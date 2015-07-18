公共澡堂，为喜好泡澡的日本人而存在，也可说是近在身边的一个“温泉”。澡堂的墙壁上画着富士山，入口处挂着“男汤”和“女汤”的门帘，莫名地让人眷恋。

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洗与泡隔在不同空间

日本的一种公共澡堂，称作“钱汤”，洗澡费一次要300～500日元（2015年，东京是大人一次460日元），在营业时间内你可以尽情泡到心满意足为止。

澡堂在更衣室前面的入口分成“男汤”和“女汤”,即男浴池和女浴池，更衣室内有放衣服的柜子或架子，以前大多是没有钥匙的几排衣架，最近所有的澡堂都设置了带锁的更衣柜。

男浴池的入口

女浴池的入口

澡堂分成洗、泡两大空间。洗身体的地方有水龙头、莲蓬头、水盆和坐凳，泡澡的地方通常设有几个水温不同的浴池，可供多人同时使用。

一般的做法是，先在更衣室脱掉所有衣服，接着去洗身体的地方洗净身体，然后进浴池泡澡，但要注意不可将毛巾拿到浴池中去。一般浴池的水温都比较高，所以你可以先往身上泼洒一些池中的热水，让身体习惯了水温以后，再进入浴池悠闲地浸泡。

澡堂里的富士山壁画

澡堂的前台和更衣室里通常有牛奶出售，泡完澡后喝牛奶好像是日本人特有的习惯。另外，最具“钱汤”特征的，是澡堂墙壁上的富士山油漆画以及为排烟和换气而设计的高耸如云的烟囱。不过近年，可以看到油漆画的澡堂越来越少了，被称作油漆画师的手艺人，在日本也只剩下三名了。（截至2015年3月）

如果想模拟体验日本的澡堂文化，漫画和电影的《罗马浴场》值得一看。故事讲述古罗马的浴场设计师穿越时空来到现代的日本，通过接触了解日本的澡堂和温泉文化，得到了设计罗马浴场的诸多灵感，整个故事将罗马和日本之间“想象上的”深厚联系，描述得既滑稽又风趣。

原作漫画被翻译成英语、西班牙语、法语、中文繁体等7种语言并出版发行，2012年上映的电影《罗马浴场》在意大利的乌甸尼远东电影节上获得观众奖，2014年上映的《罗马浴场2》也在北美和意大利等国博得了观众的好评。

日本人在1000多年前就已经喜欢洗澡

沐浴原本是一种佛教文化，寺院的澡堂有时会向大众开放,被称做“施浴”，由此老百姓渐渐地开始体会到洗浴的乐趣，平安时代（794～1192年）末期在京都出现了“汤屋”，可谓是最早的公共澡堂；江户时代澡堂进一步得到普及，发展到了“镇镇有澡堂”的水平。“汤屋”因出现在宫崎骏导演的动画片《千与千寻》中而为人熟知。

但是，随着家庭中浴室的普及公共澡堂正急剧减少。

公共澡堂向休闲型转化

相比巅峰时期，现在日本的公共澡堂虽然数量减少了，但日本人爱好洗澡的习惯一如既往，没有丝毫改变。公共澡堂越来越讲究趣味性，出现了不少独具特色的服务，例如附设桑拿浴、气泡浴或是运动设备等，它们被称作“超级钱汤”，比较出名的有“LaQua”、“大江户温泉”等。而且，有的公共澡堂还设有休息场所、按摩室等，并改名为“健康中心”或“水疗中心”等，受到很多人的喜爱。

顺便说一下，过去曾举行过问卷调查，询问日本人为何而洗澡(*1)。排名第一的因季节不同而有所差异，冬天是为了“保暖”，夏天是要“爽身”，排在第二和第三的，分别是“能消除身体疲劳”和“可以放松身心”。

看来日本人不单喜好清洁，还寻求通过洗澡来治愈身心的疲劳。