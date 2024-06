Le studio Gainax, créateur de la série « Evangelion », a déposé le bilan

Actualités

Le studio d’animation Gainax a annoncé avoir déposé le bilan auprès du tribunal du district de Tokyo à la fin du mois dernier.

Fondé en 1984 dans la capitale, Gainax est notamment connu pour avoir créé la célèbre série Neon Genesis Evangelion, mais aussi Nadia, le secret de l’eau bleue.

Ses affaires avaient commencé à se détériorer en 2012 en raison d’une gestion négligente de ses dirigeants, et la société avait perdu une importante partie de ses compétences après la démission de son équipe créative. Par ailleurs en 2019, le directeur représentatif avait été arrêté pour abus sexuel sur une personne mineure.

Gainax a tenté ensuite de se reconstruire avec l’aide de l’entreprise Khara, qui détient actuellement les droits de la série Evangelion et qui est dirigée par son créateur Anno Hideaki. Mais le studio d’animation a finalement été attaqué en justice pour dettes impayées en mai dernier et a conclu qu’il n’était plus possible de poursuivre ses activités.

Gainax a exprimé sa reconnaissance envers les fans qui l’ont soutenu depuis 40 ans.

