الجلوس على البار في مطاعم السوشي الكبرى أمام شيف السوشي المتخصص وطلب الطبق تلو الآخر ربما يعطيك الإحساس بالبراعة والشياكة، ولكن سيكون عليك أولا أن تتفق مع حافظة نقودك. أما في مطاعم السوشي الدوار فقط تمد يديك وتأخذ ما تشتهي من أنواع السوشي المختلفة والتي تمر أطباقه أمام عينيك على التوالي على قاعدة دوارة. وفي النهاية طريقة الحساب ليست فقط بسيطة وإنما أيضا أمنة على حافظة النقود.

محاولة تقليل العمالة لتخفيض التكلفة كانت البداية

مطاعم السوشي الدوار ”كايتنزوشي“ هي مطاعم تقدم أطباق السوشي على سير متحرك يدور حول البار أو بين الطاولات داخل المطعم، ويجلس الزبائن أمامه ويختارون ما يشاؤون من أطباق السوشي التي تمر أمام أعينهم. فمقارنة بنظام مطاعم السوشي التقليدية والتي يجلس الزبائن أمام صانع السوشي المتخصص وجه لوجه ويطلبون صنفا صنفا، تكون الخدمة ذاتية وطريقة الحساب سهلة وبسيطة في مطاعم السوشي الدوار وفي متناول الجميع وهي إحدى مميزات هذه المطاعم.

ولدت فكرة مطاعم السوشي الدوار في اليابان عام ١٩٥٨. حيث قام السيد شيرايشي يوشيأكي، والذي كان يدير مطعم سوشي للأكل على الواقف (ويكون أشبه بالكشك وفيه منتضدة بلا كراسي يتناول عليها الزبائن الطعام واقفين) في محافظة أوساكا، باستخدام سير متحرك يقدم عليه الأطباق للزبائن وذلك من أجل تقليل يد العاملة والتكاليف. ومن هنا كانت بداية السوشي الدوار في مطعم ”غينروكو سوشي الدوار“.

مطعم ”Planet Sushi" للسوشي الدوار في باريس

وكان السوشي قد أصبح من الأطعمة الفاخرة عالية المستوى تدريجياً بعد أن كان في الأصل واحداً من الأطعمة الشعبية السريعة التي تقدم في أكشاك الطعام في الشارع في عصر إيدو. وذلك بعد أن مُنع التعامل مع الأسماك واللحوم النية في هذه الأكشاك بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن بفضل مطاعم السوشي الدوار عاد السوشي مرة أخرى ليكون في متناول الجميع ويستمتع به العامة أيضا. والآن نجد سلاسل مطاعم السوشي الدوار منتشرة خارج اليابان ليس فقط المشهور منها في أستراليا وأمريكا وفرنسا والمكسيك مثل Running Sushi ،Planet Sushi ،Wasabi ،Sushi Dantai وإنما أيضا في جميع أنحاء العالم.

قطار شينكانسين السوشي في خدمتك

تنمو الأرباح في عالم صناعة السوشي في اليابان بشكل بطئ نوعاً ما ولكن أصبحنا في عصر فيه طبق السوشي مقابل ١٠٠ ين (١٠٨ ين بعد إضافة الضريبة الاستهلاكية) هو أمر مسلم به وأصبحت تحتسب معايير وقيم إضافية أخرى غير رخص السعر في الوقت الحالي.

حاسب لوحي للطلبات باللغة الإنكليزية

ازدادت المطاعم المزودة بحواسيب لوحية تعمل باللمس (باللغة اليابانية والإنكليزية والصينية والكورية وغيرها) أمام كل مقعد والتي يمكن الطلب من خلالها. فعلى سبيل المثال إذا كان في مطعم السوشي الدوار ”كابّا سوشي“ أو ”كايسين ميساكي كو“ وأراد الزبون أن يطلب نوعاً معيناً من السوشي يريد تناوله فإنه يأتي موضوعاً على هيكل مصمم على شكل الشينكانسين على خط سير خاص ”الخط السريع الخاص“ والذي يكون أسرع من السير العادي ويتوقف تماماً أمام الزبون، وهي خدمة تنال قبول وإعجاب الكثيرين. وهناك مطاعم أخرى كما في ”أوؤ بيئي“ لا تسير بأطباق السوشي إلا ما تطلبها الزبائن.

