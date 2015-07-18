公共浴場，為喜好浸泡浴池的日本人而存在，也可說是近在身邊的一個「溫泉」。公共浴場的牆壁上畫著富士山，入口處掛著「男湯」和「女湯」的門簾，莫名地讓人眷戀。

洗與泡隔在不同空間

日本的一種公共浴場，稱作「錢湯」，洗澡費一次要300～500日圓（2015年，東京是大人一次460日圓），在營業時間內你可以盡情泡到心滿意足為止。

浴場在更衣室前面的入口分成「男湯」和「女湯」，即男浴池和女浴池，更衣室內有放衣服的櫃子或架子，以前大多是沒有鑰匙的幾排衣架，最近所有的浴場都設置了帶鎖的更衣櫃。

男浴池的入口

女浴池的入口

浴場分成洗、泡兩大空間。洗身體的地方有水龍頭、蓮蓬頭、洗臉盆和凳子，浸泡的地方通常設有幾個水溫不同的浴池，可供多人同時使用。

一般的做法是，先在更衣室脫掉所有衣服，接著去洗身體的地方洗淨身體，然後進浸泡浴池，但要注意不可將毛巾拿到浴池中去。一般浴池的水溫都比較高，所以你可以先往身上潑灑一些池中的熱水，讓身體習慣了水溫以後，再進入浴池悠閒地浸泡。

浴場裏的富士山壁畫

浴場的前臺和更衣室裏通常有牛奶出售，洗完後喝牛奶好像是日本人特有的習慣。另外，最具「錢湯」特徵的，是浴場牆壁上的富士山油漆畫以及為排煙和換氣而設計的高聳如雲的煙囪。不過近年，可以看到油漆畫的浴場越來越少了，被稱作油漆畫師的工匠，在日本也只剩下3名了。（截至2015年3月）

如果想模擬體驗日本的浴場文化，漫畫和電影的《羅馬浴場》值得一看。故事講述古羅馬的浴場設計師穿越時空來到現代的日本，通過接觸了解日本的浴場和溫泉文化，得到了設計羅馬浴場的諸多靈感，整個故事將羅馬和日本之間「想像上的」深厚聯繫，描述得既滑稽又風趣。

原作漫畫被翻譯成英語、西班牙語、法語、中文繁體等7種語言並出版發行，2012年上映的電影《羅馬浴場》在義大利的烏甸尼遠東電影節（Udine Far East Film Festival）上獲得觀眾獎（My movie First award），2014年上映的《羅馬浴場2》也在北美和義大利等國博得了觀眾的好評。

日本人在1000多年前就已經喜歡洗澡

沐浴原本是一種佛教文化，寺院的浴場有時會向大眾開放，被稱做「施浴」，由此老百姓漸漸地開始體會到洗浴的樂趣，平安時代（794～1192年）末期在京都出現了「湯屋」，可謂是最早的公共浴場；江戶時代浴場進一步得到普及，發展到了「鎮鎮有浴場」的水準。「湯屋」因出現在宮崎駿導演的《神隱少女》中而為人熟知。

但是，隨著家庭中浴室的普及公共浴場正急劇減少。

公共浴場向休閒型轉化

相比巔峰時期，現在日本的公共浴場雖然數量減少了，但日本人愛好洗澡的習慣一如既往，沒有絲毫改變。公共浴場越來越講究趣味性，出現了不少獨具特色的服務，例如附設三溫暖、氣泡浴或是運動設備等，它們被稱作「超級錢湯」，比較出名的有「LaQua」、「大江戶溫泉」等。而且，有的公共浴場還設有休息場所、按摩室等，並改名為「健康樂園」或「SPA」等，受到很多人的喜愛。

順便說一下，過去曾舉行過問卷調查，詢問日本人為何而洗澡(*1)。排名第一的因季節不同而有所差異，冬天是為了「保暖」，夏天是要「爽身」，排在第二和第三的，分別是「能消除身體疲勞」和「可以放鬆身心」。

看來日本人不單喜好清潔，還尋求通過洗澡來治愈身心的疲勞。