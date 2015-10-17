不必走进咖啡店，在便利店和自动售货机就能买到的罐装咖啡，既便宜又种类丰富，还分热饮和冷饮，极受人们的喜爱。

罐装咖啡的诞生

日本是罐装咖啡最早的诞生地。

据说最早是在岛根县浜田市经营咖啡店的三浦义武氏，从罐头工厂中得到灵感，1965年首次制作了罐装咖啡。1969年，制造和销售咖啡的日本大公司“UCC上岛咖啡”的创始人上岛忠雄氏，基于想让人们随时随地都能喝上咖啡的想法，开发了罐装咖啡，并成功培养了这一畅销产品。

随时随地都能买到的罐装咖啡

如今有众多的生产厂家销售罐装咖啡，便利店和自动售货机都有罐装咖啡出售。根据2012年日本咖啡协会的调查，日本的罐装咖啡年度平均消费量为每人100罐，每年包括更新品种在内，新投放市场的罐装咖啡达一百种以上。

日本国内的咖啡消费量近几年一直持续增长，2013年比前一年增长了百分之四。罐装咖啡已成为日本一个独自的文化，三得利国际食品情报公司针对喝咖啡人群进行调查的结果显示，每周喝咖啡五杯以上的人群中，以罐装咖啡25%为最多（2014年6月数据），这个数字是便利店现磨咖啡饮用者的2.5倍。

售货机上罐装咖啡大排列

罐装咖啡有不同种类，价格也不尽相同，大致在120〜150日元左右，大约是专业咖啡厅咖啡的一半金额。日本著名的罐装咖啡品牌有“WONDA”、“GEORGIA”、“BOSS”、“Roots”、“FIRE”等，同一个品牌的罐装咖啡品种甚至有三十个以上。

日本特色的GEORGIA抹茶咖啡

罐装咖啡基本以容量在190ml左右（约120日元）的小型易拉罐为主，另外有250ml左右的长型易拉罐（约130日元），也有像塑料瓶那样带瓶盖的285ml或400ml的瓶状罐装咖啡。

优质咖啡豆是瓶状罐装咖啡的卖点

以优质咖啡豆作为原料的瓶状罐装咖啡，因瓶口开口比较大，打开后便能闻到四处飘溢的咖啡香味，这种将高级咖啡豆进行粉碎处理后，采用浓缩技术的高级咖啡饮料，一经出现就大受欢迎。在易拉罐咖啡饮料的销售额停滞不前的情况下，罐装咖啡的销售额最近十年增长了约五倍，占咖啡饮料销售总额的20%。（饮料综研2015年4月数据）

瓶状罐装咖啡＠时事・POKKA Corporation提供

罐装咖啡的味道分很多种，有普通咖啡、黑咖啡、浓缩咖啡、焦糖咖啡、卡布奇诺、摩卡、牛奶咖啡、微糖咖啡、无糖咖啡等等，品种丰富种类繁多是瓶状罐装咖啡的一大魅力。

罐装冰咖啡夏季受欢迎

加入冰块的“冰咖啡”诞生于日本的明治时代（1868～1911）。在没有冰箱的时代，日本就有将蔬菜水果放入井水中冰镇后食用的文化，此方法同样也适用于咖啡，先把咖啡装进瓶子，再将瓶子放入井水中冰镇，就成了一瓶冰咖啡。现在罐装冰咖啡和热咖啡能在同一台自动售货机上买到，生产厂家开发了节能技术，用冷却饮料的电来加热其他的饮料。

品尝各种各样的罐装咖啡，比较一下味道，也是一件十分有趣的事呢！想稍作休息但又没有足够的时间，这时候就喝一杯罐装咖啡吧，如何？

罐装咖啡生产厂家及品种一览表

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