「五月病」，雖然大家都這麼叫，但它並不是真正的病名。在日本，新年度從4月開始，伴隨著入學、就職等，生活環境發生了變化，再加上4月底5月初的黃金週長假之後，於是，身體出現很多不適症狀。

在日本，學校和公司的財年都是從4月開始，到下一年的3月結束。一到4月，全國各地的學校、公司都要舉行入學典禮和就職儀式，許多人從此走進一個新的環境，開始新的生活。這些新生新員工中，不少人到了5月份就會出現心情低落等情緒不穩定狀態，於是人們就把這種狀態就叫做「五月病」。其實，也就是我們所說的假期後症候群，並不是正式的病名。

新環境帶來新壓力

無法適應新環境，進而產生焦躁情緒和壓力，心情低落的狀態，這就是五月病。原來它是個在大學心理健康領域經常使用的詞彙，後來人們發現這種狀態並不局限於大學生，也會發生在國中生高中生、剛進入社會的上班族身上，於是這個詞就慢慢成為一般用語而普及開來。

邁過升學考試和入職考試的關卡，從極度緊張中走出來，好不容易開始了新生活，卻又對新學校和職場感到失望或者對新環境無所適從，據說這些都是導致五月病的原因。進入公司後，完成新生培訓，就開始煩惱部門分配的問題，或是壓力不斷積累，導致幹勁缺缺，並以一系列身心症狀表現出來。

這種狀態的正式病名是「適應障礙」。很多都是一過性的，只要過了一兩個月，適應環境後，症狀就會逐漸消失。但是如果遲遲不愈的話，也可能發展成抑鬱症。