日本良好的治安環境受惠於置身於維護社會治安秩序最前線的派出所「交番」。在這裏負責街面巡邏的警察，一掃人們心中那可怕的警察形象，將「交番」和社區緊密聯在一起，讓居民感到既安全又可親。「交番」還以其日語讀音「KOBAN」而為世界所知。

「交番」——治安最前线

KOBAN（「交番」的日語讀音）是警察常駐的執勤派出所，為方便不懂日語的外國人士，特意用羅馬字標記。它是警察自警察局派來「交替輪番」值班的地方，故稱交番。

「交番」譯成英語稱Police box，美國的大學教授倍里（David H. Bayley）在其所著的《Forces of Order: Police behavior in Japan and the United States》（1977年）一書中，介紹了日本獨特的制度，相異於西方國家的派出所「KOBAN」，現在「KOBAN」一詞已逐漸成為世界通用語。

KOBAN：市民和遊客的堅強後盾

只是看到身穿制服的警察站在街角的「交番」，市民就會有一種安全感，它不僅可以對壞人起到警告，發揮防犯於未然的作用，又可以在人們迷路或丟失東西時，向「交番」的值班警察詢問，尋求幫助。

「交番」裏掛著各自管轄區域的地圖，熟悉管轄區域的警察負有「地理指南」的職責，會告訴你去目的地的走法、如何利用公共交通機關等。另外，「交番」還提供失物問詢，遭遇各類受騙時的諮詢等。最近患失智症的老人外出迷路的情況增加，「交番」的警察也會處理對應這類問題。

「交番」主要設置在市區，是一個24小時有警察輪流當班的值班室，可謂是維持地區治安的最前線。值班警察的主要工作，是步行或騎腳踏車、摩托車，有時候也開小型警車進行巡邏，在街區內巡迴，與居民連絡，以接受他們的各種諮詢並聽取他們的意見要求；另外，還辦理失物招領，應對處理各種事故或犯罪事件等。

上野公園的巡邏警車

愛稱「巡邏先生」

「交番」的警察因為要輪流巡邏，被人們親切地稱為「巡邏先生」。在郊區和人煙稀少地區，一名警察長期在兼做宿舍的「交番」——駐紮點執勤，還可以同家人一起在那裏生活。據警察廳生活安全局地域科的統計，截至2014年４月１日，日本全國有6,255個「交番」，6,552個駐紮點，共計12,807所。

最近常有人批評值班警察外出，「交番」內空無一人的問題。為此，東京都市區的「交番」設置了「高科技交番」，當值班警察不在的時候，人們可以通過觸控螢幕，查詢地理位置、自動報案等。

緊急報案110

向警察緊急報警時，直接撥電話「110」，固定電話、公用電話和手機都可以免費撥打。

犯罪事件和事故之外的有關生活安全方面的問題和煩惱等，可以撥打警察專用諮詢電話「9110」，尋求解決問題的方法。

在沒有「交番」的地區，警察一般是開旅行車或廂型車巡邏，可謂是移動式「交番」。除了通過警察和「交番」諮詢員來加強防範，增進居民間的交流外，遊客也可隨時隨意地在這裏尋求排憂解難，不愧是人們的生活中的一個強大的後盾。

受到世界矚目的「交番」制度

「交番」制度是與所在地區聯合，共同抑制防止犯罪活動的基層警察活動體制。日本國際協力機構（JICA）和警察廳自上世紀80年代起開始在亞洲和南美等國實施了導入交番制度的支援活動。

最先於1983年引進「交番」制度的新加坡，配合本國風土習慣實施了The Koban Way制度，1997年脫離ODA援助對象國後，新加坡還和日本共同合作，開展了南南合作援助活動。

2014年巴西世界盃舉辦國巴西的部分地區，由於嚴重的治安問題，曾在1995年被聯合國認定為「全世界最危險的地區」。巴西後來引進了「交番」制度，多次接受了JICA的支援項目和專家指導，致力於改善治安環境；如今，巴西開始通過開展南南合作，向同樣受治安問題困擾的中美國家薩爾瓦多、瓜地馬拉、哥斯大黎加和宏都拉斯傳授自身經驗，分享成果。

在美國，紐約的曼哈頓、夏威夷檀香山的威基基海灘也有KOBAN，此外採用「交番」制度的還有韓國、臺灣和印尼等。

「交番」的警察和老人孩子交談的場景，在日本隨處可見。日本良好的治安環境得到世人公認，這也要歸功於24小時有警察常駐的「交番」，它讓人們感到安心和放心。

標題圖片：數寄屋橋十字路口的銀灰色尖頂的KOBAN