日本的情人节是女性借巧克力传达谢意的一大盛事，日本特有的白色情人节3月14日是男子回礼的日子。

最早始于赠送巧克力的报刊广告

基督教纪念圣瓦伦丁的节日2月14日，现在褪去了宗教色彩，成为世界各国男女信誓旦旦互表爱意的纪念日。

关于情人节在日本的起源，众说纷纭。有一说是始于1936年，糕点厂商摩洛索夫在英文报纸《The Japan Advertiser》刊登了一则广告，在日本首次提议情人节赠送巧克力；也有认为最早是1960年森永制果公司在报纸上刊登的一则“巧克力赠心爱的人”的广告。于是乎，2月的日本，就变成了巧克力销售异常火爆的月份。

之后，这一天女性向男性赠送巧克力以示深挚之情的习俗在日本扎下根来。其中情人节当天赠送用来“表白爱意”的巧克力，被叫做“本命巧克力”；而作为“虽不是恋人，却是友情的见证”而赠送的巧克力，则被称为“义理巧克力”。最近巧克力种类越来越多，比如同性之间互赠的“友情巧克力”、男性送女性的“逆巧克力”、送家人的“亲情巧克力”，还有送给自己以示褒奖的“爱自己巧克力”等等，不一而足。

相比爱意，更多的是“谢意”

据电商Netprice2010年度调查结果显示，女性赠送巧克力的对象最多的是“家人”，占34%，其次是“同事（义理巧克力）”22%，“恋人”、“好友（友情巧克力）”、“自己（爱自己巧克力）”各占14%。

在对日本女性开展的“情人节是个怎样的日子”问卷调查中，回答最多的是“向平时关照自己的人表示感谢的一项活动”，超过了“向心爱的人传达爱意”的选项。（出处：乐天市场《情人节意识调查》）

这么看来，原本用来传达爱意的日本情人节，似乎已逐渐变成了向更多亲近的人表达谢意的日子了。

3月14日白色情人节，男性需要回赠礼物

另一方面，对于收到巧克力的男性，在情人节的1个月后，也就是被称为白色情人节的3月14日要回赠礼物，这也是一个习俗。“唯利是图”的全国糖果工业联合工会1980年开展促销宣传活动，鼓动男性以糖果作为情人节回礼送给女性，从此便有了白色情人节。虽然没有特别的规定，但据说“情人节的回礼要按2到3倍奉还才算礼貌”。

不少职场人士在收到部下或同事的义理巧克力后非常苦恼，不知该选什么样的白色情人节回礼才好。这是因为有一条不成文的规定，那就是回礼得送贵的东西才行。

另外，根据日本巧克力和可可协会的调查，日本情人节的经济效益达到500亿日元，而白色情人节也与之不相上下。

不过，半数以上的人表示不管是“本命”还是“义理”，情人节收到异性送来的巧克力都是让人开心的事情。用来表达平日里谢意的情人节，作为日本的一大盛事，每年都热闹非凡。

标题照片：PIXTA