日本的情人節是女性借巧克力傳達謝意的一大盛事，日本特有的白色情人節3月14日是男子回禮的日子。

最早始於贈送巧克力的報刊廣告

基督教紀念聖華倫泰（Saint Valentine）的節日2月14日，現在褪去了宗教色彩，成為世界各國男女信誓旦旦互表愛意的紀念日。

關於情人節在日本的起源，眾說紛紜。有一說是始於1936年，廠商摩洛索夫（Morozoff）在英文報紙《The Japan Advertiser》刊登了一則廣告，在日本首次提議情人節贈送巧克力；也有認為最早是1960年森永製菓公司在報紙上刊登的一則「巧克力贈心愛的人」的廣告。於是，2月的日本，就變成了巧克力銷售異常火爆的月份。

之後，這一天女性向男性贈送巧克力以示深摯之情的習俗在日本紮下根來。其中情人節當天贈送用來「表白愛意」的巧克力，被叫做「本命巧克力」；而作為「雖不是戀人，卻是友情的見證」而贈送的巧克力，則被稱為「義理巧克力」。最近巧克力種類越來越多，比如同性之間互贈的「友情巧克力」、男性送女性的「逆巧克力」、送家人的「親情巧克力」，還有送給自己以示褒獎的「愛自己巧克力」等等，不一而足。

相比愛意，更多的是「謝意」

據電子商務Netprice2010年度調查結果顯示，女性贈送巧克力的對象最多的是「家人」，占34%，其次是「同事（義理巧克力）」22%，「戀人」、「好友（友情巧克力）」、「自己（愛自己巧克力）」各占14%。

在對日本女性開展的「情人節是個怎樣的日子」問卷調查中，回答最多的是「向平時關照自己的人表示感謝的一項活動」，超過了「向心愛的人傳達愛意」的選項。（出處：樂天市場《情人節意識調查》）

這麼看來，原本用來傳達愛意的日本情人節，似乎已逐漸變成了向更多親近的人表達謝意的日子了。

3月14日白色情人節，男性需要回贈禮物

另一方面，對於收到巧克力的男性，在情人節的1個月後，也就是被稱為白色情人節的3月14日要回贈禮物，這也是一個習俗。「唯利是圖」的全國糖果工業聯合工會1980年開展促銷宣傳活動，鼓動男性以糖果作為情人節回禮送給女性，從此便有了白色情人節。雖然沒有特別的規定，但據說「情人節的回禮要按2到3倍奉還才算禮貌」。

不少職場人士在收到部下或同事的義理巧克力後非常苦惱，不知該選什麼樣的白色情人節回禮才好。這是因為有一條不成文的規定，那就是回禮需送貴的東西才行。

另外，根據日本巧克力和可可協會的調查，日本情人節的經濟效益達到500億日圓，而白色情人節也與之不相上下。

不過，半數以上的人表示不管是「本命」還是「義理」，情人節收到異性送來的巧克力都是讓人開心的事情。用來表達平日裏謝意的情人節，作為日本的一大盛事，每年都熱鬧非凡。