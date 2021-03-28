在北海道東大雪山系的群山環繞之處，有一座人稱「夢幻橋」的Tausyubetsu橋遺世獨立。它最早是原國鐵士幌線的鐵道橋，建於1937年，一直服役到1955年，之後因為水力發電的需要，建設了蓄水人工湖糠平湖，這座鐵路橋便沉入了湖底。本文將帶你領略這處被遺忘了六十多載的廢墟與壯麗的大自然展現出的四季風情。

在北海道大雪山國立公園的糠平湖中，矗立著一座搖搖欲墜的水泥拱橋。它就是近年來作為秘境觀光勝地而聲名鵲起的Tausyubetsu橋。昔日火車曾經呼嘯駛過的鐵路橋，如今被人們稱為「夢幻橋」。

1937年，縱貫北海道十勝地區的原國鐵士幌線為了延長到十勝三股，在跨越音更川的支流Tausyubetsu川上修建了這座橋。但1955年這裡因為用於水力發電的人工湖糠平湖的建設，橋樑一帶沉入了湖底。士幌線的這段區間路線由此被廢除，Tausyubetsu橋也隨之完成了歷史使命。當時的日本剛步入高度經濟發展時期。或許也由於這些歷史原因，沒了用處的橋就被遺忘在了這片人跡罕至的地方，直到現在。

萬般風情的夢幻橋

出於對北海道的熱愛，我從埼玉縣移居至此，拍攝這座橋是從2005年開始的。我在糠平湖附近的溫泉小鎮的旅館裡打工吃住，開始習慣性地去探訪附近的Tausyubetsu橋。當時那裡少有訪客，可謂是人跡罕至，而且相關人士都估計這座橋很快就會坍塌。

慢慢老朽、逐漸變形的夢幻橋。我開始想，既然常去，不如幫它留下些什麼，於是便記錄起了它那隨四季和時辰而不斷變換的身影。在春夏秋冬四季分明的北海道，佇立於東大雪山脈壯麗的自然景觀下的廢墟，本身就是一個獨具特色的拍攝對象。而且，隨著糠平湖的水位變化，每天它都呈現出不同的光景。

坍塌之時逼近

糠平湖為滿足冬季電力需求的增大而蓄水，水位在秋末時節達到最高水準。到了冬季，發電量增加，水位逐漸降低，並在初春降至最低點。一年的水位差有大約30公尺。就這樣，Tausyubetsu橋每年隨著水位的高低，時隱時現。雖然每年多少有所不同，但到了晚秋便完全沉入水中，然後在結了冰的水下迎來寒冬。到了1月，它又從冰層之下展露身姿。因為它總有一段時間完全隱匿了蹤影，所以便有了 「夢幻橋」之名。

全長130公尺，高11公尺。這種規模的水泥建築物每年或沉入水底，或浮出水面後經受風吹雨打暴曬，為其帶來不可估量的損傷。而且，它位於北海道的內陸地區，冬季最低氣溫低於零下25度。滲入水泥內部的水結冰膨脹，覆蓋在水面上的厚厚冰層不斷侵蝕橋體表面。在如此嚴酷的環境下，這座廢棄的鐵路橋經歷了半個多世紀的風霜，如今依然佇立在北海道的大地。

變成廢橋後，光陰飛逝六十餘年。人們早就在說「快（塌）了」，確實，大限將至。

4月末依然能看到殘雪

拍攝、撰文：岩崎量示

標題圖片：3月的Tausyubetsu夢幻橋全景。整個冬天都沒在水底的橋體逐漸浮出冰面

*Tausyubetsu橋（Tausyubetsu Bridge）旅遊

「NPO法人 東大雪自然導遊中心」有預約制的收費旅遊專案。預約狀況可在該中心官網確認。附近是野生棕熊的棲息地，初訪者建議跟團。