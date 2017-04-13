В деревенских кузницах создают и ремонтируют ножи и сельскохозяйственный инвентарь, инструменты лесорубов. Многие кузни исчезли, не выдержав конкуренции с массовым производством дешёвых режущих инструментов, но некоторые ремесленники всё ещё занимаются кузнечным делом так, как это делали в старину.

Кузнецы – это ремесленники, выковывающие клинки из раскалённого металла. Подобно тому, как без фермеров нам было бы нечего есть, так и без кузнечного дела наша нынешняя жизнь была бы, наверное, совершенно другой. Более того, сама цивилизация бы замерла на уровне каменного века.

Мотыга в красном горящем коксе в кузне Хосака Хэйдзо в г. Одавара преф. Канагава

Роль сельской кузницы в жизни общины

Кузницы, хотя их и называют одним и тем же словом, могут иметь совершенно разные специализации. Одни создают мечи, являющиеся произведениями искусства, другие – ножи для поваров-профессионалов, третьи делают ножницы, четвёртые производят долота, рубанки и другие плотницкие инструменты высшего качества, а сельские кузницы куют серпы, мотыги и другие сельскохозяйственные инструменты.

Из всех разновидностей кузниц именно деревенские были наиболее многочисленными, и они были наиболее тесно связаны с повседневным бытом. Там ковали не только сельскохозяйственный инвентарь, но множество видов других изделий – кухонные ножи для дома, секачи для работы в горах, гарпуны для рыболовов.

В таких кузнях не только создавали новые вещи, но и чинили старые – например, наращивали лезвие старой мотыги, истёршейся от долгого использования. Жители сельской общины, когда ломалось что-нибудь из инвентаря, приходили за советом к деревенскому кузнецу, «сэнсэю с красной от железа бородой».

Такие кузни сейчас – исчезающий вид, и привели к этому разные причины. Во-первых, это изменение структуры производства. В сельском хозяйстве работает всё меньше людей. Одновременно с сокращением сельского населения происходила механизация, мотыги и серпы выходили из обихода. То же самое случилось в лесном хозяйстве. С сокращением производства в этой сфере перестали использовать секачи для подрезки ветвей.

(Слева направо) кузница «Катагири» в г. Хамамацу преф. Сидзуока; кузнечный завод «Ообаси» в г. Фукуока преф. Фукуока. Удивительно видеть кузню посреди большого города; нагрев ножа перед ковкой в кузнице «Мидзуно» в г. Сакаи округа Осака

Уменьшение роли режущих инструментов в быту

С наступлением времени, когда можно легко купить всё, что угодно, над существованием кузнечного дела нависла угроза. Например, сейчас не найти магазинов, где бы целиком продавался тунец-бонито (кацуо). В рыбных отделах супермаркетов и универмагов вы найдёте его только в виде пластов и сасими. То же происходит с фруктами и овощами, и всё большую популярность обретают уже нарезанные салаты и фрукты, которые не нужно чистить и резать.

В этой обстановке расширения разнообразных услуг появляется всё больше детей, которые не умеют правильно обращаться с режущими предметами. Япония стала страной передовых технологий, а удалось это благодаря мудрости, умениям и духу, унаследованных поколениями мастеров, подобных этим кузнецам. Можно сказать, что Япония имела эти главные условия для технологического роста. Однако даже самая прекрасная традиция гибнет, если исчезают условия, которые её поддерживали.

Но у нас ещё есть время, чтобы не допустить этого. Мы можем испытать радость от создания новых вещей при помощи выкованных ремесленником вручную лезвий – когда готовим еду, работаем в саду, немного плотничаем по выходным или едем на природу. Так мы можем понемногу вспомнить, каково это. Жизнь – не в том, чтобы покупать эффективность за деньги; основа насыщенной жизни – создание времени, которое мы проводим с удовольствием.

Только что откованный нож для резки овощей, который сделал Андо Ёсихиса из пос. Ситаратё преф. Айти

Фотографии: Оохаси Хироси

Текст: Каку Мацутому

Фотография к заголовку: Кузница «Катагири» в г. Хамамацу преф. Сидзуока

(Статья на японском языке опубликована 29 марта 2017 г.)

Андо Ёсихиса из пос. Ситаратё преф. Айти закаляет ножи в своей кузне

Косака Сигэо из пос. Синаномати преф. Нагано. Эта местность была известна производством серпов ещё с периода Эдо (1603-1868)

Накахата Фумитоси из пос. Таккомати преф. Аомори делает в своей мастерской ножи для резки лаковых деревьев, которые применяются при производстве японского лака

Накахата Фумитоси из пос. Таккомати преф. Аомори вместе с женой, которая работает тяжёлым молотом, делает предварительную проковку

Танигути Тосиацу из пос. Кутиватё (сейчас – г. Сёбара) преф. Хиросима делает лезвие для обрезки коровьих рогов

Кузница «Кадзидзю» в г. Аябэ округа Киото. Правка лезвия кирки, использующейся для земляных работ

Закалка ножа для нарезки сасими в кузнице «Мидзуно» в г. Сакаи округа Осака

Мастер пробует остроту ножа при заточке, кузница «Таноуэ» в дер. Тоцукава преф. Нара

Андо Ёсихиса из пос. Ситаратё преф. Айти точит лезвие на точильном круге. Умелые движения мастера завораживают

Кузница «Коми» в г. Нумата преф. Гумма. С давних времён в ней по обычаю во второй день Нового года отмечают начало работ, выковывая меч-украшение

Кузница «Носака» в пос. Нюдзэммати преф. Тояма. При резке металла разлетающиеся искры своей красотой напоминают фейерверк

Кузница «Такахаси» в пос. Ниматё преф. Симанэ. И в век механизации остаётся работа, которую можно сделать только вдвоём, совместными усилиями, как эти муж и жена

Инструменты для лесных работ, сделанные в мастерской «Ямамото» в г. Хюга преф. Миядзаки