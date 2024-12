L’empereur émérite Akihito, le père du souverain actuel, célèbre ses 91 ans

Actualités



Le couple impérial retiré, Akihito et Michiko

L’empereur émérite Akihito, le père du souverain actuel, a fêté ses 91 ans le 23 décembre.

Il vit paisiblement dans la résidence du palais Sentô-gosho, dans l’arrondissement de Minato, à Tokyo, aux côtés de son épouse, l’impératrice émérite Michiko. Celle-ci s’était cassée la jambe en octobre dernier, mais son opération et sa rééducation lui ont permis de pouvoir désormais marcher à nouveau.

Akihito passe une journée ordinaire en lisant le journal le matin et le soir et en regardant les informations télévisées. Selon ses assistants, il se montre toujours préoccupé par les conséquences des catastrophes naturelles comme le séisme de Noto au début de l’année et les pluies diluviennes de cet été. Les souvenirs de la guerre sont également profondément ancrés dans son quotidien, où il a l’habitude de visionner des documentaires sur le sujet.

Cette année 2024, la principale sortie du couple impérial retiré a été leur visite à Nikkô durant le mois de mai, où se trouve la résidence impériale qu’Akihito avait habitée pendant un an à partir de juillet 1944 après avoir dû fuir la capitale.

Passionné par la biologie marine, notamment par les poissons appartenant à la famille des gobiidés, il se rend de temps en temps au palais impérial pour poursuivre ses recherches. Il consulte en ce moment des documents sur les spécimens de gobiidés que le médecin et biologiste allemand Philipp Franz von Siebold avait étudiés lorsqu’il était au Japon au XIXe siècle à Nagasaki.

En juillet 2022, Akihito avait été diagnostiqué souffrant d’une insuffisance cardiaque, mais sous traitement, son état actuel est stable, selon l’Agence de la maison impériale.

