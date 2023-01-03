日本人正月裡吃的喜慶年菜被稱為「御節料理」，其中使用了許多有美好寓意的食材，借此來討個吉利。比如，黑豆意喻「勤勤懇懇地工作」，栗子甘薯泥表示「財運亨通」等。這種傳統年菜不僅營養價值高，而且便於保存。本篇我們就為讀者介紹一些與「御節料理」有關的小知識。

「御節料理」是日本正月裡必備的年菜，據傳源自於中國，是為迎接「年神」準備的菜肴，人們都相信，年神會給大家帶來新年的祝福。

原本在5月5日（端午節）和7月7日（七夕）供奉給神明的菜肴，不知從何時起變成了正月裡的年菜「御節料理」。「御節」這個詞平安時代就已經出現了，不過，今天的「御節料理」的雛形，則誕生於江戶時代（1603-1868年）中期以後。

「御節料理」中使用了許多寓意吉利美好的食材，彙聚了各種山珍海味，配色鮮豔，營養均衡。「御節料理」中的菜品基本都是易於保存的，這樣，辛苦了一年的主婦們至少在正月裡，就不必為做飯操勞，可以好好休息一下了。

四層的重箱和小碟子

用來盛放「御節料理」的多層漆器套盒被稱為「重箱」，它內紅外黑，呈正方形，寓意「好事重重，源源不斷」。雖然存在地區差異，但重箱一般都有三到五層。人們往往在最上面一層「一之重」中裝入喜慶的菜肴「祝肴」和下酒菜「口取」，在第二層「二之重」中裝入燒烤類食物和醋拌涼菜，第三層「三之重」中裝的是烤製的山珍海味，第四層「與（四）(*1)之重」中裝的則是燉菜。而最後一層「五之重」，則空無一物，寓意騰出空間來裝福氣。

「一之重」中的「祝肴」菜品，在關東地區有三種，即黑豆、乾鯡魚子和炒海蜒；而在以京都等關西地區，則多為黑豆、乾鯡魚子和拍牛蒡。