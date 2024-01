L’essentiel du mois de décembre 2023

Vendredi 1er

Une enquête menée par les procureurs de Tokyo sur les soirées de collectes de fonds du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir) a révélé que la faction Abe (anciennement dirigée par feu l’ancien Premier ministre Abe Shinzô) avait dissimulé une partie des sommes récoltées pour les redistribuer à des députés. Au total, plus de 500 millions de yens (3,15 millions d’euros) ont été secrètement détournés.

La princesse Aiko, la fille unique de l’empereur du Japon, a fêté ses 22 ans

Mercredi 6

L’armée américaine a annoncé la suspension de tous les vols d’avions de transport CV22 Osprey. Cela fait suite au crash d’un avion au large de l’île de Yakushima (préfecture de Kagoshima) en novembre dernier, causant la mort des huit membres d’équipage. L’accident a très probablement été causé par un problème de fonctionnement de l’Osprey.

Isomura Hisanori, journaliste et ancien président de la Maison de la culture du Japon à Paris, est décédé à l’âge de 94 ans.

Jeudi 7

Le procès d’Aoba Shinji, auteur de l’incendie qui a tué 36 personnes dans le studio Kyoto Animation, s’est conclu au tribunal du district de Kyoto. L’accusation a réclamé la peine de mort, tandis que l’avocat d’Aoba a plaidé non coupable en raison de ses capacités mentales réduites.

Le Premier ministre Kishida Fumio a annoncé qu’il quitterait la faction Kôchikai, dont il était le chef, sur fond de fortes critiques contre le scandale de fraude des factions du PLD.

Vendredi 8

L’agence d’idoles masculines Smile-Up, anciennement Johnny and Associates, a annoncé la création de Starto Entertainment, chargé de gérer les artistes de l’ancienne agence.

Samedi 9

La patineuse artistique Sakamoto Kaori a remporté la finale du Grand Prix ISU à Pékin.



Sakamoto Kaori célébrant sa victoire lors de la finale du Grand Prix ISU, à Pékin. (Reuters)

L’impératrice Masako a fêté son soixantième anniversaire.

L’impératrice Masako (au centre) avec l’empereur Naruhito et la princesse Aiko. (Avec l’aimable autorisation de l’Agence de la Maison impériale, Reuters)

Dimanche 10

Le joueur de baseball Ohtani Shôhei a annoncé sur son compte Instagram qu’il rejoindrait les Dodgers de Los Angeles. Le lendemain, les Dodgers ont officiellement annoncé avoir signé Ohtani pour un contrat de 700 millions de dollars sur 10 ans, faisant de lui le sportif le mieux payé aux États-Unis. Il continuera de porter le numéro 17, comme chez les Los Angeles Angels.

Mardi 12

Le tribunal du district de Fukushima a prononcé une peine de deux ans de prison avec sursis contre trois anciens membres des Forces d’autodéfense qui avaient agressé sexuellement leur collègue Gonoi Rina.

Tatsumi Fusa, la personne la plus âgée au Japon, s’est éteinte à 116 ans le 12 décembre. Elle résidait à Kashiwara, dans la préfecture d’Osaka.

Jeudi 14

Le Premier ministre Kishida a remplacé quatre membres de son gouvernement qui appartenaient à la faction Abe, suite au scandale des sommes non déclarées, dont le Secrétaire général du cabinet Matsuno Hirokazu et le ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Nishimura Yasutoshi. Le président du Conseil de recherche politique Hagiuda Kôichi, le président de la commission des affaires de la Diète Takagi Tsuyoshi et le secrétaire général du PLD à la Chambre des conseillers Sekô Hiroshige ont aussi démissionné de leurs fonctions au sein du parti.

Vendredi 15

L’université Nihon a décidé de dissoudre son équipe de football américain après que plusieurs de ses membres ont été arrêtés pour consommation de drogues illégales.

Samedi 16

Un sommet spécial célébrant les 50 ans de l’amitié et de la coopération entre le Japon et ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) a été tenu à Tokyo. Le 17 décembre, une déclaration commune a été publiée, proclamant une coopération en matière de renforcement de sécurité, ainsi que d’industrie automobile de nouvelle génération.

Dimanche 17

L’ancien lutteur de sumo de rang sekiwake Terao est décédé d’une insuffisance cardiaque à l’âge de 60 ans.



Le lutteur de sumo Terao en mai 2002 (Jiji)