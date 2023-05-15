Desde el 8 de mayo Japón rebajó la clasificación de la COVID-19 al nivel 5, el mismo que la gripe estacional. En momentos en los que la sociedad japonesa recupera gradualmente la normalidad prepandémica, se estrenan nuevos enclaves turísticos en Tokio. Estas son las instalaciones recientemente inauguradas en las zonas de Haneda, Yaesu y Kabukichō.

TOKYU KABUKICHO TOWER: Kabukichō, el mayor distrito de ocio de Oriente se convierte en una zona turística

Al lado noreste de Shinjuku, estación que cuenta con el récord Guinness por tener el mayor número de pasajeros del mundo, se encuentra el área de Kabukichō, encuadrada entre las avenidas Yasukuni, Meiji y Shokuan.

En esta zona que nunca duerme, conocida incluso por los turistas internacionales por ser el mayor distrito de ocio de Oriente, se está materializando un proyecto que busca crear la mejor ciudad de entretenimiento a nivel mundial. Como núcleo de este, el 14 de abril se inauguró la TOKYU KABUKICHO TOWER.

La TOKYU KABUKICHO TOWER rodeada de edificios diversos. Se encuentra a un minuto de la estación Seibu Shinjuku y siete de la estación JR Shinjuku. De aquí salen autobuses con destino a los aeropuertos de Haneda y de Narita. (Fotografía del equipo editorial de nippon.com)

El grupo Tokyu construyó un rascacielos de 225 metros de altura, con 48 pisos y 5 subterráneos en los terrenos que pertenecieron al cine Shinjuku Milano-za, clausurado en diciembre 2014. Se trata de un edificio dedicado por completo al entretenimiento. Ninguna de sus plantas alberga oficinas y cuenta con dos hoteles (con un total de 635 habitaciones), un cine, un teatro y una sala de conciertos.

En el octavo y noveno piso se encuentra el cine 109 Cinemas Premium Shinjuku, cuya acústica fue supervisada por el compositor Sakamoto Ryūichi, fallecido el 28 de marzo de 2023. Con ocho salas y más de 700 butacas, todas premium, los visitantes podrán disfrutar de los filmes en sus pantallas frontal y laterales. Además, también cuenta con proyectores que pueden reproducir cintas de 35 milímetros.

Este edificio fue construido bajo el concepto de “llevar los gustos al máximo nivel”. El primer proyecto es el festival Evangelion, inaugurado el 28 de abril de 2023, en el que se exhiben películas y se presentan obras de teatro relacionadas con esta serie de animación aclamada en todo el mundo.

El 109 Cinemas Premium Shinjuku cuenta con tecnología ScreenX de tres pantallas, una frontal y dos laterales, que permiten una experiencia inmersiva. (Fotografía de Tokyu)

Al pensar en paisajes nocturnos tokiotas, muchos turistas extranjeros imaginan las zonas de entretenimiento repletas de luces de neón. En el primer piso de la torre se puede disfrutar cómodamente de esta atmósfera.

El Shinjuku Kabuki Hall – Kabukichō Yokochō ocupa una planta de cerca de mil metros cuadrados y está diseñado bajo el concepto de festivales y callejones japoneses. En este espacio se recrea un ambiente del Japón del periodo Shōwa (1926-1989) decorado con motivos de los festivales Nebuta, Hakata Gion Yamakasa, linternas de peces dorados, detalles que evocan la calle comercial de Dōtombori, en Osaka, y juegos de tiro. En esta zona se puede disfrutar platillos tradicionales y populares de todo el país como boles de arroz don, fideos, brochetas de pollo asado, empanadillas gyōza y sake.

La zona permanece abierta desde las 6:00 a. m. Hasta las las 5:00 a. m. del día siguiente. Es poco común que este tipo de locales alquilen espacio en un rascacielos, pero, al mismo tiempo, es un intento interesante, acorde con Kabukichō, el distrito que nunca duerme.

Un conjunto de locales que crean un paisaje típico japonés en el Shinjuku Kabuki Hall- Kabukichō Yokochō. En el escenario hay representaciones con tambores japoneses, procesiones de cortesanas oiran y luchas con espadas, entre otras artes tradicionales, también se hacen proyecciones de animaciones, etc. (Fotografía de Hamakura Style Store Production)

Haneda Airport Garden: un hotel de aeropuerto con aguas termales

En octubre de 2010 se inauguró la cuarta pista del Aeropuerto de Haneda, lo que permitió aumentar su capacidad y reanudó, tras 32 años, las llegadas regulares de vuelos internacionales. Debido a su cercanía con el centro de Tokio y a que da servicio las 24 horas, se pensó que debería contar con establecimientos con hospitalidad y funcionalidad adecuadas a un puerto aéreo que conecta con el mundo. El 31 de enero de 2023 se inauguró el complejo Haneda Airport Garden, de acceso directo desde la terminal 3, de vuelos internacionales.

Haneda Airport Garden está a un minuto a pie desde las estaciones de las líneas Keikyū y del monorriel de Tokio que llegan al Aeropuerto de Haneda y a unos 2 o 3 minutos a pie desde la terminal 3. (Fotografía de Sumitomo Fudosan Retail Management)

Se trata de un complejo comercial de 12 pisos administrado por la empresa inmobiliaria Sumitomo Fudosan. Este edificio está ocupado en gran parte por el hotel Villa Fontaine Haneda, que ocupa del primero al décimo primer piso. Con 1.717 habitaciones es uno de los hoteles más grandes cercanos a un aeropuerto de Japón. En la décima primera planta hay aguas termales naturales desde donde se puede disfrutar de la vista del monte Fuji y las pistas del aeropuerto. También cuenta baños termales (abiertos las 24 horas) entre los que se pueden mencionar cuatro baños interiores de aguas termales carbonadas y jacuzzi, entre otros, y tres tipos de baños rocosos. Estas instalaciones están abiertas incluso a las personas que no se hospedan en el hotel.

