyageurs pendant la vague de retour de la période estivale de l’Obon.

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako lors de la cérémonie commémorative des victimes de la Seconde Guerre mondiale, à Tokyo le 15 août 2023. (Jiji Press)

Les membres de famille des 520 victimes de l’accident d’avion le plus meurtrier au Japon, survenu le 12 août 1985 dans la préfecture de Gunma, ont pu organiser un service commémoratif pour la première fois depuis 2019.

Ohtani Shôhei est devenu le premier joueur de l’histoire de la Major League Baseball à remporter au moins 10 matchs en tant que lanceur et à réussir au moins 10 coups de circuits au cours de la même saison pour la deuxième fois, après la victoire de son équipe les Angels de Los Angeles face aux Giants de San Francisco.

Miyazawa Hinata (au centre) marquant son cinquième but du tournoi à la 81 e minute contre la Norvège, à Wellington en Nouvelle-Zélande, le 5 août 2023. (Jiji Press)

Pichamon Yeophantong (à gauche) et Damilola Olawuyi du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme des Nations unies lors d’une conférence de presse à Tokyo, le 4 août 2023 (Jiji Press).

Des experts du Conseil des droits de l’homme des Nations unies ont tenu une conférence de presse à Tokyo sur le scandale des abus sexuels commis au sein de l’agence d’idoles masculines Johnny and Associates, mettant en lumière des allégations selon lesquelles il y aurait eu plusieurs centaines de victimes d’agressions.

Rejet de l’eau traitée de la centrale de Fukushima et boycott des produits maritimes japonais

Vendredi 18

Le Premier ministre Kishida Fumio, le président des États-Unis Joe Biden et le président de la Corée du Sud Yoon Suk-yeol se sont rencontrés à Camp David. Les trois dirigeants ont proclamé une nouvelle ère de partenariat entre les trois pays, dressant les grandes lignes de leur coopération future et publiant une déclaration commune. Ils ont également convenu de tenir un sommet trilatéral au moins une fois par an.



De gauche à droite, Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Kishida Fumio arrivant à une conférence de presse conjointe lors du sommet trilatéral à Camp David, près de Thurmont dans le Maryland, le 18 août 2023. (Reuters)

Samedi 19

Yamamoto Nizô est décédé à 70 ans d’un cancer de l’estomac. Il avait été le directeur artistique de célèbres films d’animation comme Princesse Mononoké et Le Château dans le ciel de Miyazaki Hayao, du Tombeau des lucioles d’Isao Takahata ou encore de La Traversée du temps de Hosoda Mamoru.

Lundi 21

Matsukawa Rui, membre de la Chambre haute du Parlement, a décidé de quitter son poste de directrice de la Division des Affaires concernant les femmes du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) après avoir subi des critiques lors de son voyage d’affaires en France.

Mercredi 23

Le lycée Keiô a battu le lycée Sendai Ikuei Gakuen 8-2, remportant le championnat national de baseball des lycées d’été pour la première fois depuis 1916, l’année de la deuxième édition du prestigieux tournoi.

Dans la ville de Sapporo, le mercure est monté à 36,3 °C, la température la plus élevée jamais enregistrée dans la capitale de l’île de Hokkaidô. Le dernier record datait du 7 août 1994, avec 36,2 °C.

Jeudi 24

Conformément à la politique gouvernementale, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) a commencé le rejet des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le rejet de l’eau accumulée durera environ 30 ans, dont 7 800 tonnes prévues pour être déversées au cours des 17 premiers jours. L’Administration générale des douanes de la Chine a annoncé l’interdiction totale des importations de fruits de mer en provenance du Japon.



La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, le 24 août 2023. (Jiji Press)

L’équipe de baseball des Angels de Los Angeles a annoncé que Ohtani Shôhei ne lancera plus durant la saison en cours en raison d’une blessure au coude. Il continuera à jouer en tant que frappeur désigné.

Vendredi 25

Kitaguchi Haruka a remporté la médaille d’or au lancer du javelot féminin aux Championnats du monde d’athlétisme à Budapest, avec un lancer à 66,73 mètres.



Kitaguchi Haruka après avoir remporté l’épreuve du javelot, le 25 août 2023. (Reuters)

L’astronaute Furukawa Satoshi a décollé avec succès à bord du vaisseau spatial Crew Dragon, arrivant deux jours plus tard à la Station spatiale internationale pour le lancement d’un programme de recherche de six mois.

La Japonaise Nagura Nanami a remporté le Championnat du monde d’Air guitar, qui s’est déroulé du 23 au 25 août à Oulu, en Finlande.

Samedi 26

Le Japon a inauguré sa toute première ligne de métro léger, un système de transport sur rail intermédiaire entre le métro et le tramway.

Lundi 28

Le Premier ministre Kishida a déploré les appels téléphoniques intempestifs en provenance de Chine vers le Japon concernant le rejet des eaux traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Le ministère des Affaires étrangères a également protesté auprès de l’ambassadeur de Chine contre ces incidents.

Le concours « Kura Master » a réuni à Paris 106 sommeliers français et restaurateurs de premier ordre pour élire le meilleur saké parmi 1 090 produits présentés par 340 brasseries provenant du Japon.

Un comité d’experts du ministère de la Santé japonais a donné son approbation pour la mise sur le marché du premier vaccin contre le virus respiratoire syncytial, ou VRS, une maladie saisonnière dont les symptômes sont similaires à ceux d’un rhume (fièvre, toux).

Mardi 29

Un rapport indépendant sur le scandale Johnny and Associates a déclaré que Johnny Kitagawa, l’ancien président de l’agence d’idoles masculines (décédé il y a quatre ans), avait commis des abus sexuels à plusieurs reprises. Il a aussi appelé à la démission de sa présidente Julie Fujishima, nièce de Kitagawa.

Jeudi 31

Seven & I Holdings a annoncé sa décision de vendre son unité de grands magasins Sogô & Seibu au fonds d’investissement américain Fortress Investment Group, à la date du 1er septembre. L’opposition des syndicats à la vente a causé une grève du magasin phare à Ikebukuro (Tokyo), entraînant sa fermeture ce jour-là.

Le ministère de la Défense a demandé une enveloppe record de 7 700 milliards de yens (environ 48 milliards d’euros) pour l’exercice 2024, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année précédente.

(Photo de titre : les joueurs du lycée Keiô célèbrant leur victoire au championnat national de baseball des lycées d’été, leur première victoire en plus d’un siècle, au stade Kôshien, le 23 août 2023. Jiji Press)