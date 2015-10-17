不必走進咖啡店，在便利商店和自動販賣機就能買到的罐裝咖啡，既便宜又種類豐富，還分熱飲和冷飲，極受人們的喜愛。

罐裝咖啡的誕生

日本是罐裝咖啡最早的誕生地。

據說最早是在島根縣濱田市經營咖啡店的三浦義武氏，從罐頭工廠中得到靈感，1965年首次製作了罐裝咖啡。1969年，製造和銷售咖啡的日本大公司「UCC上島咖啡」的創始人上島忠雄氏，基於想讓人們隨時隨地都能喝上咖啡的想法，開發了罐裝咖啡，並成功培養了這一暢銷產品。

隨時隨地都能買到的罐裝咖啡

如今有眾多的廠家銷售罐裝咖啡，便利商店和自動販賣機都有罐裝咖啡出售。根據2012年日本咖啡協會的調查，日本的罐裝咖啡年度平均消費量為每人100罐，每年包括更新品種在內，新投入市場的罐裝咖啡達100種以上。

日本國內的咖啡消費量近幾年一直持續成長，2013年比前一年成長了4%。罐裝咖啡已成為日本一個獨自的文化，三得利國際食品情報公司針對喝咖啡人群進行調查的結果顯示，每週喝咖啡5杯以上的人群中，以罐裝咖啡25%為最多（2014年6月數據），這個數字是便利商店現磨咖啡飲用者的2.5倍。

販賣機上罐裝咖啡大排列

罐裝咖啡有不同種類，價格也不盡相同，大致在120〜150日圓左右，大約是專業咖啡廳咖啡的一半金額。日本著名的罐裝咖啡品牌有「WONDA」、「GEORGIA」、「BOSS」、「Roots」、「FIRE」等，同一個品牌的罐裝咖啡品種甚至有30個以上。

日本特色的GEORGIA抹茶咖啡

罐裝咖啡基本以容量在190ml左右（約120日圓）的小型易開罐為主，另外有250ml左右的長型易開罐（約130日圓），也有像瓶罐那樣帶瓶蓋的285ml或400ml的瓶罐咖啡。

優質咖啡豆是瓶罐咖啡的賣點

以優質咖啡豆作為原料的瓶罐咖啡，因瓶口開口比較大，打開後便能聞到四處飄溢的咖啡香味，這種將高級咖啡豆進行粉碎處理後，採用濃縮技術的高級咖啡飲料，一經出現就大受歡迎。在易開罐咖啡飲料的銷售額停滯不前的情況下，罐裝咖啡的銷售額最近10年成長了約5倍，占咖啡飲料銷售總額的20%。（飲料綜研2015年4月數據）

瓶罐咖啡＠時事・POKKA Corporation提供

罐裝咖啡的味道分很多種，有普通咖啡、黑咖啡、濃縮咖啡、焦糖咖啡、卡布奇諾、摩卡、拿鐵、微糖咖啡、無糖咖啡等等，品種豐富種類繁多是瓶罐咖啡的一大魅力。

罐裝冰咖啡夏季受歡迎

加入冰塊的「冰咖啡」誕生於日本的明治時代（1868～1911）。在沒有冰箱的時代，日本就有將蔬菜水果放入井水中冰鎮後食用的文化，此方法同樣也適用於咖啡，先把咖啡裝進瓶子，再將瓶子放入井水中冰鎮，就成了一瓶冰咖啡。現在罐裝冰咖啡和熱咖啡能在同一臺自動販賣機上買到，廠家開發了節約能源技術，用冷卻飲料的電來加熱其它的飲料。

品嚐各種各樣的罐裝咖啡，比較一下味道，也是一件十分有趣的事。想稍作休息但又沒有足夠的時間，這時候就喝一杯罐裝咖啡如何？

罐裝咖啡生產廠家及品種一覽表

標題圖片：自動販賣機上湯米李瓊斯正在促銷BOSS咖啡

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