Izumi Tenkū no Yu, unas aguas termales naturales con mirador. El agua se extrae de un manantial privado a una profundidad que supera los 1.500 metros. (Fotografía de Sumitomo Fudosan Retail Management)

En la planta baja y el primer piso hay una zona comercial con 73 locales llamada Japan Promenade, donde se venden productos representativos de la cultura y la tecnología de Japón. En el área Haneda Sandō hay tiendas que venden especialidades locales y recuerdos de todo el país y, en Haneda Collection, hay productos para hacer más disfrutable el viaje. También hay una zona de comida con 230 asientos y una zona de restaurantes que ofrece una gran variedad de platillos. Por si fuera poco, hay una terminal de autobuses techada que conecta el lugar con las principales ciudades y centros turísticos de las regiones de Tōhoku, Kōshin’etsu, Kantō, Hokuriku, Tōkai y Kinki.

Japan Promenade da una sensación de amplitud gracias a los grandes ventanales que permiten el paso de la luz. Hay un pasillo que se asemeja a un paseo que conecta directamente el primer piso, la zona de llegadas de la terminal 3, con el hotel del aeropuerto. (Fotografía de Mitsui Fudosan Retail Management)

En Japan Promenade se encuentra la tienda Fukui Yōgasa, donde se pueden adquirir paraguas que aprovechan las tecnologías artesanales de Fukui como las telas y los marcos para gafas. (Fotografía de Mitsui Fudosan Retail Management)

TOKYO MIDTOWN YAESU: de un punto de paso en su viaje a un lugar turístico

El Aeropuerto de Haneda es la puerta aérea de entrada a Japón y la estación de JR Tokio es el acceso terrestre al país. El 10 de marzo se inauguró TOKYO MIDTOWN YAESU, un edificio de 240 metros de altura con 45 pisos y 4 subterráneos conectado directamente con la estación de JR Tokio. Es parte de la marca TOKYO MIDTOWN, propiedad de Mitsui Fudosan, la mayor empresa inmobiliaria japonesa, que tiene otros centros comerciales en Roppongi y Hibiya.

TOKYO MIDTOWN YAESU se encuentra frente a la salida Yaesu de la estación de Tokio, cruzando la avenida Sotobori. El primer piso subterráneo conecta directamente con la calle comercial YAECHIKA. (Fotografía de Mitsui Fudosan)

El 4 de abril se inauguró en el último piso el Bulgari Hotel Tokio, diseñado por la marca de joyería italiana de lujo Bulgari y que está atrayendo la atención de muchas personas. El concepto central de TOKYO MIDTOWN YAESU es Japan Presentation Field, un lugar que reúne los sueños de Japón y los extiende al resto del mundo.

La zona comercial, entre el primer piso subterráneo y el segundo piso sobre el terreno hay, cuenta con 57 locales en los que se pueden encontrar tiendas de la nueva generación de marcas japonesas y también negocios longevos.

Uno de ellos es la textilería Hosoo fundada en 1688 en Nishijin, Kioto, que cuenta con una sala de exposiciones llamada HOSOO TOKYO en la que exhibe más de 200 textiles hechos con tecnología tradicional de Kioto y una historia que supera los 1.200 años. El visitante puede deleitarse con sus colecciones de artículos para el hogar, muebles y piezas de arte. En esta zona también abrió el primer local comercial de Tsugaru Biidoro, una empresa especializada en productos de vidrio de color fundido a 1300º centígrados con el que fabrica vasos, copas para sake y posa palillos, entre otras artesanías tradicionales de la prefectura de Aomori.

HOSOO TOKYO tiene en su sala de exposiciones pantuflas o bolsos que combinan con ropa occidental. (Fotografía de Mitsui Fudosan)

En el primer piso hay una zona de descanso llamada Yaesu Public que también es un espacio público. Cuenta con un área de comidas y bares para beber de pie. En este espacio está permitido consumir lo que se compra en los locales.

Del piso 6 al 37 hay oficinas. Es el primer edificio de su tipo que cuenta con robots de entrega. Para utilizarlos se debe reservar el robot con una aplicación para teléfonos inteligentes y pedir algún producto que el robot repartirá subiendo por el ascensor por sí solo.

Los robots de entrega están equipados con funciones para evitar choques con personas u obstáculos. (Jiji Press)

En el segundo piso subterráneo se inauguró la primera parte de lo que se convertirá la terminal de autobuses de Tokio Yaesu. Se espera que para 2028 todas las paradas esparcidas de los autobuses de larga distancia que salen cerca de la estación de Tokio se integren en esta terminal que será una de las más grandes de todo Japón.

Hasta ahora, las personas pasaban por aquí como parte de sus trayectos, pero Yaesu está intentando convertirse en un centro turístico. El núcleo para llegar a este objetivo es TOKYO YAESU MIDTOWN.

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: KABUKICHO TOWER TOKYU con un exterior novedoso que representa el agua brotando de una fuente. Fotografía de Tokyu Corporation.)