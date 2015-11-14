坐在寿司店的吧台前，跟寿司师父一个一个地点寿司吃是很有范儿（cool）的，但也得先问问自己的钱包才行。回转寿司则不一样，只要转到眼前的寿司是你想吃的，伸手取下吃掉便是。而且它也能单点，不过最主要的还是结账方便，便宜又省心。

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发明回转寿司的初衷是为了降低员工工作量，削减经费

把寿司装在小盘子上，任其随着传送带绕店内巡回一周，这就是回转寿司店的做法。客人坐在转动的传送带旁，当喜欢的寿司从眼前经过时，便可将小盘子取下食用。传统的寿司店是客人坐在寿司师傅的对面，一个一个地点，一个一个地吃。而回转寿司店的特点一个是自助服务，还有一个就是结账系统简单易懂，价格亲民，谁都能进去大吃一番。

日本回转寿司诞生于1958年。在大阪经营立食寿司店（不设座椅、站着进食的寿司店——译注）的白石义明为了降低员工的工作量和削减经费，开始采用传送带来上寿司。他创立的“回转元禄寿司”便是最早的回转寿司店。

巴黎的回转寿司店 Planet Sushi

在江户时代（1603～1868年），寿司曾是一种快餐，在路边小摊即可买来食用。第二次世界大战后，路边小摊不再具有销售生鲜食品的资格，于是寿司就变得越来越高档，成了一般人可望不可即的存在。不过回转寿司的出现，让寿司再次回归民间，成为普通百姓也消费得起的美食。如今，“Running Sushi”、“Wasabi”、“Planet Sushi”、“Sushi Dantai”这些回转寿司店不仅在澳大利亚、美国、法国、墨西哥备受青睐，也在全球各地大放异彩。

新干线模型车载着寿司向你驶来

日本寿司行业的营业额在稳步扩大，而如今这个时代，1盘100日元（含消费税108日元）的价格标准已经深入人心，所以除了定价低廉之外，寿司店还需要具备更多附加价值。

用于点餐的触摸屏

越来越多的回转寿司店能够使用触摸屏（日文、英文、中文、韩文等）点餐，例如“河童寿司”店。在这里，消费者点完想吃的寿司后，寿司师父会把寿司装在新干线造型的盘子里，顺着比普通传送带速度更快的“特快传送带”，传送到消费者面前，这种服务很受欢迎。也有像“鱼米”寿司这样的寿司店，传送带上只传送客人单点的寿司。

“藏寿司”除了提供同类服务，还采用了寿司盘自动回收系统，客人吃完寿司后，将小盘子投入座位上的专用回收口即可。每投入五张寿司盘，即可获得一次游戏机会，中奖则有奖品附赠，所以这一服务也很受小朋友们欢迎。这类回转寿司店还有一个特点，那就是不仅设有吧台，还设有餐桌方便家庭聚坐在一起。也有不少寿司店在餐盘背面贴上IC芯片，用作寿司的鲜度管理。有不少寿司店像“寿司郎”那样，当寿司在传送带上传送一定时间后，就会自动下架废弃。

绿茶和泡姜（甜醋腌制的生姜）免费供应。寿司价格看盘子就知道。

虽然也有些寿司店是一律100日元，但也有很多寿司店根据配料的不同，价格分为150日元、200日元、500日元不等。价格是以餐盘的颜色来区分的，所以即使不看菜单，光看餐盘颜色，也知道自己吃了多少钱。而现在只需把餐盘的IC芯片放到读取器上扫一扫，瞬间就能算出价钱。

如果想吃的寿司迟迟不现身，你也可以直接向吧台后的寿司师父点餐。此外，一般寿司都预先放入了芥末，所以吃不了辛辣口味的人，可以单点“无芥末”寿司。“藏寿司”的寿司全都没放芥末，想蘸芥末的人，在吃之前自行添加即可。

所有寿司店的餐桌上都配备了绿茶粉或茶叶包、茶杯，座位上还设有热水的出水口。在其他国家，不少寿司店的绿茶是收费的，不过日本都是免费供应，所以无须顾虑，尽管开怀畅饮就是。“寿司伴侣”泡姜（甜醋腌制的生姜）同样每桌必备，也是免费供应，想吃多少就吃多少。

越来越多回转寿司店除了寿司之外，也开始提供其他菜品。在一些寿司店，传送带上还放有拉面、日式炸鸡、薯条、咖啡和甜品等。

东西南北3 000km的岛国日本，各地食材种类繁多。有的高级回转寿司店只能单点，且主营一盘500日元左右的高级寿司，也有以本地特产的应季鲜鱼为卖点的“本地回转寿司店”，这些都是人们津津乐道的话题。说到游遍各地，吃遍四方，找家回转寿司店大快朵颐一番，也不失为一个好的选择。

（标题图片）采访合作：金泽Maimon寿司（日语 http://www.maimon-susi.com/）© KODERAKEI