Древняя традиция купания в общественных ваннах сохранилась в виде сэнто – буквально «копеечная ванна». Иногда в быту их называют онсэнами, а интерьер часто украшают изображения горы Фудзи и т. п., хотя сэнто не обязательно является ванной на термальном источнике.

В сэнто не только моются, но и отдыхают

Сэнто – это разновидность общественных ванн. Заплатив за купание около 300-500 йен (в 2015 году в Токио – 460 йен) в рабочие часы сэнто можно принимать ванны сколько угодно.

Зайдя внутрь, вы увидите два входа, для мужчин и женщин, за которыми располагаются раздевалки. В раздевалке нужно сложить одежду в закрывающийся на ключ шкафчик или на полку. Раньше обычно это были полки, но в последнее время практически во всех онсэнах или сэнто есть запирающиеся шкафчики.

Вход для мужчин

Вход для женщин

Внутри пространство разделено на места для мытья и бассейны для ванн. Чтобы помыться, устроены краны и души, есть шайки и сиденья. Как правило, есть несколько бассейнов, в которых одновременно может отдыхать много людей. Обычно вода в разных бассейнах имеет разную температуру.

Вначале нужно снять одежду в раздевалке, потом чисто вымыться, а после этого принять ванну. Полотенце не принято опускать в воду в бассейне. В бассейнах сэнто вода обычно довольно горячая, и нужно сначала несколько раз облиться, дав телу привыкнуть к температуре, и уже потом понемногу заходить в бассейн.

Изображения горы Фудзи в сэнто

Во многих сэнто у стойки при входе или в раздевалке продаётся молоко. Пить молоко после ванны – особенное японское обыкновение. Часто в сэнто можно увидеть изображение Фудзи, нарисованное краской на стене, или трубу, служащую вытяжкой или же дымовой трубой, это своего рода символы сэнто. Впрочем, в последние годы картины на стенах можно увидеть всё реже, а мастеров таких росписей краской на данный момент (март 2015 г.) осталось всего трое.

Чтобы лучше познакомиться с японской культурой сэнто, можем порекомендовать комикс-манга «Thermae Romae» и одноимённый фильм, снятый по нему. В ходе повествования древнеримский инженер, строящий римские бани, случайно попадает в Японию наших дней, получает сведения о культуре сэнто и онсэнов, которые наталкивают его на новые идеи устройства римских терм. В нём забавно описаны вымышленные глубокие связи между римскими термами и японскими банями.

Эта манга существует также в переводе на семь языков, среди которых английский, испанский, французский, китайский. Фильм «Thermae Romae I», вышедший на экраны в 2012 году, на фестивале кино стран Дальнего Востока получил приз зрительских симпатий «My movie First award», а второй фильм, «Thermae Romae II», вышедший в 2014 г., получил тёплые отклики в Северной Америке, Италии и других странах.

Более чем тысячелетняя традиция

Вначале ванны устраивали в буддийских монастырях, в соответствии с буддийскими представлениями о пользе купаний, и постепенно культура ванн широко распространилась в народе. В конце периода Хэйан (794-1192) появляются первые сэнто, которые называли юя, «дом горячей воды». В период Эдо (1603-1868) можно встретить указания на то, что общественные ванны были в каждом городском квартале. Такая юя как раз изображена в анимационном фильме Миядзаки Хаяо «Унесённые призраками».

Потом же, с появлением ванн в частных домах, количество сэнто быстро уменьшилось.

Сэнто превращаются в суперсэнто

Сейчас сэнто осталось совсем мало по сравнению с периодом их расцвета, но японцы по-прежнему любят принимать ванны, и сейчас появились заведения, в которых есть сауны, джакузи, в некоторых бывает и спортивное оборудование и т. п. Называются они по-разному, – супасэнто (супер-сэнто), «Ракуа» (LaQua), «Ооэдо-онсэн» (Oedo onsen monogatari). Сэнто с комнатами отдыха, массажными кабинетами и т. п. называют кэнко-рандо – «Страна здоровья», супа – спа, и другими подобными словами. Их многочисленные посетители с удовольствием пользуются услугами, которые предлагают такие учреждения.

К слову, проводилось анкетирование, в ходе которого узнавали, чего же ожидают японцы от общественных бань. Первое место среди ответов заняли два варианта, в зависимости от сезона, – зимой японцы хотят согреться, а летом – смыть грязь с тела. Второе и третье места заняли ответы «Снять усталость» и «Расслабиться». Таким образом, японцы любят купания не только из любви к чистоте, но и восстанавливают там силы.