يُركّب طبق السوشي ويصل إليك على خط قطار الشينكانسين، مطعم ”كايسين ميساكي كو“

أطباق عليها رقاقة إلكترونية تقيس درجة الطزاجة

بالإضافة إلى الخدمة السابقة لقد أدخل مطعم السوشي الدوار ”كورا سوشي“ خدمة استلام وحساب عدد الأطباق الفارغة ذاتياً في مكان جلوس الزبون. وهي عبارة عن شباك صغير أسفل السير المتحرك تلقي فيه الأطباق الفارغة وعندما يحتسب دخول ٥ أطباق تبدأ لعبة اليانصيب على شاشة اللوحة وإذا أصابت وفزت تأخذ هدية لعبة صغيرة وهو نظام محبب للأطفال جدا. فمثل هذه المطاعم تتميز بوجود طاولات لجلوس العائلات غير البار. كما أن الكثير من المطاعم تضع على ظهر الأطباق رقاقة إلكترونية تتابع من خلالها درجة الطزاجة وكذلك الكثير من المطاعم كما في مطعم ”سوشيرو“، لديها نظام لتنحية الأطباق إلكترونيا بعد دوارانها لوقت محدد.

الشاي الأخضر ومخلل الزنجبيل مجانا

تعرف قيمة ما تناولت بعدد ولون الأطباق الفارغة

هناك مطاعم يكون موحدا بها سعر جميع الأطباق بـ ١٠٠ ين وهناك مطاعم أخرى يختلف بها سعر كل طبق ما بين ١٥٠ ين و٢٠٠ ين و٥٠٠ ين وهكذا حسب مكونات السوشي بها. ويختلف لون الطبق حسب قيمته لذلك فإنه يمكن معرفة وحساب قيمة ما أكلته فقط بالنظر إلى ألوان الأطباق دون الحاجة لمراجعة القائمة أو المنيو. كما يمكن حساب الأطباق في ثانية واحدة عن طريق رقاقة إلكترونية مثبتة بقائمة الحساب مع قارئ الليزر.

وإذا لم يمر طبق السوشي الذي تريد تناوله يمكن طلبه مباشرة من صانع السوشي ”إيتا ماي“ الواقف في وسط البار. كذلك يكون في الغالب جميع قطع السوشي مضاف داخلها الواسابي (معجون الفجل الأحضر الياباني الحار) ومن لا يحب الطعم الحار يمكنه طلب السوشي ”بدون واسابي“. أما في مطعم ”كورا سوشي“ تكون جميع الأطباق بدون واسابي وتضاف مباشرة قبل الأكل لمن يريد فقط.

صنبور المياة الساخنة وخدمة عمل الشاي الأخضر بنفسك على كل طاولة. الصورة من كوديرا كيه.

جميع الطاولات في أي من هذه المطاعم موضوع عليها بودرة الشاي الأخضر أو أكياسه وتكون مزودة بصنبور للمياه الساخنة لتخضير الشاي بنفسك. في كثير من مطاعم السوشي الدوار في البلاد المختلفة يكون الشاي الأخضر له قيمة خاصة ولكنه في اليابان يكون مجانا وتستطيع أن تشرب قدر ما تشاء. كذلك يكون الـ”غاري“ وهو عبارة عن زنجبيل مخلل في خل حلو الطعم يأكل بجانب السوشي، موضوعا أيضا على جميع الطاولات لتأكل منه قدر ما تشاء مجانا.

كما بدأت تزيد المطاعم التي تقدم بعض القوائم الجانبية غير السوشي مثل الرامن والكاراأغيه (قطع الدجاج المقلية) والبطاطس المحمرة، القهوة والحلوى وغيرها والتي توضع وتمر في بعض المحلات على السير المتحرك أيضا.

”غاري“ الزنجبيل المخلل في خل حلو الطعم يقدم مجانا. الصورة من كوديرا كيه.

تتنوع وتختلف أنواع ومكونات قطع السوشي حسب كل منطقة ومكان حول جزر اليابان الممتدة لـ٣ آلاف كيلو متر غربا وشرقا وجنوبا وشمالا. فتجد مطاعم السوشي الدوار عالية المستوى والتي تقدم طبق السوشي الواحد في حدود ٥٠٠ ين، كما تشتهر كذلك مطاعم السوشي الدوار الخاصة بمذاق كل منطقة ”غوتووتشي“ أي ”محلية“ والتي تكون أنواع السوشي المقدمة بها معتمدة فقط على الأسماك المشهورة التي يتم اصطيادها في هذه المنطقة. إن زيارة مطاعم السوشي الدوار تعتبر أحد المقترحات في رحلتك القادمة إذا أردت تذوق والتعرف على المأكولات والمذاق الخاص لكل منطقة

الصور مقدمة من:

صورة العنوان: التعاون الصحفي مطعم ”كانازاوا مايمون سوشي“ (باللغة اليابانية). الصورة من كوديرا كيه.

مطعم ”Planet Sushi“ للسوشي الدوار في باريس : Julien