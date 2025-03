L’essentiel du mois de février 2025

Le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche a annoncé le déblocage de ses réserves de riz, afin de faire face à la flambée des prix. Les magasins devraient recevoir les stocks à la fin du mois de mars.

Le président Trump a signé un décret imposant des droits de douane de 25 % sur l’importation d’acier et d’aluminium, une décision qui devrait fortement impacter les entreprises japonaises.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a rencontré le président américain Donald Trump à Washington. Le dirigeant japonais s’est engagé à augmenter les investissements du Japon aux États-Unis à hauteur de 1 000 milliards de dollars. Lors de la conférence de presse suivant leur rencontre, Trump a déclaré au sujet du projet d’acquisition de US Steel par Nippon Steel, que le producteur d’acier japonais investira massivement dans son homologue américain, mais ne l’achètera pas.

Le tribunal fédéral de Santa Ana, en Californie, a condamné Mizuhara Ippei, l’ami et ancien interprète du joueur japonais de baseball Ohtani Shôhei , à quatre ans et neuf mois de prison, marquant ainsi une étape importante dans l’affaire très médiatisée de transfert illégal d’argent impliquant l’athlète star des Dodgers de Los Angeles.

Le président de Nissan Uchida Makoto a déclaré au président de Honda Mibe Toshihiro le retrait de Nissan des discussions sur une éventuelle fusion entre les deux constructeurs automobiles. Le 13 février, un mois et demi après le début des négociations, Honda et Nissan ont officiellement annoncé la fin des pourparlers.

La Haute cour de Tokyo a confirmé la décision d’un tribunal inférieur de condamner à six mois de prison avec sursis Greg Kelly, l’ancien bras droit de Carlos Ghosn, alors à la tête de Nissan, pour avoir aidé celui-ci à dissimuler une partie de ses revenus.

De fortes chutes de neige ont recouvert le sud-est de Hokkaidô, avec notamment 1,2 mètre de neige à Obihiro tombant en 12 heures, jusqu’à neuf heures du matin le 4 février. On déplore 12 morts suite aux fortes chutes de neige qui ont touché l’ensemble du Japon entre le 4 et le 12 février, sans compter les nombreux accidents de la route.

SoftBank et OpenAI ont trouvé un accord pour créer une coentreprise qui fournira des services d’intelligence artificielle aux entreprises japonaises.

Les 65 ans de l’empereur, gigantesque incendie de forêt dans le nord-est du pays

Dimanche 16

L’athlète Yamanishi Toshikazu a établi un nouveau record du monde 20 kilomètres marche en 1 heure, 16 minutes et 10 secondes, remportant au passage le championnat national à Kobe.

Lundi 17

Les données préliminaires publiées par le bureau du Cabinet indiquent que le PIB nominal du Japon a augmenté de 2,9 % pour atteindre 609 300 milliards de yens en 2024 (375 milliards d’euros), dépassant la barre des 600 000 milliards de yens pour la première fois. Il s’agit de la quatrième année consécutive de croissance du PIB nominal.

Mardi 18

Le Cabinet a approuvé un nouveau plan énergétique de base. Les énergies renouvelables devraient représenter 40 à 50 % du mix énergétique en 2040. C’est la première fois que les énergies renouvelables sont positionnées comme principale source d’énergie. L’énergie nucléaire devrait fournir 20 % du total.

Mercredi 19

Le tribunal du district de Wakayama a condamné Kimura Ryûji à 10 ans de prison pour avoir lancé une bombe artisanale sur le Premier ministre Kishida Fumio, alors qu’il prononçait un discours en avril 2023.

L’équipe de baseball Yakult Swallows a annoncé le décès de son membre du personnel qui incarnait la mascotte de l’équipe, Tsubakurô, des suites d’une maladie. La mascotte a longtemps été une présence importante de l’équipe, divertissant les spectateurs avec ses farces sur le terrain depuis plus de trente ans.



Tsubakurô lors d’une conférence de presse le 28 janvier au stade Meiji Jingû de Tokyo, avec Aoki Norichika, conseiller spécial du directeur général des Swallows. (Jiji)

Jeudi 20

L’actrice Anna Sawai a été nommée parmi les femmes de l’année par le magazine Time. Elle est devenue mondialement célèbre grâce à son rôle dans la série Shogun, qui lui a valu un Golden Globe et un Emmy Award.

Une station d’observation météorologique à Sukayu, dans la chaîne de montagnes Hakkôda (préfecture d’Aomori), a enregistré des chutes de neige de 509 centimètres à 16 h 00. C’est la première fois depuis 2013 que le niveau de neige a dépassé les 5 mètres. Une grande partie du Japon a été frappé par une vague de froid persistante tout au long du mois de février, avec des chutes de neige record à Hokkaidô et le long du littoral de la mer du Japon à Honshû.

Vendredi 21

Le gouvernement japonais a adopté vendredi un projet d’amendement visant à permettre aux municipalités locales de donner leur feu vert à l’abattage d’ours sauvages dans les zones urbaines.

Dimanche 23

L’empereur Naruhito a fêté ses 65 ans. Il a salué la foule qui s’est rassemblée au palais impérial pour célébrer son anniversaire.



L’empereur Naruhito, l’impératrice Masako et la princesse Aiko saluant la foule rassemblée au palais impérial, le 23 février 2025. (©Kazuki Oishi/Sipa USA via Reuters Connect)

Mardi 25

La coalition au pouvoir, formée par le Parti libéral-démocrate (PLD) et le Kômeitô, est parvenue à un accord avec le parti d’opposition Nippon Ishin no Kai sur le projet de budget pour l’exercice 2025, sécurisant ainsi l’adoption du projet. La coalition a pris en compte les souhaits de l’opposition concernant une réforme de la sécurité sociale et des mesures en faveur de l’éducation gratuite au lycée.

Mercredi 26

Un gigantesque feu de forêt s’est déclaré dans les hauteurs d’Ôfunato, dans la préfecture d’Iwate. Malgré les efforts des hélicoptères des Forces d’autodéfense qui ont largué de l’eau sur le brasier, l’incendie a gagné du terrain, brûlant 1 200 hectares pendant deux jours et forçant plus de 1 000 habitants à évacuer leurs maisons. L’incendie a été maîtrisé le 9 mars.

(Photo de tire : un feu de forêt se se propageant dans les montages d’Ôfunato, dans la préfecture d’Iwate, dans la soirée du 26 février 2025. © Iwate Nippô ; via Kyôdô Images)