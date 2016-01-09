由日本各地方政府發邀請函，在這一天為年滿20週歲的年輕人舉行祝賀儀式。邁入成年的年輕男女身穿和服，盛裝出席，構成了冬日里一道美麗的風景。

祝賀儀式，長大成人的覺悟

每年1月的第2個星期1，在各地方政府的公民館（社區會館）裏能看到許多盛裝打扮的年輕人，他們身穿和服或西裝，參加當地政府主辦的「成年禮」。這是為了祝賀年滿20歲的年輕人結束受雙親和周圍大人的保護，正式自立並加入到成年人隊伍中來的一個儀式，一般由地方政府和公共團體舉辦，參加者是在前一年4月2日至當年4月1日期間年滿20週歲的年輕人，成人禮上舉辦演講會和宴會，並贈送紀念品，以此激勵和祝福年輕人。

日本成年禮的習慣來自奈良時代（710～794年），當時有為15歲孩子慶祝成人的習俗，叫「元服」。世界上成年禮的儀式多種多樣，有的地方在儀式上要徒手捕獲巴布亞紐幾內亞鯊魚作為成人儀式等，而歐美國家幾乎沒有像日本這樣的成年禮儀式。

但近年來，有些年輕人或許因為終於長大成人而興高采烈，不能控制自已，在成人儀式上撒歡取鬧，令社會輿論譁然，造成轟動一時的新聞。這種一心大出風頭的行為，實在是本末顛倒，背離了成人儀式本身的意義。

成年禮下大雪？

成人儀式一般都在1月的第2個星期1舉行，這天是法定假日「成人之日」。2016年的「成人之日」是1月11日星期1。

參加成年禮的女性通常穿長袖和服正裝，頭髮高高梳起，打扮得華麗嬌豔；男性則大多穿西裝，也有人是褲裙加外罩的和服打扮。成人儀式的會場，大多是各地方政府的公共設施，但也有一些地方政府選用當地的主題樂園，比如千葉縣浦安市的成人禮，就是在迪斯尼樂園舉辦的。

不知何故，成年禮這一天經常會下雪，過去30年的數據顯示，東京近郊（關東地區）成年禮下雪的概率也有13%，而且10年裏至少會遇上一場大雪。準備和服的時候必做的一件事，就是要確認儀式當天的天氣預報。

年滿20歲，喝酒抽菸都OK

根據日本民法第4條「年滿20歲即成年」的規定，年輕人到了20歲就被看作成年人即大人，很多事情從此解禁。

例如，日本的法律禁止未成年者飲酒和抽菸，以及購買賽馬和賽艇等公營的賭博彩票。不過，在日本隨處可見的的「柏青哥」店，則規定滿18歲即可進入。

另外，年滿20歲後，加入全民社會保險、結婚無需徵得父母同意等，作為一個市民，被賦予了各種權利、責任、刑罰及義務等。日本於2015年6月通過法律，將選民年齡從20週歲降至18週歲，自2016年的選舉開始，年滿18週歲的公民均可參加投票。已經有人提議將成年人的年齡也下調至18週歲，或許日本人18歲迎來成年禮的日子也為時不遠了。

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標題圖片：澀谷公會堂新成人慶賀大會，2015年1月