由日本各地方政府发邀请函，在这一天为年满18周岁的年轻人举行祝贺仪式。迈入成年的年轻男女身穿和服，盛装出席，构成了冬日里一道美丽的风景。

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祝贺仪式，长大成人的觉悟

每年一月的第二个星期一，在各地方政府的公民馆（文化中心）里能看到许多盛装打扮的年轻人，他们身穿和服或西装，参加当地政府主办的“成人式”。这是为了祝贺年满20岁的年轻人结束受双亲和周围大人的保护，正式自立并加入到成年人队伍中来的一个仪式，一般由地方政府和公共团体举办，参加者是在前一年4月2日至当年4月1日期间年满18周岁的年轻人，成人仪式上举办演讲会和宴会，并赠送纪念品，以此激励和祝福年轻人。

日本成人节的习惯来自奈良时代（710～794年），当时有为15岁孩子庆祝成人的习俗，叫“元服”节。世界上成人节的仪式多种多样，有的地方在仪式上要徒手捕获巴布亚新几内亚鲨鱼作为成人仪式等，而欧美国家几乎没有像日本这样的成人节仪式。

但近年来，有些年轻人或许因为终于长大成人而兴高采烈，不能控制自已，在成人仪式上撒欢取闹，令社会舆论哗然，造成轰动一时的新闻。这种一心大出风头的行为，实在是有些主次颠倒，背离了成人仪式本身的意义。

成人节下大雪？

成人仪式一般都在一月的第二个星期一举行，这天是法定假日“成人日”。

参加成人节的女性通常穿长袖和服正装，头发高高梳起，打扮得华丽娇艳；男性则大多穿西装，也有人是裤裙加外罩的和服打扮。成人仪式的会场，大多是各地方政府的公共设施，但也有一些地方政府选用当地的主题公园，比如千叶县浦安市的成人仪式，就是在迪斯尼乐园举办的。

不知何故，成人节这一天经常会下雪，过去三十年的数据显示，东京近郊（关东地区）成人节下雪的概率也有13%，而且十年里至少会遇上一场大雪。准备和服的时候必做的一件事，就是要确认仪式当天的天气预报。

年满18岁，可以结婚、租房，但喝酒、抽烟要等到20岁

从2022年4月1日起，根据民法第4条规定，年满18周岁即为“成年人”。

年满18岁后，作为一个市民，在被赋予了各种权利，比如，不需征得父母同意，就可以申请办理自己的手机、信用卡、有效期10年的护照等；当然，与此同时也需要承担相应的责任、义务及刑罚等。另一方面，从对健康的不利影响、青少年保护和预防犯罪的角度出发，法律禁止在 20 岁之前饮酒和吸烟，并且还禁止购买赛马和赛艇等公共赌博的赌票。然而，在日本大受平民百姓喜爱的弹子房“扒金库”的赌博消遣，允许18岁以上的人进入。

另外，日本于2015年6月通过法律，将选民年龄从20周岁下调至了18周岁，自2016年的选举开始，年满18周岁的公民均可参加投票。

标题图片：涩谷公会堂新成人庆贺大会，2015年1月