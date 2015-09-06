Полицейские участки кобан – в авангарде работы по укреплению безопасности, которой так славится Япония. Участковые о-мавари-сан (патрульный) – а в каждом таком участке их работает до шести человек – знакомы со всеми жителями района и по несколько раз в день обходят свой участок, проверяя, все ли в порядке. Благодаря системе участков кобан имидж полиции изменился в лучшую сторону – она больше не кажется отчужденной и пугающей, а наоборот, воспринимается как структура, работающая на благо граждан и заботящаяся об их безопасности. За пределами Японии система районных полицейских участков известна как KOBAN.

В авангарде работы по укреплению безопасности: дежурства на благо общественного спокойствия

Кобан

Кобан – так в Японии называются полицейские мини-участки, которые есть практически в каждом микрорайоне. Для того, чтобы здание такого участка было узнаваемым и для иностранных граждан, слово кобан записывается латинскими буквами: KOBAN. Это название появилось в конце девятнадцатого века – так называли будки работающих посменно (котай) караульных (татибан).

Хотя на русский язык слово кобан переводится как «полицейский участок», на самом деле система кобан, по словам профессора Дэвида Бэйли из университета штата Нью Йорк в Олбани, «является уникальной, существующей только в Японии» (1977). Эта система не похожа ни на российскую, ни на английскую, и, например, при переводе на английский язык теперь обозначается новым международным словом KOBAN.

KOBAN на защите интересов местных жителей и путешествующих граждан

Когда жители района видят одетого в синюю форму полицейского в окне участка кобан, они чувствуют себя в безопасности. Участковые отслеживают мошенников, воришек и нарушителей и предотвращают преступления до того, как они произойдут. Но это еще не все. Именно к ним обращаются за помощью те, кто потерял ценную вещь или заблудился.

В участке есть подробнейшая карта подопечного микрорайона, но вдобавок к этому знающий район как свои пять пальцев полицейский даст исчерпывающую справку о том, как и на чем добраться до нужного места. Это одна из его профессиональных обязанностей. Ему можно заявить о пропаже, проконсультироваться с ним по проблеме мошенничества и попросить помощи в поиске ушедшего из дома старика (участившееся в последнее время явление).

Участки кобан расположены, как правило, в городских районах. Полицейские трудятся на переднем крае борьбы с нарушителями и за счет круглосуточного присутствия дежурных обеспечивают безопасность населения. Они патрулируют район пешком, на велосипеде, на мопеде или легковой патрульной машине, выслушивают жалобы жителей, дают им советы. Основные обязанности участковых – обходить участок, заниматься пропажами, авариями и правонарушениями.

Патрульная машина в районе парка Уэно

Зовите меня просто: «о-мавари-сан»

Дежурных участковых, по очереди обходящих свой район, в Японии называют о-мавари-сан (патрульный), и обратиться к ним запросто может кто угодно. В сельской местности и малонаселенных районах кобан может быть совмещен с ведомственной квартирой, в которой о-мавари-сан проживает вместе с семьей. Согласно статистическим данным Службы общественной безопасности главного полицейского управления Японии, в апреле 2014 года в Японии насчитывалось 6255 участков кобан и 6552 совмещенных участков кобан, итого 12 807 участков в общей сложности.

В последнее время отмечается, что иногда во время обхода в участке никого нет, кобан стоит пустой, и это представляет некоторую проблему. Но, например, токийские участки оборудованы специальными геоинформационными терминалами с сенсорной панелью (так называемые хай-тек кобан), которыми можно воспользоваться в отсутствие полицейских для получения необходимой информации.

Срочный телефонный вызов по номеру 110

Сообщить полицейским экстренную информацию или сделать срочный вызов можно по номеру 110 в любой точке страны. Независимо от того, звоните ли вы с городского номера, общественного телефона или по мобильной связи – набор регионального кода не требуется, и звонок будет бесплатным.

Пешеход спрашивает дорогу у участкового о-мавари-сан в районе моста Сукия-баси

Если информация, которую вы хотите сообщить, не касается правонарушения или аварии, или если вам нужна консультация по вопросам, касающимся общественной безопасности, звонить нужно не по экстренному номеру, а в специальную консультационную службу полиции по номеру 9110, по которому в случае необходимости можно также вызвать полицейского.

В тех регионах, где нет стационарных участков кобан, действуют передвижные полицейские участки, расположенные в микроавтобусах. В задачу региональных полицейских консультантов и участковых о-мавари-сан входит не только принятие мер предосторожности, осуществление коммуникации и обмена информацией на местах, но и помощь гостям региона – не стесняйтесь обращаться к ним с любым вопросом или проблемой.

Система кобан в мировом контексте

Система кобан – это, если можно так выразиться, система полицейской работы в стиле «шаговой доступности», которая позволяет полиции предотвращать правонарушения с помощью региональной кооперации. Японское международное агентство сотрудничества (JICA) и главное полицейское управление Японии начиная с 1980-х годов осуществляют совместную программу по поддержке системы участков кобан в странах Азии и Южной Америки.

Одними из первых – в 1983 году – японскую систему взяли на вооружение власти Сингапура с поправкой на климатические и культурные особенности своей страны. Прошедшая такую локализацию система получила название The Koban Way. Успешно закончив в 1997 году работу в рамках программы по получению ОПР, сингапурская полиция в сотрудничестве с японской проводит курсы профессионального обучения в третьих странах.

Несколько районов Бразилии, в которой в 2014 году проходил чемпионат мира по футболу, за девять лет до этого, в 1995 году попали в список «наиболее опасных мест в мире», составленном ООН, но и без списка было ясно, что в стране – серьезные проблемы с общественной безопасностью. Однако после того, как здесь была введена система участков кобан и участковые прошли профессиональное обучение в рамках проекта под эгидой японского международного агентства сотрудничества, ситуация значительно улучшилась. А в наше время Бразилия через проект ООН «Кооперация Юг-Юг» передает свой опыт Сальвадору, Гватемале, Коста-Рике, Гондурасу – странам-соседям, в которых дело с безопасностью граждан тоже обстоит не самым лучшим образом.

Участки кобан можно найти и на Манхэттене в Нью Йорке, и в районе Вайкики-бич в Гонолулу. Также эта система была внедрена в некоторых регионах Кореи, Тайваня, Индонезии, а в последнее время и в Китае, где эти участки кобан называются «полицейскими будками».

В Японии часто можно увидеть, как дети и пожилые люди разговаривают с участковым. Безопасность жизни в Японии уже давно стала общеизвестной, и, возможно, в этом немалая заслуга участков кобан и о-мавари-сан, которые всегда рядом.

Фото к заголовку: KOBAN с островерхой серебряной крышей у моста Сукия-баси