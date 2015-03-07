樱花，对日本人来说已不单纯是花，自古以来，它深深地影响了日本文化、艺术、饮食等生活的各个方面。

日本人最喜爱的花

樱花是蔷薇科李属樱亚属的落叶阔叶树木，花色有白色、淡红色或玫红色。日本没有法律上规定的国花，但樱花和菊花一样被人们视为代表了国家，是日本的象征之花。

日本的樱花，包括固有种和杂交种在内多达600多种。特别是江户时代中期以后开始种植的淡红色五瓣花品种“染井吉野”，明治以后引种推广到日本全国各地，成为樱树中栽培最多的品种。

染井吉野樱

樱花因平安时代文化的影响而成为“花”的代称，在春天的花中占据特殊的一席之地。在樱花树下赏花欢饮成为春日里最具代表性的景致。全国各地都不乏赏樱胜地，还有为数不少的一棵樱（只种植一棵但树形美观的樱树），其中岐阜县的淡墨樱、山梨县的神代樱和福岛县的三春泷樱，被并称为日本的三大名樱。

樱花，也是点缀相逢、别离、人生转折的花。由于日本的新年度始于四月，恰逢在三月下旬至四月中旬关东以西平原地带的樱花开放季节，人们迎来毕业、升学、就业等新的生活，寄发录取通知的电报电文因此也一直是以“樱花开放”来表现的。

东京的上野恩赐公园

食用樱花

樱花不仅供人观赏，它的木叶花果均可为人所用。樱花树木可做木材，樱桃树（有别于观赏种的樱花树——译注）果实是美味的水果，柔嫩的大岛樱树叶和八重樱花瓣还可用盐腌制保存，用于制作糕点或菜肴。

盐腌樱花经开水冲泡，花瓣舒展，看上去喜气吉祥，因此在相亲、婚礼等喜庆场合，“樱花汤”不可或缺。另外，人们还用樱花点缀饼干、面包，或是搀在米中蒸煮，以饱享樱花的幽香。

樱花与日本文化

日本的史书对樱花最早的记载，见于720年编撰的《日本书纪》。其中记述说，樱花花瓣轻飘漫舞，落入五世纪前后的履中天皇的酒杯里。从那时起至今，涉及樱花的文学作品数不胜数。它们不仅以樱花之美及赏花情景为题材，还把女性比作樱花。而且，花开花落来去匆匆，瞬间灿烂顷刻即逝的樱花，也引发了人们对短暂生命的珍视和敬重，并将其视如毁灭之美的象征，从而形成了日本人的人生观和生死观。

在和歌、俳句中，樱花与源于樱花的词语，比如“花云（赏樱时节的朦胧天空）”等，是吟咏阳春三月时必不可少的“季语”（表达特定季节的词汇——译注）。另外，日本的传统艺术能剧、歌舞伎、单口相声中，会出现樱树精灵，或者描写赏樱等的场景。

樱花还是音乐的大好题材。最具代表性的民谣是《樱花》，而单是以《樱》或《Sakura》(樱的日语读音——译注)为名的歌曲就不下百首，歌词中含有樱花内容的就更是不胜枚举了。