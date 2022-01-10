En el seijin shiki los jóvenes celebran que ya son mayores de edad ante la sociedad. Los ayuntamientos envían cartas a estos jóvenes con una felicitación y una invitación para una ceremonia que se organiza en auditorios públicos, a la que los invitados acudirán ataviados con bellos kimonos o con traje y corbata, una estampa invernal que se repite cada año en Japón.

Una ceremonia de bienvenida al mundo de los adultos

Cada año, durante el segundo lunes de enero se puede ver en los auditorios públicos de cada municipio a jóvenes vestidos con sus mejores galas, con bellos kimonos, hakamas o trajes. Son los jóvenes que acuden a la ceremonia de su mayoría de edad o seijin shiki. En esta celebración los jóvenes que han cumplido la mayoría de edad se despiden de su infancia, en la que han sido criados y cuidados por sus padres y otras personas adultas, para pasar a formar parte de la sociedad como adultos. Durante 140 años la mayoría de edad en Japón se alcanzaba a los 20 años, pero a partir de abril de 2022 se redujo a los 18 años.

A pesar de este cambio, muchos municipios y colectivos públicos invitarán aún a esta ceremonia a los jóvenes que han cumplido o van a cumplir 20 años entre el 2 de abril del año anterior y el 1 de abril del año en curso, es decir, los del mismo año escolar. Estos actos se componen de ceremonias con discursos y fiestas en las que se les entrega algún regalo para felicitar y alentar a los jóvenes en su nueva vida como adultos y dejar un bello recuerdo en su memoria.

Los orígenes del seijin shiki

La costumbre del seijin shiki comenzó durante el período Nara (710-794), con la celebración de la ceremonia del genpuku para los jóvenes de alrededor de 15 años. En el mundo existen muy diversas ceremonias para celebrar la mayoría de edad, como por ejemplo la curiosa costumbre de pescar con sus propias manos un tiburón de Papúa Nueva Guinea, aunque en Europa y los Estados Unidos prácticamente no existe nada como el seijin shiki. En los últimos años suele ser noticia en Japón los revuelos que a veces se producen en estas ceremonias entre estos “nuevos adultos”, posiblemente debido a la emoción del momento. Los jóvenes que hacen esto para destacar este día y dejar algo en el recuerdo posiblemente no comprendan el verdadero sentido que tiene esta celebración, que es la llegada a la madurez.

La celebración de la mayoría de edad es también un día festivo nacional conocido como seijin no hi (el día de la mayoría de edad), y tiene lugar en el segundo lunes de enero. En 2025, por ejemplo, se celebró el 12 de enero.

En este día las chicas suelen vestir el furisode y hacer gala de peinados elegantes, mostrando un aspecto suntuoso. Los chicos hoy suelen ir en su mayoría vestidos con traje, aunque algunos siguen optando por el tradicional hakama. Los actos por este día son organizados en auditorios públicos en su mayoría, aunque hay algunas seijin shiki más especiales como las de la ciudad de Urayasu en la prefectura de Chiba, que se celebra en Disneyland, o las de otros municipios que eligen parques temáticos para estos eventos anuales.

Nuevos derechos a los 18 años

Desde el 1 de abril de 2022 el Código Civil japonés establece en su artículo cuarto que “Se considera mayores de edad a las personas que hayan cumplido la edad de 18 años”. Por tanto, a partir de esa edad los jóvenes japoneses tienen acceso a cosas que hasta entonces estaban prohibidas para ellos.

Al cumplir los 18 años los jóvenes adquieren el derecho a casarse sin el consentimiento de los padres, o a alquilar o adquirir una vivienda por sí mismos, además de ser ya responsables y poder ser castigados con penas de cárcel y estar sometidos a una nueva serie de obligaciones como adultos.

No obstante, ley en Japón prohíbe todavía a los menores de 20 años beber alcohol o consumir tabaco. También se les prohíbe apostar en las carreras de caballos y de botes. Solo las populares salas de Pachinko permiten el acceso a los mayores de 18 años.

Por otra parte, desde un poco antes se permite a los jóvenes de 18 años participar en el sistema democrático del país, ya que la promulgación de la ley en junio de 2015 redujo la edad a la que se concede el derecho al voto de los 20 a los 18 años.

(Imagen del encabezado: participantes en una ceremonia de la mayoría de edad en Yokohama. © Jiji.)