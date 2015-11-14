坐在壽司店的吧臺前，跟壽司師父一個一個地點壽司吃是很Cool的，但也需要先問問自己的錢包才行。迴轉壽司則不一樣，只要轉到眼前的壽司是你想吃的，伸手取下吃就行。而且它也能單點，不過最主要的還是結賬方便，便宜又省心。

發明迴轉壽司的初衷是為了降低員工工作量，削減經費

把壽司裝在小盤子上，任其隨著傳送帶繞店內巡迴一周，這就是迴轉壽司店的做法。客人坐在轉動的傳送帶旁，當喜歡的壽司從眼前經過時，便可將小盤子取下食用。傳統的壽司店是客人坐在壽司師傅的對面，一個一個地點，一個一個地吃。而迴轉壽司店的特點一個是自助服務，還有一個就是結賬系統簡單易懂，價格適中，誰都能進去大吃一番。

日本迴轉壽司誕生於1958年。在大阪經營立食壽司店的白石義明為了降低員工的工作量和削減經費，開始採用傳送帶來上壽司。他創立的「迴轉元祿壽司」便是最早的迴轉壽司店。

巴黎的迴轉壽司店 Planet Sushi

在江戶時代（1603～1868年），壽司曾是一種快餐，在路邊小攤即可買來食用。第二次世界大戰後，路邊攤不再具有銷售生鮮食品的資格，於是壽司就變得越來越高檔，成了一般人可望不可即的存在。不過迴轉壽司的出現，讓壽司再次回歸民間，成為普通百姓也消費得起的美食。如今，「Running Sushi」、「Wasabi」、「Planet Sushi」、「Sushi Dantai」這些迴轉壽司店不僅在澳洲、美國、法國、墨西哥備受好評，也在全球各地大放異彩。

新幹線載著壽司向你駛來

日本壽司行業的營業額在穩步擴大，而如今這個時代，1盤100日圓（含消費稅108日圓）的價格標準已經深入人心，所以除了定價低廉之外，壽司店還需要具備更多附加價值。

用於點餐的觸控螢幕

越來越多的迴轉壽司店能夠使用觸控螢幕（日文、英文、中文、韓文等）點餐，例如「河童壽司」店。在這裏，消費者點完想吃的壽司後，壽司師父會把壽司裝在新幹線造型的盤子裏，順著比普通傳送帶速度更快的「特快傳送帶」，傳送到消費者面前，這種服務很受歡迎。也有像「魚米」壽司這樣的壽司店，傳送帶上只傳送客人單點的壽司。

「藏壽司」除了提供同類服務，還採用了壽司盤自動回收系統，客人吃完壽司後，將小盤子投入座位上的專用回收口即可。每投入五張壽司盤，即可獲得一次遊戲機會，中獎則有獎品附贈，所以這一服務也很受小朋友們歡迎。這類迴轉壽司店還有一個特點，那就是不僅設有吧臺，還設有餐桌方便家庭聚坐在一起。也有不少壽司店在餐盤背面貼上IC晶片，用作壽司的鮮度管理。有不少壽司店像「壽司郎」那樣，當壽司在傳送帶上傳送一定時間後，就會自動下架廢棄。

綠茶和壽司薑免費供應。壽司價格看盤子就知道。

雖然也有些壽司店是一律100日圓，但也有很多壽司店根據配料的不同，價格分為150日圓、200日圓、500日圓不等。價格是以餐盤的顏色來區分的，所以即使不看菜單，光看餐盤顏色，也知道自己吃了多少錢。而現在只需把餐盤的IC晶片放到讀取器上掃一掃，瞬間就能算出價錢。

如果想吃的壽司遲遲不現身，你也可以直接向吧臺後的壽司師父點餐。此外，一般壽司都預先放入了芥末，所以吃不了嗆辣口味的人，可以單點「無芥末」壽司。「藏壽司」的壽司全都沒放芥末，想蘸芥末的人，在吃之前自行添加即可。

所有壽司店的餐桌上都配備了綠茶粉或茶葉包、茶杯，座位上還設有熱水的出水口。在其它國家，不少壽司店的綠茶是收費的，不過日本都是免費供應，所以無須顧慮，儘管開懷暢飲就是。「壽司伴侶」壽司薑同樣每桌必備，也是免費供應，想吃多少就吃多少。

越來越多迴轉壽司店除了壽司之外，也開始提供其他菜品。在一些壽司店，傳送帶上還放有拉麵、日式炸雞、薯條、咖啡和甜點等。

東西南北3,000km的島國日本，各地食材種類繁多。有的高級迴轉壽司店只能單點，且主營一盤500日圓左右的高級壽司，也有以本地特產的應季鮮魚為賣點的「本地迴轉壽司店」，這些都是人們津津樂道的話題。說到遊遍各地，吃遍四方，找家迴轉壽司店大快朵頤一番，也不失為一個好的選擇。

（標題圖片）採訪合作：金澤Maimon壽司（http://www.maimon-susi.com/）©KODERAKEI