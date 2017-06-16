「野鍛冶」，是對鍛造和修理菜刀、農具、山林刀具這一行業的稱呼。隨著廉價的大量生產刀具的出現，「野鍛冶」雖然逐漸走向了衰落，但今天仍然有一些工匠，堅守著傳統的刀具鍛造工藝。

在日本被稱為「鍛冶匠」的鐵匠，是把燒得通紅的鐵塊，爛熟自如地捶打成各種刀具的工匠。就像沒有農民就吃不上糧食一樣，如果沒有鐵匠這個職業，那麼我們今天的生活恐怕會是完全不同的樣子。不妨可以說，人類文明還依然停滯在石器時代。

深受當地居民信賴

雖然統稱為鐵匠，但其實分為好幾類。比如製作刀劍藝術品的刀劍鐵匠、為專業廚師打造菜刀的庖丁鐵匠、專作剪刀的剪刀鐵匠、擅長製造鑿子和鉋子等木工用具的工具鐵匠、製造鋤頭和鐮刀等農具的農具鐵匠等。

在如此類別繁多的鐵匠中，過去數量最多，且與人們日常生活關係最密切的是「野鐵匠」，亦即農具鐵匠。除了農具外，他們還會鍛造家用菜刀、林業用的砍刀、在海裏叉魚的魚叉等各種工具。

除了製作新產品外，他們還承接工具的修復業務，那些因為過度使用而磨損殘缺的鋤刃在他們手下煥然一新。無論什麼工具出現問題，都可以求助於「野鐵匠」，他們被地方民眾稱為「給鐵器看病的紅鬍子（《紅鬍子》是1965年在日本上映的一部講述傳奇醫生故事的電影——譯注）」。

然而今天，鐵匠這個行業已是風中殘燭。原因很複雜。首要是因為產業結構的變化。從事農業勞動的人口不斷減少，而機械化程度日益提高，鋤頭和鐮刀等傳統工具已經逐漸失去了用武之地。林業也面臨著同樣的狀況，已走向夕陽產業，使用砍刀砍樹枝這種工作本身已經不存在了。

刀具正逐漸從日常生活中消失！？

如今迎來了「超級服務型社會」，一切物品都可以輕而易舉地買到手，這對整個鍛造業造成了威脅。比如現在，到任何水產店你都買不到整條的鰹魚。超市和百貨公司的鮮魚櫃檯擺放的全是已經處理成塊狀的魚肉或者生魚片。蔬菜和水果也是如此，據說近年來不用自己削皮和切塊的速食沙拉和切好的水果大受顧客的歡迎。

在這樣的服務不斷擴大的背後，是越來越多的孩子不會正確使用刀具。日本一直以技術大國自豪，而支撐這份榮耀的，是鐵匠等匠人世代傳承的智慧、技藝和氣概。日本可謂是集此3種資源於一身的國家。儘管如此，再優秀的傳統，一旦失去了支撐後盾，都會走向崩潰。

不過，現在應該為時不晚。無論下廚做飯、打理家庭菜園，還是週末做點DIY，或是露營，大家都可以用工匠們手工鍛造的刀具感受造物的樂趣。如此一來，應該就能漸漸產生一些感悟。那就是：生活不是用金錢換取效率，創造時間本身才是充實生活的基礎。

愛知縣設樂町的鐵匠安藤義久剛剛打造完成的菜刀

宮崎縣日向市山本鍛造製作所製造的林業用工具

圖片：大橋弘

撰文：Kakumatsutomu

標題圖片：靜岡縣濱松市的片桐鐵鋪