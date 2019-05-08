“五月病”，虽然大家都这么叫，但它并不是真正的病名。在日本，新年度从4月开始，伴随着入学、就职等，生活环境发生了变化，再加上四月底五月初的黄金周长假之后，于是，身体出现很多不适症状。

在日本，学校和公司的财年都是从4月开始，到下一年的3月结束。一到4月，全国各地的公司、学习都要举行入学典礼和就职仪式，许多人从此走进一个新的环境，开始新的生活。这些新生新员工中，不少人到了5月份就会出现心情低落等情绪不稳定状态，于是人们就把这种状态就叫做“五月病”。其实，也就是我们所说的假期后综合症，并不是正式的病名。

新环境带来新压力

无法适应新环境，进而产生焦躁情绪和压力，心情低落的状态，这就是五月病。原来它是个在大学心理健康领域经常使用的词汇，后来人们发现这种状态并不局限于大学生，也会发生在初中高中生、刚进入社会的上班族身上，于是这个词就慢慢成为一般用语而普及开去。

迈过升学考试和入职考试的坎，从极度紧张中走出来，好不容易开始了新生活，却又对新学校和职场感到失望或者对新环境无所适从，据说这些都是导致五月病的原因。进入公司后，完成新员工培训，就开始烦恼部门分配的问题，或是压力不断积累，导致干劲缺缺，并以一系列身心症状表现出来。

这种状态的正式病名是“适应障碍”。很多都是一过性的，只要过了一两个月，适应环境后，症状就会逐渐消失。但是如果迟迟不愈的话，也可能发展成抑郁症。

长假之后要小心

进入新年度，过上一个月，就会迎来“黄金周”长假。4月29日（昭和日，裕仁天皇冥诞日）、5月3日（宪法纪念日）、5月4日（绿日）、5月5日（儿童节）等节日连在一起，加上周末两天或者带薪休假等，就能凑齐1周左右的长假。由于入学就职等环境变化而产生的紧张和疲惫到达顶峰，忽然来了个大长假，一直紧绷着的那根弦就一下子松弛下来，变得提不起精神疲倦，焦虑、空虚，精神难以集中等各种生理或心理症状，很多时候慢慢地就会产生“不想上学”“不想上班”的逃避心态。再加上6月进入的梅雨季节，阴冷潮湿的天气，也可能促使症状的恶化。

发源于东京大学的词语

据说“五月病”这个词诞生于60年代后期，是东京大学最先使用的。当时日本正处于经济高速发展期，高考竞争也非常激烈。这个词指的是一部分新生在迈过了激烈高考难关后，身心都来了个“急刹车”，导致难以重新进入状态，不能很好地适应最高学府的环境，以至于出现了一系列的不良心理反应。

即便是现在，仍有不少新生因为无法适应环境变化而生病。因此大学里都开设有学生咨询室，指导学生减轻心理压力，重拾正常生活。

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