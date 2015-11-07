日本良好的治安环境受惠于置身于维护社会治安秩序最前线的治安岗亭“交番”。在这里负责街面巡逻的警察，一扫人们心中那可怕的警察形象，将“交番”和社区紧密联系在一起，让居民感到既安全又可亲。“交番”还以其日语读音“KOBAN”而为世界所知。

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“交番”——治安最前线

KOBAN（“交番”的日语读音）是警察常驻的执勤岗亭，为方便不懂日语的外国人士，特意用罗马字标记。它是警察自警署派来“交替轮番”值班的地方，故称交番。

“交番”译成英语称police box，美国的大学教授戴维・H・贝利（David H. Bayley）在其所著的《Forces of Order: Police behavior in Japan and the United States》（1977年）一书中，介绍了日本独特的制度，相异于西方国家的警察岗亭“KOBAN”，现在“KOBAN”一词已逐渐成为世界通用语。

KOBAN：市民和游客的坚强后盾

只是看到身穿制服的警察站在街角的“交番”，市民就会有一种安全感，它不仅可以对坏人起到威慑，发挥防犯于未然的作用，又可以在人们迷路或丢失东西时，向“交番”的值班警察询问，寻求帮助。

“交番”里挂着各自管辖区域的地图，熟悉管辖区域的警察负有“地理指南”的职责，会告诉你去目的地的走法、如何利用公共交通机关等。另外，“交番”还提供失物问询，遭遇各类受骗时的咨询等。最近患痴呆症的老人外出迷路的情况增加，“交番”的警察也会处理对应这类问题。

“交番”主要设置在市区，是一个２４小时有警察轮流当班的值班室，可谓是维持地区治安的最前线。值班警察的主要工作，是步行或骑自行车、摩托车，有时候也开迷你警车进行巡逻，在街区内巡回，与居民联系，以接受他们的各种咨询并听取他们的意见要求；另外，还办理失物招领，应对处理各种事故或犯罪事件等。

上野公园的巡逻警车

爱称“巡逻先生”

“交番”的警察因为要轮流巡逻，被人们亲切地称为“巡逻先生”。在郊区和人烟稀少地区，一名警察长期在兼做宿舍的“交番”——驻扎点执勤，还可以同家人一起在那里生活。据警察厅生活安全局地域科的统计，截至2014年４月１日，日本全国有6255个“交番”，6552个驻扎点，共计12807所。

最近常有人批评值班警察外出，“交番”内空无一人的问题。为此，东京都市区的“交番”设置了“高科技交番”，当值班警察不在的时候，人们可以通过触屏式端末机，查询地理位置、自动报案等。

紧急报案110

向警察紧急报警时，直接拨电话“110”，固定电话、公用电话和手机都可以免费拨打。

犯罪事件和事故之外的有关生活安全方面的问题和烦恼等，可以拨打警察专用咨询电话“9110”，寻求解决问题的方法。

在没有“交番”的地区，警察一般是开厢式旅行车或小面包车巡逻，可谓是移动式“交番”。除了通过警察和“交番”咨询员来加强防范，增进居民间的交流外，游客也可随时随意地在这里寻求排忧解难，不愧为是人们的生活中的一个强大的后盾。

受到世界瞩目的“交番”制度

“交番”制度是与所在地区联合，共同抑制防止犯罪活动的基层警察活动体制。日本国际协力机构（JICA）和警察厅自上世纪80年代起开始在亚洲和南美等国实施了导入交番制度的支援活动。

最先于1983年引进“交番”制度的新加坡，配合本国风土习惯实施了The Koban Way制度，1997年脱离ODA援助对象国后，新加坡还和日本共同合作，开展了南南合作援助活动。

2014年巴西世界杯举办国巴西的部分地区，由于严重的治安问题，曾在1995年被联合国认定为“全世界最危险的地区”。巴西后来引进了“交番”制度，多次接受了JICA的支援项目和专家指导，致力于改善治安环境；如今，巴西开始通过开展南南合作，向同样受治安问题困扰的中美国家萨尔瓦多、危地马拉、哥斯达黎加和洪都拉斯传授自身经验，分享成果。

在美国，纽约的曼哈顿、夏威夷檀香山的威基基海滩也有KOBAN，此外采用“交番”制度的还有韩国、台湾和印尼等。

“交番”的警察和老人孩子搭话的场景，在日本随处可见。日本良好的治安环境得到世人公认，这也要归功于24小时有警察常驻的“交番”，它让人们感到安心和放心。

标题图片：数寄屋桥十字路口的银灰色尖顶的KOBAN