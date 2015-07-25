Чтобы выпить чашечку кофе, совсем не обязательно заходить в кафе. Многие японцы довольствуются доступным и недорогим кофе в банках из автоматов или круглосуточных магазинов. Богатый спектр вкусов, а также наличие как горячего, так и холодного вариантов – залог непреходящей популярности бодрящего напитка.

Рождение баночного кофе

Кому же первому пришла в голову идея продавать кофе в банках?

Считается, что кофе в консервных банках придумал владелец кофейни в городе Хамада (префектура Симанэ) Миура Ёситакэ в 1965 году. К идее баночного кофе его подтолкнуло посещение завода по производству консервированных продуктов. Однако на коммерческую основу процесс был поставлен немного позже – в 1969 году, когда в продаже появился кофе в банках, разработанный Уэсимой Тадао, основателем крупнейшего японского производителя и поставщика кофе UCC Ueshima Coffee (ссылка на английском языке). Уэсима стремился выпустить товар, который можно купить где угодно, не обязательно в кафе, и его изделие стало очень популярным.

Вездесущий баночный кофе

Светофор. Передышка. Баночный кофе.

В наши дни кофе в банках выпускается множеством производителей и доступен в круглосуточных магазинах комбини и торговых автоматах. Среднегодовой объём потребления баночного кофе в Японии составляет до 100 банок на человека, а общее число новинок (включая обновлённые варианты) превышает сотню видов в год (данные японской Ассоциации кофе за 2012 г.).

В последние годы объём потребления кофе неуклонно увеличивается – рост в 2013 году составил 4% по сравнению с предыдущим годом. Баночный кофе можно считать уникальным детищем японской культуры, и, несмотря на рост продаж свежесваренного в кофеварке кофе в круглосуточных магазинах, именно он является лидером японского рынка – одна четвёртая часть среди употребляемого минимум 5 раз в неделю кофе (исследование в июне 2014 г. компании Suntory Beverage and Food Ltd (ссылка на японском языке).

Широкий выбор баночного кофе в автоматах с напитками

Японский колорит: кофе GEORGIA с зелёным чаем маття

Цена на банку кофе зависит от вида и объёма, однако обычно не выходит за пределы 120-150 йен. Это вдвое дешевле кофе «бленд» в обычном городском кафе. Каждый из знаменитых японских брендов баночного кофе – WONDA, GEORGIA, BOSS, Roots, FIRE, – выпускает более 30 видов напитка.

Наиболее распространенный вид кофе – в небольших жестяных банках размером около 190 мл по цене 120 йен, однако существуют полноразмерные варианты (250 мл, 130 йен), а также кофе в удобных жестяных бутылках на 285-400 мл с закручивающимися крышками.

Удобство и высокое качество

Благодаря широкому горлышку кофе в жестяных бутылках позволяет в полной мере насладиться утончённым ароматом напитка, подчёркивающим высокое качество кофейных бобов. Пользуется популярностью недавно появившийся кофе, в котором использована технология варки эспрессо из высококачественных бобов тонкого помола. Общий объём продаж баночного кофе находится на одном уровне, однако доля кофе в жестяных бутылках стремительно растёт – в 5 раз за последние 10 лет, и занимает 20% от всех продаж баночного кофе (данные компании «Инрё сокэн», апрель 2015).

Кофе в жестяных бутылках (©Jiji/Pokka Corporation)

Обычный, чёрный, эспрессо, карамельный, капучино, мокко, кофе с молоком, подслащенный кофе, кофе без сахара… Изобилие вкусовых оттенков, не уступающее лучшим кофейням – ещё один фактор популярности баночного кофе.

Ледяной кофе – лучший напиток в летнюю жару

Впервые кофе со льдом появился в Японии в эпоху Мэйдзи (1868-1911). Из-за отсутствия холодильников кофе приходилось разливать в стеклянные банки и охлаждать в колодезной воде. Японцы издавна любили освежаться в летнюю жару с помощью охлаждённых овощей и фруктов, и эта традиция отразилась и в способе употребления кофе. В наши дни уличные автоматы предлагают как холодный, так и горячий кофе – прогресс современных технологий позволяет нагревать и охлаждать напитки с помощью электричества.

Япония – рай для кофейных гурманов. Захотите передохнуть во время пребывания в Стране восходящего солнца – сделайте глоток из жестяной баночки с японским кофе.

Смотрите также:

Перечень баночного кофе от различных производителей (на японском языке)

Фотографии предоставлены:

Фотография к заголовку: Tомми Ли Джонс в рекламе кофе BOSS, предоставлена Meredith P.

Светофор. Передышка. Баночный кофе: Danny Choo

Широкий выбор баночного кофе в автоматах с напитками: Andres Sanchez

Японский колорит: кофе GEORGIA с зелёным чаем маття: Naohisa TSUCHIDA