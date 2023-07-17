5月8日，日本政府正式將COVID-19感染在日本《傳染病法》中的分級下調為與季節性流感等同的「5類」，日本社會正逐漸恢復至疫情前的狀態。隨著入境遊客逐漸增加，東京羽田機場、東京站和歌舞伎町等多地新的綜合商業設施相繼開業。

東急歌舞伎町塔：燈紅酒綠的花花世界，變身新的娛樂觀光地

歌舞伎町位於客流量世界第一（金氏世界紀錄）的鐵路轉乘站新宿站的東北側，為靖國通、明治通、職安通三條路環繞。

該地區正在將這條海內外廣為人知的「不夜街」打造成「世界級娛樂中心」。其核心部分便是今年4月14日開業的東急歌舞伎町塔。

在2014年12月關閉的電影院「新宿MILANO座」舊址上，東急集團建造了這座高225米，地上48層、地下5層的摩天大樓，裡面沒有辦公樓層，高層是兩家酒店（共有635間客房），其下均為休閒娛樂場所，包括電影院、劇院和音樂演出場館。

電影院「109 Premium新宿」位於9樓和10樓，影院內的音響系統是在3月28日辭世的音樂大師阪本龍一指導下完成的。8個放映廳內的700餘個座位均為豪華座椅，還配備了三面環繞銀幕、可以播放35毫米放映機等。

該設施的理念是「讓愛好成為極致享受」。首輪活動是與超人氣動漫作品《新世紀福音戰士》有關的電影節和演出，於4月28日陸續啟動。

對於外國遊客來說，一提到東京的夜景，往往會聯想到繁華鬧市中閃爍的霓虹燈。在東急歌舞伎町塔的2樓，可以盡情感受這種東京夜氛圍。

這裡的名稱為「新宿歌舞伎廳（Kabuki hall）—歌舞伎町橫丁」，約1000平方公尺的樓層，以展現日本的傳統節日和小巷風情為設計理念。店內用青森睡魔祭、博多祇園山笠祭和金魚燈籠裝飾，還仿建了大阪道頓堀商店街、打靶場，再現昭和時代的日本風情。在這裡，你可以享用日本全國各地的「B級美食」、丼（蓋飯）、麵條、雞肉串、煎餃、日本酒等，傳統菜肴小吃應有盡有。

營業時間為早上6:00至次日淩晨5:00，這在高層綜合大廈中實為少見，是置身於「不夜街」歌舞伎町的一種嘗試。