El día de San Valentín en Japón se ha convertido en una costumbre muy popular en la que las mujeres regalan chocolate a los hombres como agradecimiento. Los hombres corresponden este gesto con otros regalos un mes después, el 14 de marzo, en el White Day (Día Blanco).

Todo empezó con un anuncio en un periódico

A pesar de ser una fiesta del santoral cristiano que se celebra el 14 de febrero, hoy San Valentín no tiene nada que ver con la religión, y es más bien una celebración mundial del amor para hombres y mujeres.

En cuanto al comienzo de la costumbre en Japón de regalar chocolate en San Valentín existen varias explicaciones: una de ellas dice que empezó con un anucio de la dulcera Morozoff en 1936 en el diario en inglés The Japan Advertiser en el que animaba a regalar chocolate en este día, y otra afirma que fue en 1960 con otro anuncio de Morinaga en el que se invitaba a los japoneses a “regalar chocolate a la persona amada”. En cualquier caso, gracias a estas promociones las ventas de chocolate se disparan en Japón en el mes de febrero.

Después de esto entre las mujeres se generalizó la costumbre de regalar chocolate a los hombres como muestra de afecto, especialmente a la hora de declarar su amor a la otra persona con chocolate, algo que se conoce como honmei-choco, o chocolate para el favorito. También existe el chocolate que “no es para la persona amada, sino una muestra de amistad”, conocido como giri-choco, o chocolate de protocolo. Últimamente también hay personas del mismo sexo que se regalan chocolate, el tomo-choco, o chocolate entre compañeros. Hombres que regalan chocolate a las mujeres (gyaku-choco), chocolate que se regala a la familia (fami-choco), o el chocolate con el que uno mismo se recompensa (jibun-choco), entre otros muchos.

Un día en el que, más que amor, se expresa agradecimiento

Una encuesta de 2020 conducida por la empresa Intage sugirió que más del 70 % de las mujeres planeaba regalar chocolate en San Valentín. Asimismo, un estudio realizado en ese mismo año entre 2.000 personas por la empresa JR Tōkai Takashimaya reveló que el 46 % de las mujeres encuestadas afirmaron haber comprado chocolate para ellas, mientras que un 26 % afirmó haber comprado para su familia. Solo el 15 % dijo haber comprado honmei-choko y un 6 % giri-choko. Esto indica que cada año más mujeres eligen también darse un capricho por San Valentín.

Teniendo en cuenta esto, parece que el Día de San Valentín en Japón está pasando de ser un día en el que solía hacerse una demostración de amor a la persona querida a un día en el que se expresa gratitud a muchas de las personas cercanas.

Para muchas personas en Japón, más que un día para confesar sentimientos de amor, San Valentín es un día para expresar gratitud a muchas personas, o simplemente para disfrutar de un dulce capricho.

El 14 de marzo es el turno de los hombres en el “Día Blanco”

Por otra parte, los hombres que han recibido chocolate en San Valentín pueden corresponder con otro detalle un mes después, el 14 de marzo, un día conocido como White Day (Día Blanco). Todo comenzó como una campaña ideada por la Asociación Nacional de Productores de Dulces de Japón que, haciendo gala de un gran espíritu comercial, promovieron desde 1980 que los hombres regalasen a las mujeres dulces en correspondencia con el día de San Valentín. Aunque no hay ninguna norma establecida al respecto, lo normal suele ser que “por cortesía regalen algo que cueste el doble o el triple de lo recibido en San Valentín”.

En estos casos, para muchas personas es un quebradero de cabeza elegir qué regalar en el White Day después de haber recibido el giri-choco de uno de sus subordinados o compañeros en la oficina. Y es que hoy se acepta como una norma tácita que el regalo tiene que ser algo de mayor valor.

Un período especial para los reposteros

Este es, sin duda, un período especial para los chocolateros y reposteros. Una encuesta llevada a cabo en el año fiscal 2019 por la Asociación Japonesa del Chocolate y el Cacao fijó el monto de las ventas anuales de chocolate (excluyendo la importación) en 537.000 millones de yenes. Solo los ingresos relacionados con San Valentín sumaron más de 120.000 millones de yenes.

Más de la mitad de las personas afirman sentirse felices si reciben chocolate el día de San Valentín, ya sea el honmei-choco o el giri-choco. Sin duda es un día importante para los japoneses en el que mostrar agradecimiento a las personas con las que compartimos la vida.

(Fotografía del encabezado: una caja de bombones de San Valentín. © Photo Library.)