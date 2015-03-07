櫻花，對日本人來說已不單純是花，自古以來，它深深地影響了日本文化、藝術、飲食等生活的各個方面。

日本人最喜愛的花

櫻花是薔薇科李屬櫻亞屬的落葉闊葉樹木，花色有白色、淡紅色或玫紅色。日本沒有法律上規定的國花，但櫻花和菊花一樣被人們視為代表了國家，是日本的象徵之花。

日本的櫻花，包括固有種和雜交種在內多達600多種。特別是江戶時代中期以後開始種植的淡紅色五瓣花品種「染井吉野」，明治以後引種推廣到日本全國各地，成為櫻樹中栽培最多的品種。

染井吉野櫻

櫻花因平安時代文化的影響而成為「花」的代稱，在春天的花中占據特殊的一席之地。在櫻花樹下賞花歡飲成為春日裏最具代表性的景緻。全國各地都不乏賞櫻勝地，還有為數不少的一棵櫻（只種植一棵但樹形美觀的櫻樹），其中岐阜縣的淡墨櫻、山梨縣的神代櫻和福島縣的三春瀧櫻，被並稱為日本的三大名櫻。

櫻花，也是點綴相逢、別離、人生轉折的花。由於日本的新年度始於四月，恰逢在三月下旬至四月中旬關東以西平原地帶的櫻花開放季節，人們迎來畢業、升學、就業等新的生活，寄發錄取通知的電報電文因此也一直是以「櫻花開放」來表現的。

東京的上野恩賜公園

食用櫻花

櫻花不僅供人觀賞，它的木葉花果均可為人所用。櫻花樹木可做木材，櫻桃樹果實是美味的水果，柔嫩的大島櫻樹葉和八重櫻的花瓣還可用鹽醃製保存，用於製作糕點或菜餚。

鹽醃櫻花經開水沖泡，花瓣舒展，看上去喜氣吉祥，因此在相親、婚禮等喜慶場合，「櫻花湯」不可或缺。另外，人們還用櫻花點綴餅乾、麵包，或是攙在米中蒸煮，以飽享櫻花的幽香。

櫻花與日本文化

日本的史書對櫻花最早的記載，見於720年編撰的《日本書紀》。其中記述說，櫻花花瓣輕飄漫舞，落入5世紀前後的履中天皇的酒杯裏。從那時起至今，涉及櫻花的文學作品數不勝數。它們不僅以櫻花之美及賞花情景為題材，還把女性比作櫻花。而且，花開花落來去匆匆，瞬間燦爛頃刻即逝的櫻花，也引發了人們對短暫生命的珍視和敬重，並將其視如毀滅之美的象徵，從而形成了日本人的人生觀和生死觀。

在和歌、俳句中，櫻花與源於櫻花的詞語，比如「花雲（賞櫻時節的朦朧天空）」等，是吟詠陽春三月時必不可少的「季語」（表達特定季節的詞彙──譯註）。另外，日本的傳統藝術能劇、歌舞伎、落語中，會出現櫻樹精靈，或者描寫賞櫻等的場景。

櫻花還是音樂的大好題材。最具代表性的民謠是《櫻花》，而單是以《櫻》或《Sakura》(櫻的日語讀音——譯註)為名的歌曲就不下百首，歌詞中含有櫻花內容的就更是不勝枚舉了。