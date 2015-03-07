Сакура для японцев – не просто цветы. На протяжении столетий она тесно связана с японской культурой, её красота воспета в поэзии, отражена в произведениях изобразительного искусства, сакура обрела своё место в кулинарной культуре Японии.

Самые любимые цветы японцев

Сакура – дерево подсемейства Сливовых семейства Розоцветных. Расцветка цветов варьируется от белоснежной до багряной и алой. Законодательство Японии не определяет «государственный цветок», но сакура настолько прочно вошла в японскую культуру, что может считаться символом Японии наряду с хризантемой.

В Японии существует более 600 разновидностей сакуры, если учитывать местные и гибридные сорта. Наиболее часто встречается сомэи-ёсино с пятилепестковыми бледно-розовыми цветами, выведенный в середине периода Эдо (1603-1868) и распространившийся по всей стране с периода Мэйдзи (1869-1912).

Сакура сорта сомэи-ёсино

Японская вишня занимает в японской культуре настолько важное место, что слово «цветы» в литературе часто употребляется как синоним слова «сакура», начиная ещё с периода Хэйан (794-1192). Весенние пикники с родственниками, коллегами, знакомыми под цветущей сакурой – неотъемлемый атрибут весны в Японии. Во всех регионах Японии есть места, известные красотой цветущей там сакуры, и даже некоторые отдельные деревья сакуры знамениты на всю страну. Такова, например, очень старая «Сакура Века богов» (Дзиндайдзакура) в префектуре Яманаси, которой около 2000 лет, или «Сакура-водопад в Михару» (Михару-такидзакура), которой более 1000 лет, в префектуре Фукусима.

Цветение сакуры также тесно связано с новыми встречами и расставаниями, с переломными моментами человеческой жизни. Финансовый и учебный год в Японии начинается 1 апреля, и эта дата приходится на то время, когда сакура распускается в Канто и более западных регионах (обычно – с последней декады марта до середины апреля). Как раз тогда проходят школьные выпускные мероприятия, это период поступления в школу, на работу, и о тех, кто успешно сдал вступительные экзамены, говорят, что у них «зацвела сакура».

Парк Уэно в Токио во время любования сакурой

Сакура в японской кухне

Сакурой не только любуются. Древесину, цветы, листья, плоды сакуры используют в хозяйстве. Плоды некоторых разновидностей употребляют в пищу. Мягкие цветы разновидностей осимадзакура и яэдзакура солят и потом готовят из них сладости или другие блюда.

Засоленные цветы сакуры, если их бросить в горячую воду, приобретают прежнюю форму, как будто бы заново расцветая, а потому имеют благопожелательный смысл и напиток из них, сакураю, являются излюбленным угощением во время свиданий, которые устраивают с целью заключения брака (о-миаи), или на свадьбах. Кроме того, этими цветами украшают хлеб или печенье, а также варят с рисом для придания ему аромата.

Напиток из цветов сакуры – сакураю (слева) Розовая рисовая лепёшка сакурамоти из клейкого риса и ботамоти из смеси клейкого и обычного риса (справа)

Сакура в японской культуре

Сакура впервые упоминается в летописно-мифологическом своде «Анналы Японии» (Нихон сёки), завершённом в 720 г. В нём рассказывается, как цветок упал в чашу с сакэ, которую держал император Ритю, живший в V веке. В более поздней литературе существует множество произведений, в которых фигурирует сакура. Речь в них идёт не только о красоте цветов и пикниках ханами, «любовании цветами» под цветущими деревьями. Цветам сакуры уподобляют изысканные черты прекрасных женщин, высказывают почтение сакуре, которая цветёт так недолго и потом осыпается в одночасье, усматривают в ней мужественное принятие своей судьбы и приводят в качестве примера непостоянства, бренности существования. Так сакура стала символом мимолётной красоты преходящего, оказав определённое влияние на формирование представлений о жизни и смерти.

Любовь японцев к сакуре пережила послевоенные реформы и сейчас проявляется в том числе и в музыке. Одна из известнейших песен, своего рода «визитная карточка» Японии, называется «Сакура, сакура», а вообще количество песен, в названии которых присутствует это слово, перевалило за сотню; песни же, в тексте которых упоминается сакура, невозможно подсчитать.