L’essentiel du mois d’avril 2025

Mardi 1er

La Banque du Japon a publié son enquête tankan (enquête à court terme réalisée auprès des entreprises) du mois de mars, qui indique une première baisse en quatre trimestres de la confiance des grandes entreprises, négativement impactée par les nouveaux droits de douane proposés par le président américain Donald Trump.

Le Département de la police métropolitaine de Tokyo a mis en place une division spécialisée dans les enquêtes sur les délinquants isolés qui commettent des attentats terroristes de manière indépendante, sans appartenir à aucune organisation.

Mercredi 2

Nintendo a annoncé la sortie le 5 juin de sa nouvelle console Switch 2, avec un prix de vente de 49 980 yens (environ 305 euros) pour un modèle uniquement en japonais et de 69 980 yens (428 euros) pour un modèle mondial multilingue.

La console de jeu Nintendo Switch 2 dévoilée aux médias à Tokyo, le 3 avril 2025. (Jiji Press)

Le président Trump a révélé les détails de son nouveau plan de tarifs, avec une base de 10 % pour tous les pays et régions, et des tarifs supplémentaires pour ceux ayant un déficit commercial avec les États-Unis. Le Japon est confronté à un tarif total de 24 %, mais le tarif supplémentaire est suspendu presque immédiatement après son entrée en vigueur le 9 avril.

Mardi 3

Les suspensions d’un an du parti ou des postes au sein du parti sont arrivées à terme pour Hagiuda Kôichi et 10 autres législateurs du Parti libéral-démocrate (PLD), précédemment impliqués dans un scandale de fraude aux fonds politiques.

Dimanche 6

Une panne majeure du système de télépéage a entraîné la fermeture de 106 postes de péage électronique sur les autoroutes japonaises pendant 38 heures.

Lundi 7

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont visité Iô-tô (Iwo Jima), site d’une bataille importante de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont offert des fleurs et des prières pour les victimes japonaises et américaines.



L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako offrant une gerbe de fleurs sur Iwo Jima. (Reuters)

Mardi 8

La société de capital-risque Cuorips a déposé une demande auprès du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) d’autorisation de fabrication et de vente des feuilles de cellules musculaires cardiaques dérivées de cellules souches pluripotentes induites (iPS), ce qui serait une première en son genre. Le professeur Sawa Yoshiki de l’université d’Osaka dirige l’équipe de recherche.

La police japonaise a arrêté l’actrice Hirosue Ryôko pour avoir agressé et blessé une infirmière dans un hôpital de la ville de Shimada (préfecture de Shizuoka).

Mercredi 9

Le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche Etô Taku a annoncé que le gouvernement continuerait à débloquer les stocks nationaux de riz chaque mois jusqu’à l’été pour lutter contre la hausse des prix.

Dimanche 13

L’Expo 2025 Osaka Kansai a débuté avec la participation de 158 pays et sept organisations internationales, avec un total de 84 pavillons. Le premier jour, 119 000 visiteurs se sont rendus à l’exposition universelle.

Les visiteurs se rassemblant pour prendre des photos avec la mascotte officielle de l’Expo, Myaku-Myaku, le 13 avril 2025. (Jiji Press)

Lundi 14

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que la population totale du Japon était de 123 802 000 personnes au 1er octobre 2024, soit une baisse de 550 000 par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la 14e année consécutive de déclin démographique. La population âgée de 75 ans et plus a augmenté de 700 000 pour atteindre 20 777 000 personnes.

Mardi 15

La Commission japonaise du commerce équitable a émis un ordre de cessation et de désistement à l’encontre de Google pour violation de la loi antimonopole. Le géant de l’Internet est accusé d’avoir contraint les fabricants de smartphones à préinstaller ses applications.